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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260904/tramp-aqsh-ukraina-60194148.html
Трамп: АҚШ ЕИдан Украинага сарфланган маблағларни қайтаришни талаб қилади
Трамп: АҚШ ЕИдан Украинага сарфланган маблағларни қайтаришни талаб қилади
Sputnik Ўзбекистон
Трамп Байден Украинага 300 млрд долларлик қурол-яроғни бепул берган деб ҳисоблайди. 04.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-04T10:04+0500
2026-09-04T10:04+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Қўшма Штатлар АҚШнинг собиқ президенти Жо Байден маъмурияти Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатиш учун сарфлаган маблағларни Европадан ундириш ниятида. Бу ҳақда Американинг амалдаги етакчиси Дональд Трамп маълум қилди.Илгари Трамп Байден Киевга 300 миллиард долларлик ўқ-дори етказиб берганини маълум қилганди.Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
https://sputniknews.uz/20260903/putin-shif-bayonotlar-60185319.html
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дунёда, дунё янгиликлари, ақш, украина, европа, европа иттифоқи

Трамп: АҚШ ЕИдан Украинага сарфланган маблағларни қайтаришни талаб қилади

10:04 04.09.2026
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.09.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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Трамп Байден Украинага 300 млрд долларлик қурол-яроғни бепул берган деб ҳисоблайди.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Қўшма Штатлар АҚШнинг собиқ президенти Жо Байден маъмурияти Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатиш учун сарфлаган маблағларни Европадан ундириш ниятида. Бу ҳақда Американинг амалдаги етакчиси Дональд Трамп маълум қилди.

“Байден маъмурияти Украинага Эронда ишлатганимиздан кўра анча кўп ўқ-дориларни мутлақо бепул берди. Украина ва НАТОга юзлаб миллиард доллар беғараз берилди. Агар Европадан буни сўрашса, ўзлари тўлашлари мумкин эди, бироқ биз барибир бу маблағни, бироз кечикиш билан бўлса ҳам, талаб қиламиз”, - дея ёзди Оқ уй раҳбари "Truth Social" ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.

Илгари Трамп Байден Киевга 300 миллиард долларлик ўқ-дори етказиб берганини маълум қилганди.
Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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