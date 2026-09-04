Бишкекдаги ШҲТ саммити якунлари: Ўзбекистон учун янги имкониятлар – видео

Бишкекда бўлиб ўтган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммитида илгари сурилган муҳим ташаббуслардан бири Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг “ШҲТ – 2040: умумий тараққиёт макони” концепциясини ишлаб чиқиш таклифи бўлди.Концепция ШҲТ мамлакатлари учун технологиялар ва ишлаб чиқаришни ривожлантиришдан тортиб, сармоялар жалб этиш ва кадрлар тайёрлашгача бўлган узоқ муддатли йўналишни белгилаб бериши мумкин. Бундай фикрни Марказий Осиё халқаро институти етакчи илмий ходими Бахтиёр Саломов Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази иштирокида бўлиб ўтган видеокўприкда билдирди.Бу Ўзбекистон учун бир қатор муҳим афзалликларни тақдим этади. Мамлакат ШҲТнинг узоқ муддатли иқтисодий кун тартибининг ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига, ўзининг географик жойлашуви туфайли эса минтақанинг муҳим транспорт ва иқтисодий марказига айланиши мумкин.Бугунги кунда Ўзбекистон ШҲТга аъзо мамлакатлар билан 1,5 мингтадан зиёд лойиҳани амалга оширмоқда. Янги келишувлар аниқ лойиҳаларга тезроқ айланиши учун аллақачон мустаҳкам пойдевор яратилган.Батафсил – Sputnik видеоcида.
Ҳозир Ўзбекистон ШҲТга аъзо мамлакатлар билан 1,5 мингтадан зиёд лойиҳани амалга оширмоқда.
Бишкекда бўлиб ўтган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммитида илгари сурилган муҳим ташаббуслардан бири Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг “ШҲТ – 2040: умумий тараққиёт макони” концепциясини ишлаб чиқиш таклифи бўлди.
Концепция ШҲТ мамлакатлари учун технологиялар ва ишлаб чиқаришни ривожлантиришдан тортиб, сармоялар жалб этиш ва кадрлар тайёрлашгача бўлган узоқ муддатли йўналишни белгилаб бериши мумкин. Бундай фикрни Марказий Осиё халқаро институти етакчи илмий ходими Бахтиёр Саломов Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази иштирокида бўлиб ўтган видеокўприкда билдирди.
Бу Ўзбекистон учун бир қатор муҳим афзалликларни тақдим этади. Мамлакат ШҲТнинг узоқ муддатли иқтисодий кун тартибининг ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига, ўзининг географик жойлашуви туфайли эса минтақанинг муҳим транспорт ва иқтисодий марказига айланиши мумкин.
Бугунги кунда Ўзбекистон ШҲТга аъзо мамлакатлар билан 1,5 мингтадан зиёд лойиҳани амалга оширмоқда. Янги келишувлар аниқ лойиҳаларга тезроқ айланиши учун аллақачон мустаҳкам пойдевор яратилган.