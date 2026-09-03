Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260903/jizzakh-hunarmandchilik-60155821.html
Жиззах ҳунармандчилиги: анъаналар ва қайта тикланаётган мерос
Жиззах ҳунармандчилиги: анъаналар ва қайта тикланаётган мерос
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Жиззах вилояти ҳунармандчилик меросига бағишланган тадбир ўтказилмоқда. Унда кулолчилик, гиламдўзлик, миллий тақинчоқ ва либослар, шунингдек, замонавий усталар ижоди намойиш этилган.
2026-09-03T19:46+0500
2026-09-03T19:46+0500
музей
жиззах
ҳунармандлар
санъат
кулолчилик
ўзбекистон
фото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/03/60158108_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f10d1c5a0c52784ed5574f579518f397.jpg
Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи давлат музейида Жиззах вилоятининг бой ҳунармандчилик меросига бағишланган тадбир ташкил этилди. 2–8 сентябрь кунлари давом этадиган лойиҳа “Ҳунарманд” уюшмаси билан ҳамкорликда ўтказилмоқда. У миллий ҳунарларни асраб-авайлаш ва кенг жамоатчилик орасида тарғиб қилишга қаратилган.Тадбир доирасида музей фондида сақланаётган Жиззах вилоятига оид амалий санъат намуналари, жумладан, кулолчилик буюмлари намойиш этилмоқда. Экспозиция орқали ҳудудга хос шакллар, безаклар ва бадиий услублар, шунингдек, ҳунармандчиликнинг маҳаллий турмуш тарзи ва маданият билан боғлиқ жиҳатлари ёритилган.Ташриф буюрувчилар замонавий ҳунармандларнинг ижодий ишлари билан танишиш билан бирга, гиламдўзлик, кулолчилик, ёғоч қошиқ ва ўйинчоқлар ясаш, миллий тақинчоқлар ҳамда либослар тайёрлаш бўйича маҳорат дарсларида ҳам иштирок этиш имкониятига эга.Анъанавий ҳунар бу ерда нафақат тарихий мерос, балки устоздан шогирдга ўтиб, бугунги кунда ҳам ривожланиб бораётган тирик ижод жараёни сифатида намоён бўлади.Мазкур лойиҳа музейни нафақат тарихий буюмлар сақланадиган маскан, балки ҳунармандлар, тадқиқотчилар, ижодкорлар ва ёшларни бирлаштирувчи очиқ маданий майдон сифатида ҳам намоён этади. У Жиззах вилоятига хос ҳунармандчилик анъаналарини кенг тарғиб қилиш, уларни асраб-авайлаш ва замонавий ижодда давом эттиришга хизмат қилади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/03/60158108_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_c2fdeadb1301aab1070144590885d82f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
музей, жиззах, ҳунармандлар, санъат, кулолчилик, ўзбекистон, фото, фото
музей, жиззах, ҳунармандлар, санъат, кулолчилик, ўзбекистон, фото, фото

Жиззах ҳунармандчилиги: анъаналар ва қайта тикланаётган мерос

19:46 03.09.2026
Oбуна бўлиш
Музейлар ҳафталиги доирасида Жиззах ҳунармандчилигига бағишланган тадбир ўтказилмоқда. Унда анъанавий ҳунар намуналари ва замонавий усталар ижоди намойиш этилмоқда.
Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи давлат музейида Жиззах вилоятининг бой ҳунармандчилик меросига бағишланган тадбир ташкил этилди. 2–8 сентябрь кунлари давом этадиган лойиҳа “Ҳунарманд” уюшмаси билан ҳамкорликда ўтказилмоқда. У миллий ҳунарларни асраб-авайлаш ва кенг жамоатчилик орасида тарғиб қилишга қаратилган.
Тадбир доирасида музей фондида сақланаётган Жиззах вилоятига оид амалий санъат намуналари, жумладан, кулолчилик буюмлари намойиш этилмоқда. Экспозиция орқали ҳудудга хос шакллар, безаклар ва бадиий услублар, шунингдек, ҳунармандчиликнинг маҳаллий турмуш тарзи ва маданият билан боғлиқ жиҳатлари ёритилган.
Ташриф буюрувчилар замонавий ҳунармандларнинг ижодий ишлари билан танишиш билан бирга, гиламдўзлик, кулолчилик, ёғоч қошиқ ва ўйинчоқлар ясаш, миллий тақинчоқлар ҳамда либослар тайёрлаш бўйича маҳорат дарсларида ҳам иштирок этиш имкониятига эга.
Анъанавий ҳунар бу ерда нафақат тарихий мерос, балки устоздан шогирдга ўтиб, бугунги кунда ҳам ривожланиб бораётган тирик ижод жараёни сифатида намоён бўлади.

“Тадбирнинг муҳим мақсадларидан бири — ёшларни миллий ҳунармандчиликка қизиқтириш, “устоз — шогирд” анъанасини қўллаб-қувватлаш ва ҳунар сирларини авлоддан-авлодга етказиш”, — дея таъкидлади тадбир ташкилотчилари.

Мазкур лойиҳа музейни нафақат тарихий буюмлар сақланадиган маскан, балки ҳунармандлар, тадқиқотчилар, ижодкорлар ва ёшларни бирлаштирувчи очиқ маданий майдон сифатида ҳам намоён этади. У Жиззах вилоятига хос ҳунармандчилик анъаналарини кенг тарғиб қилиш, уларни асраб-авайлаш ва замонавий ижодда давом эттиришга хизмат қилади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
1/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
16/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
17/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
18/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
19/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси - Sputnik Ўзбекистон
20/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жиззах анъаналари ва ҳунармандчилик мероси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0