https://sputniknews.uz/20260904/tramp-aqsh-ukraina-60194148.html
Трамп: АҚШ ЕИдан Украинага сарфланган маблағларни қайтаришни талаб қилади
Трамп: АҚШ ЕИдан Украинага сарфланган маблағларни қайтаришни талаб қилади
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Трамп Байден Украинага 300 млрд долларлик қурол-яроғни бепул берган деб ҳисоблайди. 04.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-04T10:04+0500
2026-09-04T10:04+0500
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ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Қўшма Штатлар АҚШнинг собиқ президенти Жо Байден маъмурияти Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатиш учун сарфлаган маблағларни Европадан ундириш ниятида. Бу ҳақда Американинг амалдаги етакчиси Дональд Трамп маълум қилди.Илгари Трамп Байден Киевга 300 миллиард долларлик ўқ-дори етказиб берганини маълум қилганди.Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
https://sputniknews.uz/20260903/putin-shif-bayonotlar-60185319.html
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дунёда, дунё янгиликлари, ақш, украина, европа, европа иттифоқи
Трамп: АҚШ ЕИдан Украинага сарфланган маблағларни қайтаришни талаб қилади
Трамп Байден Украинага 300 млрд долларлик қурол-яроғни бепул берган деб ҳисоблайди.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Қўшма Штатлар АҚШнинг собиқ президенти Жо Байден маъмурияти Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатиш учун сарфлаган маблағларни Европадан ундириш ниятида. Бу ҳақда Американинг амалдаги етакчиси Дональд Трамп маълум қилди.
“Байден маъмурияти Украинага Эронда ишлатганимиздан кўра анча кўп ўқ-дориларни мутлақо бепул берди. Украина ва НАТОга юзлаб миллиард доллар беғараз берилди. Агар Европадан буни сўрашса, ўзлари тўлашлари мумкин эди, бироқ биз барибир бу маблағни, бироз кечикиш билан бўлса ҳам, талаб қиламиз”, - дея ёзди Оқ уй раҳбари "Truth Social" ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.
Илгари Трамп Байден Киевга 300 миллиард долларлик ўқ-дори етказиб берганини маълум қилганди.
Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.