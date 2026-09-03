Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260903/overchuk-eoii-60179368.html
Оверчук кичик иқтисодиётли мамлакатларнинг ЕОИИдаги иштироки самарасига баҳо берди
Оверчук кичик иқтисодиётли мамлакатларнинг ЕОИИдаги иштироки самарасига баҳо берди
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистон ва Арманистоннинг ЕОИИда бўлиш даврида бу мамлакатлар иқтисодиёти уч баравар ўсди. 03.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-03T15:58+0500
2026-09-03T15:58+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
қирғизистон
арманистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0c/58994743_0:65:1250:768_1920x0_80_0_0_523f60aff193e9667d05c8c862ecdaf4.jpg
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Кичик иқтисодиётга эга давлатларнинг Евроосиё иқтисодий иттифоқидаги (ЕОИИ) иштироки катта самара беради. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук Владивостокдаги Шарқий иқтисодий форум доирасида маълум қилди.Оверчукнинг қўшимча қилишича, ЕОИИда аъзолик сабаб Арманистон иқтисодиёти ҳам уч баравар ўсган.Унинг сўзларига кўра, мамлакатларнинг ташкилотда иштирок этиши, жумладан, иштирокчи мамлакатлар бозорларида иш ўринлари ва рақобатбардош устунликлар яратишни ҳам назарда тутади.
https://sputniknews.uz/20260830/kyrgyzstan-eaeu-natijalar-60084485.html
қирғизистон
арманистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0c/58994743_70:0:1181:833_1920x0_80_0_0_2810166a05b6311ba6c0faafaf4ea237.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еоии, қирғизистон, арманистон
иқтисод, еоии, қирғизистон, арманистон

Оверчук кичик иқтисодиётли мамлакатларнинг ЕОИИдаги иштироки самарасига баҳо берди

15:58 03.09.2026
© Пресс-служба ЕИКФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.09.2026
© Пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
Қирғизистон ва Арманистоннинг ЕОИИда бўлиш даврида бу мамлакатлар иқтисодиёти уч баравар ўсди.
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Кичик иқтисодиётга эга давлатларнинг Евроосиё иқтисодий иттифоқидаги (ЕОИИ) иштироки катта самара беради. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук Владивостокдаги Шарқий иқтисодий форум доирасида маълум қилди.
“Қирғизистоннинг ЕОИИда бўлиш даврида унинг иқтисодиёти уч баравар ўсди, ялпи ички маҳсулоти уч баравар, жумладан, сўнгги 5-6 йил ичида қарийб 55 фоизга ошди”, - деди у.
Оверчукнинг қўшимча қилишича, ЕОИИда аъзолик сабаб Арманистон иқтисодиёти ҳам уч баравар ўсган.
“Кичик иқтисодиётлар учун бу жуда катта самара беради”, - деди Россия бош вазири ўринбосари.
Унинг сўзларига кўра, мамлакатларнинг ташкилотда иштирок этиши, жумладан, иштирокчи мамлакатлар бозорларида иш ўринлари ва рақобатбардош устунликлар яратишни ҳам назарда тутади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
В Бишкеке обсудили итоги 11-летнего участия Кыргызстана в ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.08.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Қирғизистоннинг ЕОИИдаги 11 йили: Бишкекда асосий натижалар сарҳисоб қилинди
30 Август, 17:32
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0