https://sputniknews.uz/20260902/russia-qurilish-mehnat-migrantlar-60141396.html
Россия қурилишларида меҳнат мигрантлари 5 фоизга кўпайди — ўзбекистонликлар етакчи
Россия қурилишларида меҳнат мигрантлари 5 фоизга кўпайди — ўзбекистонликлар етакчи
Sputnik Ўзбекистон
Россия қурилишларида хорижий ишчилар сони бир йилда қарийб 20 минг нафарга ошди. Ўзбекистон асосий ишчи кучи манбаи бўлиб қолмоқда, Ҳиндистон эса биринчи бешликка кирди.
2026-09-02T12:04+0500
2026-09-02T12:04+0500
2026-09-02T12:04+0500
миграция
риа новости
мигрантлар
тожикистон
ҳиндистон
қурилиш
форум
шарқий иқтисодий форум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/02/60140876_0:114:3237:1935_1920x0_80_0_0_ea9e08482dde7e6e018e9d57248896d2.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Россия қурилишларида ишлаётган хорижликлар сони сўнгги бир йилда қарийб 20 минг нафарга ёки тахминан 5 фоизга ошди. Бу ҳақда Қурувчилар миллий уюшмаси (НОСТРОЙ) президенти Антон Глушков Шарқий иқтисодий форум доирасида РИА Новостига маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, қурилиш соҳасида хорижий ишчи кучининг умумий улуши деярли ўзгармаган. Бироқ мигрантлар сони сўнгги ўн йилда шаклланган ўртача кўрсаткичларга нисбатан кўпайган.Ҳиндистон фуқаролари ҳам қурилиш тармоғига жалб қилинаётган хорижликлар сони бўйича биринчи бешликка кирган.Глушков Покистон, Бангладеш, Мьянма ва Вьетнамни Россия қурилиш соҳаси учун янги ишчи кучи бозорлари сифатида қайд этди.Шимолий Корея фуқаролари ҳам, асосан, Сибирь ва Узоқ Шарқдаги қурилишларда ишламоқда. Бироқ расмий статистика мавжуд эмаслиги сабабли уларнинг аниқ сони маълум қилинмаган.Маълумот учун, Шарқий иқтисодий форум 1–4 сентябрь кунлари Владивосток шаҳрида ўтказилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260203/erxov-tiv-russia-migratsiya-kontseptsiya-55440003.html
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/02/60140876_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_f213e1f2331a511b87c1de6e573abe87.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миграция, риа новости, мигрантлар, тожикистон, ҳиндистон, қурилиш, форум, шарқий иқтисодий форум
миграция, риа новости, мигрантлар, тожикистон, ҳиндистон, қурилиш, форум, шарқий иқтисодий форум
Россия қурилишларида меҳнат мигрантлари 5 фоизга кўпайди — ўзбекистонликлар етакчи
Россия қурилиш соҳаси учун ишчи кучининг асосий манбаларидан бири Ўзбекистон бўлиб қолмоқда.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Россия қурилишларида ишлаётган хорижликлар сони сўнгги бир йилда қарийб 20 минг нафарга ёки тахминан 5 фоизга ошди. Бу ҳақда Қурувчилар миллий уюшмаси (НОСТРОЙ) президенти Антон Глушков Шарқий иқтисодий форум доирасида РИА Новостига маълум қилди
.
Унинг сўзларига кўра, қурилиш соҳасида хорижий ишчи кучининг умумий улуши деярли ўзгармаган. Бироқ мигрантлар сони сўнгги ўн йилда шаклланган ўртача кўрсаткичларга нисбатан кўпайган.
Россия қурилиш соҳаси учун ишчи кучининг асосий манбаларидан бири Ўзбекистон бўлиб қолмоқда. Бу борада ўзбекистонликлар биринчи, тожикистонликлар эса кейинги ўринда туради.
Ҳиндистон фуқаролари ҳам қурилиш тармоғига жалб қилинаётган хорижликлар сони бўйича биринчи бешликка кирган.
Глушков Покистон, Бангладеш, Мьянма ва Вьетнамни Россия қурилиш соҳаси учун янги ишчи кучи бозорлари сифатида қайд этди.
Шимолий Корея фуқаролари ҳам, асосан, Сибирь ва Узоқ Шарқдаги қурилишларда ишламоқда. Бироқ расмий статистика мавжуд эмаслиги сабабли уларнинг аниқ сони маълум қилинмаган.
НОСТРОЙ раҳбари шимолий кореялик ишчилар интизомлилиги, юқори меҳнат қобилияти ва Россия қонунларига риоя қилиши билан ажралиб туришини таъкидлади.
Маълумот учун, Шарқий иқтисодий форум 1–4 сентябрь кунлари Владивосток шаҳрида ўтказилмоқда.