Ёғингарчилик сабаб Тошкентда шаҳар хизматлари кучайтирилган режимга ўтказилди
Кучли ёғингарчилик сабаб Тошкентнинг айрим ҳудудларида сув тўпланишлари кузатилмоқда. Шаҳар хизматлари кучайтирилган режимга ўтказилди, канализация тизимлари тезкор тозаланмоқда.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Кучли ёғингарчилик туфайли айрим ҳудудларда вақтинчалик сув тўпланишлари кузатилаётгани сабаб Тошкент шаҳрининг барча тегишли хизматлари кучайтирилган иш режимига ўтказилиб, кечаю кундуз фаолият олиб бормоқда. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, ёғингарчилик миқдори ўртача кўрсаткичлардан анча юқори бўлгани сабабли ёмғир канализацияси ва оқова сув тизимларига жиддий юклама тушган.Ҳокимлик маиший чиқиндилар сув оқимини қийинлаштириши ва маҳаллий сув тўпланишларига сабаб бўлишини таъкидлади. Аҳолидан ободонлаштириш қоидаларига риоя қилиш ва чиқиндиларни сув оқава каналларига ташламаслик сўралди.Сув тўпланиши ҳолатлари аниқланса, “Халқ назорати” портали, ҳокимликнинг расмий Telegram-боти ёки 112, 1055, (71) 212-69-80, (71) 212-69-82 рақамлари орқали мурожаат қилиш мумкин.
тошкент, ёғингарчилик, сув тўпланиши, шаҳар хизматлари, канализация, оқова сув тизими, ҳокимлик, 112, 1055, халқ назорати, telegram-бот
10:33 12.02.2026 (янгиланди: 10:49 12.02.2026)
Ёғингарчилик меъёрдан юқори бўлиши оқибатида Тошкент шаҳрида ёмғир канализацияси ва оқова сув тизимларига юклама ошди, қудуқлар ва ариқлар тезкор тозаланмоқда.
