Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20260904/shht-ozbekiston-60201975.html
Бишкекдаги ШҲТ саммити якунлари: Ўзбекистон учун янги имкониятлар – видео
Бишкекдаги ШҲТ саммити якунлари: Ўзбекистон учун янги имкониятлар – видео
Sputnik Ўзбекистон
Ҳозир Ўзбекистон ШҲТга аъзо мамлакатлар билан 1,5 мингтадан зиёд лойиҳани амалга оширмоқда. 04.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-04T12:29+0500
2026-09-04T12:29+0500
матбуот маркази
видео
матбуот маркази видео
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60201607_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_0d73f31c59a50c0bcc66bcfbbf7a005e.jpg
Бишкекда бўлиб ўтган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммитида илгари сурилган муҳим ташаббуслардан бири Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг “ШҲТ – 2040: умумий тараққиёт макони” концепциясини ишлаб чиқиш таклифи бўлди.Концепция ШҲТ мамлакатлари учун технологиялар ва ишлаб чиқаришни ривожлантиришдан тортиб, сармоялар жалб этиш ва кадрлар тайёрлашгача бўлган узоқ муддатли йўналишни белгилаб бериши мумкин. Бундай фикрни Марказий Осиё халқаро институти етакчи илмий ходими Бахтиёр Саломов Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази иштирокида бўлиб ўтган видеокўприкда билдирди.Бу Ўзбекистон учун бир қатор муҳим афзалликларни тақдим этади. Мамлакат ШҲТнинг узоқ муддатли иқтисодий кун тартибининг ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига, ўзининг географик жойлашуви туфайли эса минтақанинг муҳим транспорт ва иқтисодий марказига айланиши мумкин.Бугунги кунда Ўзбекистон ШҲТга аъзо мамлакатлар билан 1,5 мингтадан зиёд лойиҳани амалга оширмоқда. Янги келишувлар аниқ лойиҳаларга тезроқ айланиши учун аллақачон мустаҳкам пойдевор яратилган.Батафсил – Sputnik видеоcида.
https://sputniknews.uz/20260901/shht--2040-kontseptsiyasi-shavkat-mirziyoev-qator-tashabbuslar-bilan-chiqdi-60120187.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60201607_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_94067d4eb0294dba9aee1b10e6611efd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, матбуот маркази видео, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), ўзбекистон
видео, матбуот маркази видео, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), ўзбекистон

Бишкекдаги ШҲТ саммити якунлари: Ўзбекистон учун янги имкониятлар – видео

12:29 04.09.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Ҳозир Ўзбекистон ШҲТга аъзо мамлакатлар билан 1,5 мингтадан зиёд лойиҳани амалга оширмоқда.
Бишкекда бўлиб ўтган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммитида илгари сурилган муҳим ташаббуслардан бири Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг “ШҲТ – 2040: умумий тараққиёт макони” концепциясини ишлаб чиқиш таклифи бўлди.
Концепция ШҲТ мамлакатлари учун технологиялар ва ишлаб чиқаришни ривожлантиришдан тортиб, сармоялар жалб этиш ва кадрлар тайёрлашгача бўлган узоқ муддатли йўналишни белгилаб бериши мумкин. Бундай фикрни Марказий Осиё халқаро институти етакчи илмий ходими Бахтиёр Саломов Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази иштирокида бўлиб ўтган видеокўприкда билдирди.
Бу Ўзбекистон учун бир қатор муҳим афзалликларни тақдим этади. Мамлакат ШҲТнинг узоқ муддатли иқтисодий кун тартибининг ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига, ўзининг географик жойлашуви туфайли эса минтақанинг муҳим транспорт ва иқтисодий марказига айланиши мумкин.
Бугунги кунда Ўзбекистон ШҲТга аъзо мамлакатлар билан 1,5 мингтадан зиёд лойиҳани амалга оширмоқда. Янги келишувлар аниқ лойиҳаларга тезроқ айланиши учун аллақачон мустаҳкам пойдевор яратилган.
Батафсил – Sputnik видеоcида.
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти

ШҲТ 2001 йилда ташкил этилган. Унга Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Покистон ва Ўзбекистон аъзо.

Мулоқот бўйича ҳамкор давлатлар: Озарбайжон, Арманистон, Баҳрайн, Миср, Камбоджа, Қатар, Кувайт, Лаос, Мальдив ороллари, Мьянма, Непал, БАА, Саудия Арабистони, Туркия ва Шри-Ланка.

Кузатувчи давлатлар: Афғонистон, Мўғулистон.

КенгайтиришЙиғиштириш
Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в Бишкеке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.09.2026
ШҲТ—2040 концепцияси: Шавкат Мирзиёев қатор ташаббусларни илгари сурди
1 Сентябр, 14:23
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0