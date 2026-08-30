https://sputniknews.uz/20260830/kyrgyzstan-eaeu-natijalar-60084485.html
Қирғизистоннинг ЕОИИдаги 11 йили: Бишкекда асосий натижалар сарҳисоб қилинди
Қирғизистоннинг ЕОИИдаги 11 йили: Бишкекда асосий натижалар сарҳисоб қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Бишкекда Қирғизистоннинг ЕОИИдаги 11 йиллик иштироки натижалари сарҳисоб қилинди. Экспертлар иқтисодий ўсиш, саноат кооперацияси ва бандлик масалаларини муҳокама қилди.
2026-08-30T17:32+0500
2026-08-30T17:32+0500
2026-08-30T17:32+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
бишкек
учрашув
иқтисод
божхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1e/60084317_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_09f3063a091dd24056d52ccf7d0f84d9.jpg
ТОШКЕНТ, 30 август — Sputnik. Бишкекда Қирғизистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқидаги 11 йиллик иштироки натижаларига бағишланган экспертлар муҳокамаси бўлиб ўтди. Бу ҳақда Россиянинг Қирғизистондаги элчихонаси хабар берди."Қирғизистон ЕОИИда: интеграция ва ривожланишнинг 11 йили" мавзусидаги учрашувда аъзоликнинг мамлакат иқтисодиёти, саноат кооперацияси, ишлаб чиқариш занжирлари ва аҳоли бандлигига таъсири кўриб чиқилди.Евроосиё иқтисодий комиссияси маълумотига кўра, ҳозир Қирғизистоннинг ветеринария назоратидаги қарийб 400 та корхонаси ЕОИИ реестрига киритилган. Улар иттифоқ бозорига гўшт, сут, балиқ, асал ва бошқа маҳсулотларни етказиб бериш ҳуқуқига эга.Россия Қирғизистоннинг ЕОИИга мослашиши учун чегара ўтказиш пунктлари, лабораториялар ва божхона инфратузилмасини модернизация қилишга 200 млн доллар грант ажратган. Республика иттифоққа қўшилгач, Россия Қирғизистоннинг 240 млн долларлик давлат қарзининг қолган қисмини ҳам ҳисобдан чиқарган.Қирғизистон Миллий статистика қўмитасига кўра, 2026 йил январь–июль ойларида мамлакат ЯИМи 11,1 фоизга, саноат ишлаб чиқариши эса 11,2 фоизга ўсди.
https://sputniknews.uz/20260806/kyrgyzstan-russia-bitimlar-59533693.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1e/60084317_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_1846282505446e2238a1bd35e1d8b5b4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, бишкек, учрашув, иқтисод, божхона
еоии, еик, бишкек, учрашув, иқтисод, божхона
Қирғизистоннинг ЕОИИдаги 11 йили: Бишкекда асосий натижалар сарҳисоб қилинди
Муҳокамада интеграциянинг Қирғизистон иқтисодиёти, ишлаб чиқариш, бандлик ва ЕОИИ давлатлари билан ҳамкорликка таъсири баҳоланди
ТОШКЕНТ, 30 август — Sputnik.
Бишкекда Қирғизистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқидаги 11 йиллик иштироки натижаларига бағишланган экспертлар муҳокамаси бўлиб ўтди. Бу ҳақда Россиянинг Қирғизистондаги элчихонаси хабар берди
.
"Қирғизистон ЕОИИда: интеграция ва ривожланишнинг 11 йили" мавзусидаги учрашувда аъзоликнинг мамлакат иқтисодиёти, саноат кооперацияси, ишлаб чиқариш занжирлари ва аҳоли бандлигига таъсири кўриб чиқилди.
Ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва янги иш ўринлари яратиш натижаларидан бири сифатида тикувчилик тармоғи келтирилди. Экспертларга кўра, ушбу соҳага қўшимча равишда 200 мингдан зиёд киши жалб этилган.
Евроосиё иқтисодий комиссияси маълумотига кўра, ҳозир Қирғизистоннинг ветеринария назоратидаги қарийб 400 та корхонаси ЕОИИ реестрига киритилган. Улар иттифоқ бозорига гўшт, сут, балиқ, асал ва бошқа маҳсулотларни етказиб бериш ҳуқуқига эга.
Россия Қирғизистоннинг ЕОИИга мослашиши учун чегара ўтказиш пунктлари, лабораториялар ва божхона инфратузилмасини модернизация қилишга 200 млн доллар грант ажратган. Республика иттифоққа қўшилгач, Россия Қирғизистоннинг 240 млн долларлик давлат қарзининг қолган қисмини ҳам ҳисобдан чиқарган.
ЕОИИ доирасида Қирғизистон фуқаролари иттифоқ давлатларида қўшимча рухсатномасиз ишлаш, резидентлар билан бир хил солиқ ставкаларидан фойдаланиш ва ижтимоий кафолатларга эга бўлиш имкониятини олди.
Қирғизистон Миллий статистика қўмитасига кўра, 2026 йил январь–июль ойларида мамлакат ЯИМи 11,1 фоизга, саноат ишлаб чиқариши эса 11,2 фоизга ўсди.