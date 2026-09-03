https://sputniknews.uz/20260903/russia-kyiv-odessa-zarba-60167899.html
Россия Киев ва Одесса вилоятларидаги логистика объектларига зарба берди
Россия Киев ва Одесса вилоятларидаги логистика объектларига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Киев ва Одесса вилоятлари, Николаев, Запорожье ҳамда Қора денгизда Украина ҚК учун фойдаланилган логистика объектларига зарбалар берилганини маълум қилди.
2026-09-03T12:35+0500
2026-09-03T12:35+0500
2026-09-03T12:39+0500
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ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украина Қуролли кучлари манфаатлари йўлида фойдаланилаётган логистика объектларига гуруҳли зарбалар беришда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Таъкидланишича, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари Киев вилоятининг Великая Александровка аҳоли пунктидаги, ҳарбий юкларни сақлаш ва тақсимлаш учун фойдаланилган "Биокон" логистика марказига ҳужум қилди.Аввалроқ Россия қўшинлари юқори аниқликдаги ҳаво қуроллари ва зарба берувчи дронлар ёрдамида қуйидаги объектларга зарба берган эди:"Герань" туридаги дронлар билан ҳужумлар ҳам давом этди.Улар орқали:
https://sputniknews.uz/20260902/ukraine-front-vaziyat-60135962.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, қора денгиз, россия, одесса, киев
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, қора денгиз, россия, одесса, киев
Россия Киев ва Одесса вилоятларидаги логистика объектларига зарба берди
12:35 03.09.2026 (янгиланди: 12:39 03.09.2026)
Россия Қуролли кучлари Украина армияси манфаатлари йўлида фойдаланилган логистика марказлари, омборлар ва кемаларга зарба берди.
ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Украина Қуролли кучлари манфаатлари йўлида фойдаланилаётган логистика объектларига гуруҳли зарбалар беришда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Таъкидланишича, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари Киев вилоятининг Великая Александровка аҳоли пунктидаги, ҳарбий юкларни сақлаш ва тақсимлаш учун фойдаланилган "Биокон" логистика марказига ҳужум қилди.
Аввалроқ Россия қўшинлари юқори аниқликдаги ҳаво қуроллари ва зарба берувчи дронлар ёрдамида қуйидаги объектларга зарба берган эди:
Киев вилоятининг Вишнёвое аҳоли пунктидаги, ҳарбий юкларни сақлаш ва тақсимлаш учун фойдаланилган "Eridon" логистика маркази;
Киев вилоятининг Дударков аҳоли пункти ҳудудидаги "FM Logistik Dnepr" логистика маркази. Унинг омборларида икки хил мақсаддаги товарлар, шунингдек, учувчисиз учиш аппаратлари учун бутловчи қисмлар сақланган;
Киев вилоятининг Корчеватое аҳоли пунктидаги логистика маркази. У ерда Украина Қуролли кучлари учун мўлжалланган юклар сақланган ва тақсимланган;
"Черноморск" портида УҚК учун ҳарбий мол-мулк ортилган қуруқ юк ташувчи денгиз кемаси;
Қора денгиз акваториясида қурол-яроғ ва ўқ-дорилар ортилган қуруқ юк ташувчи денгиз кемаси;
"Одесса" портидаги ҳарбий-техник мол-мулк омборлари.
"Герань" туридаги дронлар билан ҳужумлар ҳам давом этди.
Киевдаги логистика марказига;
Одесса вилоятининг Дачное аҳоли пункти ҳудудидаги "Одесса-22" акциядорлик жамиятининг тақсимлаш марказига;
Одесса вилоятининг Нерубайское, Николаев вилоятининг Воскресенское аҳоли пунктлари ҳамда Запорожье шаҳрида жойлашган учта логистика марказига зарбалар берилди.