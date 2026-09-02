https://sputniknews.uz/20260902/tleuberdi-kazakhstan-tashqi-ishlar-vazir-60147988.html
Мухтар Тлеуберди Қозоғистон ташқи ишлар вазири этиб тайинланди
Мухтар Тлеуберди Қозоғистон ташқи ишлар вазири этиб тайинланди
Sputnik Ўзбекистон
Мухтар Тлеуберди Қозоғистон ташқи ишлар вазирлиги раҳбарлигига қайтди. Ушбу лавозимни эгаллаб келган Ермек Кошербаев вазирликни бир йилга етмаган муддат бошқарди.
2026-09-02T16:06+0500
2026-09-02T16:06+0500
2026-09-02T16:11+0500
қозоғистон
янги тайинлов
дунё янгиликлари
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/13/25447692_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_ec4f56b731c80a5d512f7fb6cb385b78.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Мухтар Тлеуберди Қозоғистон ташқи ишлар вазири этиб тайинланди. Тегишли фармонни мамлакат президенти Қасим-Жомарт Тоқаев имзолади. Бу ҳақда Қозоғистон президенти матбуот хизмати маълум қилди.У 2023 йил августидан буён Қозоғистоннинг Австриядаги фавқулодда ва мухтор элчиси, шунингдек, мамлакатнинг Вена шаҳридаги халқаро ташкилотлар ҳузуридаги доимий вакили лавозимида ишлаб келаётган эди.У дипломатик фаолияти давомида Қозоғистоннинг Малайзиядаги элчиси, шунингдек, ўриндошлик асосида Индонезия, Бруней ва Филиппиндаги элчиси бўлиб ишлаган.Кейинчалик Қозоғистоннинг Швейцариядаги элчиси ҳамда мамлакатнинг БМТнинг Женевадаги бўлинмаси ва бошқа халқаро ташкилотлар ҳузуридаги доимий вакили лавозимларини эгаллаган.Ташқи ишлар вазирлигини бошқариб келаётган Ермек Кошербаев ушбу лавозимга 2025 йил 26 сентябрда тайинланган эди.31 август куни Тоқаев Олжас Бектеновни бош вазир лавозимига қайта тайинлади. Шу куни президент администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари бўлган Ерлан Карин Қозоғистоннинг янги жорий этилган вице-президенти лавозимини эгаллади. Аида Балаева эса Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари этиб тайинланди.
https://sputniknews.uz/20260823/kazakhstan-qurultoy-saylovlar-59895157.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/13/25447692_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_e38e257bc6e740f72e01ccfb8f3f4d9a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қозоғистон, янги тайинлов, дунё янгиликлари, дунёда
қозоғистон, янги тайинлов, дунё янгиликлари, дунёда
Мухтар Тлеуберди Қозоғистон ташқи ишлар вазири этиб тайинланди
16:06 02.09.2026 (янгиланди: 16:11 02.09.2026)
Тлеуберди 2019–2023 йилларда ҳам Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлигини бошқарган.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Мухтар Тлеуберди Қозоғистон ташқи ишлар вазири этиб тайинланди. Тегишли фармонни мамлакат президенти Қасим-Жомарт Тоқаев имзолади. Бу ҳақда Қозоғистон президенти матбуот хизмати маълум қилди
.
У 2023 йил августидан буён Қозоғистоннинг Австриядаги фавқулодда ва мухтор элчиси, шунингдек, мамлакатнинг Вена шаҳридаги халқаро ташкилотлар ҳузуридаги доимий вакили лавозимида ишлаб келаётган эди.
Тлеуберди 2019–2023 йилларда ҳам Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлигини бошқарган. 2021 йил январидан 2023 йил апрелигача ташқи ишлар вазири лавозими билан бирга мамлакат бош вазири ўринбосари вазифасини ҳам бажарган.
У дипломатик фаолияти давомида Қозоғистоннинг Малайзиядаги элчиси, шунингдек, ўриндошлик асосида Индонезия, Бруней ва Филиппиндаги элчиси бўлиб ишлаган.
Кейинчалик Қозоғистоннинг Швейцариядаги элчиси ҳамда мамлакатнинг БМТнинг Женевадаги бўлинмаси ва бошқа халқаро ташкилотлар ҳузуридаги доимий вакили лавозимларини эгаллаган.
Ташқи ишлар вазирлигини бошқариб келаётган Ермек Кошербаев ушбу лавозимга 2025 йил 26 сентябрда тайинланган эди.
Қозоғистондаги янги тайинловлар мамлакатдаги конституциявий ислоҳотлар ва бир палатали парламент — Қурултой иш бошлаганидан кейин амалга оширилмоқда.
31 август куни Тоқаев Олжас Бектеновни бош вазир лавозимига қайта тайинлади. Шу куни президент администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари бўлган Ерлан Карин Қозоғистоннинг янги жорий этилган вице-президенти лавозимини эгаллади. Аида Балаева эса Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари этиб тайинланди.