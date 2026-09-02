https://sputniknews.uz/20260902/kochmanchilar-oyinlar-uzbekistan-60143582.html
Кўчманчилар ўйинлари: Ўзбекистон курашчилари медаль олди, кўпкаричилар рақиблари аниқланди
Кўчманчилар ўйинлари: Ўзбекистон курашчилари медаль олди, кўпкаричилар рақиблари аниқланди
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Нўмонжон Ражабов VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида кураш бўйича чемпион бўлди. Илёсбек Мирзакматов гореш мусобақасида бронза медалига сазовор бўлди.
2026-09-02T13:41+0500
2026-09-02T13:41+0500
2026-09-02T13:41+0500
қирғизистон
спорт
мусобақа
олтин медаль
бронза медал
мукофот
ғалаба
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Қирғизистонда ўтаётган VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг дастлабки кунида Ўзбекистон спортчилари олтин ва бронза медалларини қўлга киритди."Кабар" ахборот агентлиги маълумотига кўра, Нўмонжон Ражабов 100 килограммдан юқори вазн тоифасидаги кураш баҳсларида ғолиб бўлди. Чўлпонота шаҳрида ўтказилган беллашувларда 20 тадан ортиқ мамлакат полвонлари қатнашди.Ўзбекистоннинг яна бир вакили Илёсбек Мирзакматов туркман миллий белбоғли кураши — гореш бўйича бронза медалини олди. Ушбу йўналишда 31 та мамлакат спортчилари беллашди.Ўйинларнинг расмий сайтидаги дастурга кўра, 2 сентябрь куни алиш, сумо, арқон тортиш, таяк тартиш (мас-рестлинг), тўққиз қўрғоол, мангала, кўк-бўру ва кўкпар бўйича баҳслар ўтказилмоқда.Қуръа натижасига кўра, Ўзбекистон кўк-бўруда (улоқни тайқозонга ташлаш бўйича от спорти) Қирғизистон, Россия ва АҚШ билан бир гуруҳдан жой олган. Кўкпар (кўпкари) турнирида эса Ўзбекистон вакиллари Қирғизистон, Афғонистон ва Мўғулистон жамоалари билан баҳслашади.VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари 6 сентябрга қадар давом этади. Спорт мусобақаларининг асосий қисми Иссиқкўл вилояти, Чўлпонота шаҳри ва Қирчин дарасида ўтказилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260901/prezident-vi-butunjahon-kochmanchilar-oyinlari-ochilish-marosimida-ishtirok-etdi-60112343.html
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қирғизистон, спорт, мусобақа, олтин медаль, бронза медал, мукофот, ғалаба, ўзбекистон
қирғизистон, спорт, мусобақа, олтин медаль, бронза медал, мукофот, ғалаба, ўзбекистон
Кўчманчилар ўйинлари: Ўзбекистон курашчилари медаль олди, кўпкаричилар рақиблари аниқланди
Ўзбекистонлик Нўмонжон Ражабов VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида чемпион бўлди, Илёсбек Мирзакматов эса бронза медалини олди.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Қирғизистонда ўтаётган VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг дастлабки кунида Ўзбекистон спортчилари олтин ва бронза медалларини қўлга киритди.
"Кабар" ахборот агентлиги маълумотига кўра
, Нўмонжон Ражабов 100 килограммдан юқори вазн тоифасидаги кураш баҳсларида ғолиб бўлди. Чўлпонота шаҳрида ўтказилган беллашувларда 20 тадан ортиқ мамлакат полвонлари қатнашди.
Ўзбекистоннинг яна бир вакили Илёсбек Мирзакматов туркман миллий белбоғли кураши — гореш бўйича бронза медалини олди. Ушбу йўналишда 31 та мамлакат спортчилари беллашди.
Мусобақа ғолибларига 100 минг қирғиз соми (тахминан 1150 доллар) ва бронза медаль олган спортчиларга 50 минг қирғиз соми миқдорида мукофот берилди.
Ўйинларнинг расмий сайтидаги дастурга
кўра, 2 сентябрь куни алиш, сумо, арқон тортиш, таяк тартиш (мас-рестлинг), тўққиз қўрғоол, мангала, кўк-бўру ва кўкпар бўйича баҳслар ўтказилмоқда.
Қуръа натижасига кўра, Ўзбекистон кўк-бўруда (улоқни тайқозонга ташлаш бўйича от спорти) Қирғизистон, Россия ва АҚШ билан бир гуруҳдан жой олган. Кўкпар (кўпкари) турнирида эса Ўзбекистон вакиллари Қирғизистон, Афғонистон ва Мўғулистон жамоалари билан баҳслашади.
VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари 6 сентябрга қадар давом этади. Спорт мусобақаларининг асосий қисми Иссиқкўл вилояти, Чўлпонота шаҳри ва Қирчин дарасида ўтказилмоқда.