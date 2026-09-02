https://sputniknews.uz/20260902/tashkent-maktablar-birinchi-qongiroq-60152494.html
Тошкент мактабларида "Биринчи қўнғироқ" қандай ўтди — видео
Тошкент мактабларида "Биринчи қўнғироқ" қандай ўтди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент мактабларида янги ўқув йили бошланиб, биринчи қўнғироқлар янгради. Бу йил Ўзбекистонда 795 мингдан ортиқ бола биринчи синфга қабул қилинди.
2026-09-02T19:42+0500
2026-09-02T19:42+0500
2026-09-02T19:42+0500
жамият
ўзбекистон
мактаб
ўқувчилар
оммавий тадбир
ўқитувчилар
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/02/60152907_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_400221fe98073bcf2e53b4e477627664.jpg
Тошкент мактабларида янги ўқув йили "Биринчи қўнғироқ" тадбирлари билан бошланди. Ўқувчиларни ўқитувчилар ва ота-оналар кутиб олди.Пойтахтдаги мактабларда ўтказилган байрам тадбирларида биринчи синф ўқувчилари илк бор мактаб остонасига қадам қўйди, юқори синф ўқувчилари эса янги ўқув йилини бошлади.Бу йил Ўзбекистонда 795 минг нафардан ортиқ бола биринчи синфга қабул қилинди. Уларга президент совғаси — рюкзак ва 12 турдаги ўқув қуролларидан иборат жамланмалар топширилди.Республикада жами 10 225 та умумтаълим мактаби фаолият юритади. Янги ўқув йилида уларда 6,7 миллиондан ортиқ ўқувчи таълим олади, 550 мингдан зиёд ўқитувчи фаолият юритади.Тошкент мактабларидаги "Биринчи қўнғироқ" тадбирлари ва янги ўқув йилининг илк куни — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/02/60152907_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_584631d7d90519b768bfaaf95eebb0b7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, мактаб, ўқувчилар, оммавий тадбир, ўқитувчилар, видео, видео
жамият, ўзбекистон, мактаб, ўқувчилар, оммавий тадбир, ўқитувчилар, видео, видео
Тошкент мактабларида "Биринчи қўнғироқ" қандай ўтди — видео
Тошкент мактабларида янги ўқув йили "Биринчи қўнғироқ" тадбирлари билан бошланди.
Тошкент мактабларида янги ўқув йили "Биринчи қўнғироқ" тадбирлари билан бошланди. Ўқувчиларни ўқитувчилар ва ота-оналар кутиб олди.
Пойтахтдаги мактабларда ўтказилган байрам тадбирларида биринчи синф ўқувчилари илк бор мактаб остонасига қадам қўйди, юқори синф ўқувчилари эса янги ўқув йилини бошлади.
Бу йил Ўзбекистонда 795 минг нафардан ортиқ бола биринчи синфга қабул қилинди. Уларга президент совғаси — рюкзак ва 12 турдаги ўқув қуролларидан иборат жамланмалар топширилди.
Республикада жами 10 225 та умумтаълим мактаби фаолият юритади. Янги ўқув йилида уларда 6,7 миллиондан ортиқ ўқувчи таълим олади, 550 мингдан зиёд ўқитувчи фаолият юритади.
Тошкент мактабларидаги "Биринчи қўнғироқ" тадбирлари ва янги ўқув йилининг илк куни — Sputnik Ўзбекистон
видеосида.