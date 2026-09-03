https://sputniknews.uz/20260903/tashkent-yol-opirilish-60184593.html
Тошкентда Глинка кўчасида йўл ўпирилиб тушди — жароҳатланганлар бор
Тошкентда Глинка кўчасида йўл ўпирилиб тушди — жароҳатланганлар бор
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги Глинка кўчасида йўл қопламасининг бир қисми ўпирилди. Бир киши енгил жароҳат олди. Veolia сизиб чиқиш аниқланмаганини, ҳодиса сабаблари ўрганилаётганини билдирди.
2026-09-03T17:08+0500
2026-09-03T17:08+0500
2026-09-03T17:24+0500
йўл
тошкент
ўзбекистон
фавқулодда ҳолат
жамият
ҳайдовчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/03/60183454_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3bd84e0b6157d3ea07d12e79acbd2b6d.jpg
ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Тошкентнинг Яккасарой туманидаги Глинка кўчасида йўл қопламасининг бир қисми ўпирилиб, бир киши енгил тан жароҳати олди. Кўчада транспорт ҳаракати вақтинча тўхтатилди. Бу ҳақда Тошкент шаҳри ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Айни пайтда ҳодиса жойида тегишли ташкилотлар ва мутахассислар иш олиб бормоқда. Йўлнинг ўпирилиши сабаблари аниқланиб, шикастланган қисмни тиклаш чоралари кўрилмоқда.“Veolia Energy Tashkent” ҳам ҳодиса юзасидан муносабат билдирди. Компаниянинг авария-тиклаш бригадаси ва мутахассислари воқеа жойига етиб борган.Компания маълумотига кўра, ҳозирча ҳеч қандай сизиб чиқиш ҳолати аниқланмаган. Мутахассислар ўпирилиш сабаблари ва ҳодисанинг бошқа тафсилотларини ўрганмоқда.Ҳайдовчилардан Глинка кўчасидаги вақтинчалик чекловни инобатга олган ҳолда ҳаракат йўналишини режалаштириш сўралди.
https://sputniknews.uz/20260312/tashkent-hokimlik-yol-opirilish-izoh-56238522.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/03/60183454_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_737fb5c61ddabb07c6b15fb93aa4fdb3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
йўл, тошкент, ўзбекистон, фавқулодда ҳолат, жамият, ҳайдовчилар
йўл, тошкент, ўзбекистон, фавқулодда ҳолат, жамият, ҳайдовчилар
Тошкентда Глинка кўчасида йўл ўпирилиб тушди — жароҳатланганлар бор
17:08 03.09.2026 (янгиланди: 17:24 03.09.2026)
Яккасарой туманидаги Глинка кўчасида йўлнинг бир қисми ўпирилди. Ҳодисада бир киши енгил жароҳат олди, транспорт ҳаракати тўхтатилди.
ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Тошкентнинг Яккасарой туманидаги Глинка кўчасида йўл қопламасининг бир қисми ўпирилиб, бир киши енгил тан жароҳати олди. Кўчада транспорт ҳаракати вақтинча тўхтатилди. Бу ҳақда Тошкент шаҳри ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Айни пайтда ҳодиса жойида тегишли ташкилотлар ва мутахассислар иш олиб бормоқда. Йўлнинг ўпирилиши сабаблари аниқланиб, шикастланган қисмни тиклаш чоралари кўрилмоқда.
“Veolia Energy Tashkent” ҳам ҳодиса юзасидан муносабат билдирди
. Компаниянинг авария-тиклаш бригадаси ва мутахассислари воқеа жойига етиб борган.
Компания маълумотига кўра, ҳозирча ҳеч қандай сизиб чиқиш ҳолати аниқланмаган. Мутахассислар ўпирилиш сабаблари ва ҳодисанинг бошқа тафсилотларини ўрганмоқда.
Ҳайдовчилардан Глинка кўчасидаги вақтинчалик чекловни инобатга олган ҳолда ҳаракат йўналишини режалаштириш сўралди.