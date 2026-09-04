https://sputniknews.uz/20260904/aes-loyiha-60204482.html
Йил охиригача АЭС бўйича лойиҳа ҳужжатларини якунлаш кўзда тутилган – Ўзатом
Йил охиригача АЭС бўйича лойиҳа ҳужжатларини якунлаш кўзда тутилган – Ўзатом
Sputnik Ўзбекистон
2027 йилда ВВЭР катта блоклари бўйича лицензия ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва станциянинг умумий биноларини лойиҳалаш режалаштирилган. 04.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-04T14:38+0500
2026-09-04T14:38+0500
2026-09-04T14:38+0500
жамият
ўзбекистон
аэс
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
ўзатом
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54422806_0:0:2160:1215_1920x0_80_0_0_7fb58e562fc6c901007bcb6497116df2.jpg
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. “Росатом” давлат корпорацияси томонидан Ўзбекистонда қурилаётган атом электр станцияси (АЭС) қурилиши бўйича лойиҳа ҳужжатлари 2026 йил охиригача тўлиқ тайёр бўлади. Бу ҳақда “Ўзатом” маълум қилди.Шунингдек, 2026 йилда лойиҳани маҳаллийлаштиришни чуқурлаштириш ва АЭС учун буюртмачи ва эксплуатация ходимларини тайёрлашни жадаллаштириш кўзда тутилган.Қолаверса, 2027 йилда ВВЭР катта блоклари бўйича лицензия ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва станциянинг умумий биноларини лойиҳалаш режалаштирилган.2025 йил сентябрь ойида “Росатом” ва Ўзбекистон ҳукумати республиканинг Жиззах вилоятида интеграциялашган АЭС қуриш лойиҳасини амалга оширишнинг асосий шартлари тўғрисида қўшимча битим имзолади. Лойиҳа таркибига 3+ авлод ВВЭР-1000 негизида иккита юқори қувватли энергия блоки ва ҳар бири 55 МВт қувватга эга бўлган иккита кичик РИТМ-200Н реакторли энергия блоки киради. Шу йил июнь бошида АЭС майдонидаги кичик реактор учун биринчи бетон қуйилди, станция қурилиши бошланди. Асосий қиймати 9,5 млрд доллар бўлган бутун станция қурилишини 2035 йилда якунлаш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260902/mirziyoev-aes-qurilish-topshiriq-60151865.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54422806_43:0:1983:1454_1920x0_80_0_0_1ae5fb740e22be7cc5e4d77826648ba0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, аэс, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, ўзатом
жамият, ўзбекистон, аэс, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, ўзатом
Йил охиригача АЭС бўйича лойиҳа ҳужжатларини якунлаш кўзда тутилган – Ўзатом
2027 йилда ВВЭР катта блоклари бўйича лицензия ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва станциянинг умумий биноларини лойиҳалаш режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. “Росатом” давлат корпорацияси томонидан Ўзбекистонда қурилаётган атом электр станцияси (АЭС) қурилиши бўйича лойиҳа ҳужжатлари 2026 йил охиригача тўлиқ тайёр бўлади. Бу ҳақда “Ўзатом” маълум қилди.
“Жорий йил охиригача: лойиҳа ҳужжатларини якунлаш; ташқи тармоқлар қурилишини бошлаш”, - дейилади агентлик эълон қилган ҳисоботда.
Шунингдек, 2026 йилда лойиҳани маҳаллийлаштиришни чуқурлаштириш ва АЭС учун буюртмачи ва эксплуатация ходимларини тайёрлашни жадаллаштириш кўзда тутилган.
Қолаверса, 2027 йилда ВВЭР катта блоклари бўйича лицензия ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва станциянинг умумий биноларини лойиҳалаш режалаштирилган.
2025 йил сентябрь ойида “Росатом” ва Ўзбекистон ҳукумати республиканинг Жиззах вилоятида интеграциялашган АЭС қуриш лойиҳасини амалга оширишнинг асосий шартлари тўғрисида қўшимча битим имзолади. Лойиҳа таркибига 3+ авлод ВВЭР-1000 негизида иккита юқори қувватли энергия блоки ва ҳар бири 55 МВт қувватга эга бўлган иккита кичик РИТМ-200Н реакторли энергия блоки киради. Шу йил июнь бошида АЭС майдонидаги кичик реактор учун биринчи бетон қуйилди, станция қурилиши бошланди. Асосий қиймати 9,5 млрд доллар бўлган бутун станция қурилишини 2035 йилда якунлаш режалаштирилган.