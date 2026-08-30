Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260830/kyrgyzstan-eaeu-natijalar-60084485.html
Қирғизистоннинг ЕОИИдаги 11 йили: Бишкекда асосий натижалар сарҳисоб қилинди
Қирғизистоннинг ЕОИИдаги 11 йили: Бишкекда асосий натижалар сарҳисоб қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Бишкекда Қирғизистоннинг ЕОИИдаги 11 йиллик иштироки натижалари сарҳисоб қилинди. Экспертлар иқтисодий ўсиш, саноат кооперацияси ва бандлик масалаларини муҳокама қилди.
2026-08-30T17:32+0500
2026-08-30T17:32+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
бишкек
учрашув
иқтисод
божхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1e/60084317_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_09f3063a091dd24056d52ccf7d0f84d9.jpg
ТОШКЕНТ, 30 август — Sputnik. Бишкекда Қирғизистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқидаги 11 йиллик иштироки натижаларига бағишланган экспертлар муҳокамаси бўлиб ўтди. Бу ҳақда Россиянинг Қирғизистондаги элчихонаси хабар берди."Қирғизистон ЕОИИда: интеграция ва ривожланишнинг 11 йили" мавзусидаги учрашувда аъзоликнинг мамлакат иқтисодиёти, саноат кооперацияси, ишлаб чиқариш занжирлари ва аҳоли бандлигига таъсири кўриб чиқилди.Евроосиё иқтисодий комиссияси маълумотига кўра, ҳозир Қирғизистоннинг ветеринария назоратидаги қарийб 400 та корхонаси ЕОИИ реестрига киритилган. Улар иттифоқ бозорига гўшт, сут, балиқ, асал ва бошқа маҳсулотларни етказиб бериш ҳуқуқига эга.Россия Қирғизистоннинг ЕОИИга мослашиши учун чегара ўтказиш пунктлари, лабораториялар ва божхона инфратузилмасини модернизация қилишга 200 млн доллар грант ажратган. Республика иттифоққа қўшилгач, Россия Қирғизистоннинг 240 млн долларлик давлат қарзининг қолган қисмини ҳам ҳисобдан чиқарган.Қирғизистон Миллий статистика қўмитасига кўра, 2026 йил январь–июль ойларида мамлакат ЯИМи 11,1 фоизга, саноат ишлаб чиқариши эса 11,2 фоизга ўсди.
https://sputniknews.uz/20260806/kyrgyzstan-russia-bitimlar-59533693.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1e/60084317_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_1846282505446e2238a1bd35e1d8b5b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, бишкек, учрашув, иқтисод, божхона
еоии, еик, бишкек, учрашув, иқтисод, божхона

Қирғизистоннинг ЕОИИдаги 11 йили: Бишкекда асосий натижалар сарҳисоб қилинди

17:32 30.08.2026
© Посольство России в КиргизииВ Бишкеке обсудили итоги 11-летнего участия Кыргызстана в ЕАЭС
В Бишкеке обсудили итоги 11-летнего участия Кыргызстана в ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.08.2026
© Посольство России в Киргизии
Oбуна бўлиш
Муҳокамада интеграциянинг Қирғизистон иқтисодиёти, ишлаб чиқариш, бандлик ва ЕОИИ давлатлари билан ҳамкорликка таъсири баҳоланди
ТОШКЕНТ, 30 август — Sputnik. Бишкекда Қирғизистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқидаги 11 йиллик иштироки натижаларига бағишланган экспертлар муҳокамаси бўлиб ўтди. Бу ҳақда Россиянинг Қирғизистондаги элчихонаси хабар берди.
"Қирғизистон ЕОИИда: интеграция ва ривожланишнинг 11 йили" мавзусидаги учрашувда аъзоликнинг мамлакат иқтисодиёти, саноат кооперацияси, ишлаб чиқариш занжирлари ва аҳоли бандлигига таъсири кўриб чиқилди.
Ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва янги иш ўринлари яратиш натижаларидан бири сифатида тикувчилик тармоғи келтирилди. Экспертларга кўра, ушбу соҳага қўшимча равишда 200 мингдан зиёд киши жалб этилган.
Евроосиё иқтисодий комиссияси маълумотига кўра, ҳозир Қирғизистоннинг ветеринария назоратидаги қарийб 400 та корхонаси ЕОИИ реестрига киритилган. Улар иттифоқ бозорига гўшт, сут, балиқ, асал ва бошқа маҳсулотларни етказиб бериш ҳуқуқига эга.
Россия Қирғизистоннинг ЕОИИга мослашиши учун чегара ўтказиш пунктлари, лабораториялар ва божхона инфратузилмасини модернизация қилишга 200 млн доллар грант ажратган. Республика иттифоққа қўшилгач, Россия Қирғизистоннинг 240 млн долларлик давлат қарзининг қолган қисмини ҳам ҳисобдан чиқарган.
ЕОИИ доирасида Қирғизистон фуқаролари иттифоқ давлатларида қўшимча рухсатномасиз ишлаш, резидентлар билан бир хил солиқ ставкаларидан фойдаланиш ва ижтимоий кафолатларга эга бўлиш имкониятини олди.
Қирғизистон Миллий статистика қўмитасига кўра, 2026 йил январь–июль ойларида мамлакат ЯИМи 11,1 фоизга, саноат ишлаб чиқариши эса 11,2 фоизга ўсди.
VIII Кыргызско-Российский экономический форум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.08.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ доирасидаги кооперация: Қирғизистон ва Россия 800 млн долларлик битимлар тузди
6 Август, 17:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0