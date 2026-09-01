Президент VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари очилиш маросимида иштирок этди
09:34 01.09.2026 (янгиланди: 09:56 01.09.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари очилиш маросимида иштирок этди
© Пресс-служба президента Узбекистана
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“Бишкек-Арена” стадионида бўлиб ўтган тадбирда ШҲТ давлатлари раҳбарлари ва бошқа меҳмонлар иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекда 31 август куни бўлиб ўтган VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг тантанали очилиш маросимида иштирок этди.
Мусобақаларда 90 тадан ортиқ мамлакатдан 3 мингдан зиёд спортчи, жумладан, Ўзбекистондан 141 нафар вакил иштирок этмоқда. Ўзбекистонлик спортчилар 30 та спорт тури, хусусан, кураш, самбо, армрестлинг, камондан ўқ отиш, от спорти бўйича беллашишади.
Иштирокчиларга кўчманчи халқларнинг бой маданияти ва тарихи, анъана ҳамда урф-одатларига бағишланган театрлаштирилган саҳна кўриниши намойиш этилди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана