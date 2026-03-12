Ўзбекистон
Ёғингарчилик таъсири бўлиши мумкин: Тошкент ҳокимлиги йўл ўпирилишига муносабат билдирди
Ёғингарчилик таъсири бўлиши мумкин: Тошкент ҳокимлиги йўл ўпирилишига муносабат билдирди
Тошкентда Темур Малик ва Буюк Ипак йўли кесишмаси яқинидаги туннель йўлида тиргак деворнинг бир қисми ўпирилди. Ҳокимликка кўра, дастлабки тахминлардан бири — сўнгги кунлардаги кучли ёғингарчилик.
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Тошкент шаҳрида Темур Малик ва Буюк Ипак йўли кўчалари кесишмаси яқинидаги туннель йўлида тиргак деворнинг бир қисми қисман ўпирилиб тушди. Бу ҳақда шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, ҳодиса оқибатида жабрланганлар йўқ. Воқеа жойига зудлик билан авария хизматлари, техник мутахассислар ва масъул ташкилотлар вакиллари жалб этилган.Шу билан бирга, лойиҳавий ечимлар, қурилиш-монтаж ишларининг сифати, дренаж тизимининг ҳолати, қурилиш назорати ва объектни қабул қилиш тартиби ҳам атрофлича ўрганилмоқда.Техник текширув якунларига кўра, тиклаш ишлари бўйича тегишли қарор қабул қилинади. Агар қоидабузарликлар ёки ишларнинг лозим даражада бажарилмагани аниқланса, масъул шахсларга нисбатан белгиланган тартибда чора кўрилади, дея қўшимча қилинган хабарда.
тошкент, тошкент шаҳар ҳокимлиги, йўл ўпирилиши, туннель, тиргак девор, темур малик, буюк ипак йўли, ёғингарчилик, дренаж тизими, қурилиш назорати

13:46 12.03.2026 (янгиланди: 14:06 12.03.2026)
Oбуна бўлиш
Дастлабки тахминларга кўра, ҳодисага кучли ёғингарчилик, тупроқ намланиши ва конструкция юкламаси ортиши сабаб бўлган.
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Тошкент шаҳрида Темур Малик ва Буюк Ипак йўли кўчалари кесишмаси яқинидаги туннель йўлида тиргак деворнинг бир қисми қисман ўпирилиб тушди. Бу ҳақда шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, ҳодиса оқибатида жабрланганлар йўқ. Воқеа жойига зудлик билан авария хизматлари, техник мутахассислар ва масъул ташкилотлар вакиллари жалб этилган.
Дастлабки тахминларга кўра, ҳодисага сўнгги кунларда кузатилган кучли ёғингарчилик таъсир қилган бўлиши мумкин. Хусусан, тупроқнинг ҳаддан ташқари намланиши ҳамда конструкцияга тушадиган юкламанинг ортиши асосий омиллардан бири сифатида кўрилмоқда.
Шу билан бирга, лойиҳавий ечимлар, қурилиш-монтаж ишларининг сифати, дренаж тизимининг ҳолати, қурилиш назорати ва объектни қабул қилиш тартиби ҳам атрофлича ўрганилмоқда.
Техник текширув якунларига кўра, тиклаш ишлари бўйича тегишли қарор қабул қилинади. Агар қоидабузарликлар ёки ишларнинг лозим даражада бажарилмагани аниқланса, масъул шахсларга нисбатан белгиланган тартибда чора кўрилади, дея қўшимча қилинган хабарда.
Ёғингарчилик сабаб Тошкентда шаҳар хизматлари кучайтирилган режимга ўтказилди
12 Феврал, 10:33
