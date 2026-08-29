https://sputniknews.uz/20260829/qirgizistondagi-shht-sammitida-17-davlat-vakillari-ishtirok-etadi-60062048.html
Қирғизистондаги ШҲТ саммитида 17 давлат вакиллари иштирок этади
Қирғизистондаги ШҲТ саммитида 17 давлат вакиллари иштирок этади
Sputnik Ўзбекистон
Тадбир "ШҲТнинг 25 йили: Барқарор тинчлик, ривожланиш ва фаровонлик учун биргаликда" шиори остида ўтказилади. 29.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-29T14:25+0500
2026-08-29T14:25+0500
2026-08-29T14:25+0500
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
қирғизистон
саммит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1d/60062293_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d372503cd6a8bd4b109a6c440e16c82a.jpg
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Қирғизистонда бўлиб ўтадиган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ва ШҲТ+ саммитларида 17 давлат ва олтита халқаро ташкилот вакиллари иштирок этади, деб хабар берди Қирғизистон президенти матбуот хизмати.Матбуот хизмати маълумотларига кўра, тадбирларда Россия президенти Владимир Путин, ХХР раиси Си Сзинпин, Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди, Беларус президенти Александр Лукашенко, Эрон президенти Масуд Пезешкиён, Қозоғистон президенти Қосим-Жомарт Токаев, Покистон бош вазири Шаҳбоз Шариф, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев, Озарбайжон президенти Илҳом Алиев, Арманистон бош вазири Никол Пашинян, Мўғулистон президенти Ухнаагиин Хурелсух, Того бош вазири Фауре Эссозимна Гнассингбе, Туркия президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған ва Лаос президенти Тҳонглоун Сисоулит иштирок этади. Ветнамни вице-президент Во Тҳи Анҳ Хуан, Мисрни эса бош вазир ўринбосари Ҳусайн Иса тақдим этади.Халқаро ташкилотлардан ШҲТ бош котиби Нурлан Ермекбаев, БМТ бош котиби Антониу Гутерриш, МДҲ бош котиби Сергей Лебедев, КХШТ бош котиби Таалатбек Масадиков, Евроосиё Иқтисодий Комиссияси ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев ва Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича конференция бош котиби Қайрат Сарибай тақдим этади.Йиғилиш якунлари бўйича ШҲТнинг 25 йиллиги ҳақидаги Бишкек декларацияси, шунингдек, кўп қиррали ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга қаратилган ҳужжатлар ва қарорлар имзоланиши, шунингдек, ташкилот фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган ҳужжатлар ва қарорлар қабул қилиниши ҳамда давлат раҳбарларининг бир қатор тематик баёнотлари қабул қилиниши таъкидланди."ШҲТ+" форматидаги саммитда кенгайтирилган форматда БМТ ва халқаро ҳуқуқнинг марказий мувофиқлаштирувчи ролини кучайтириш, шунингдек, барқарор ривожланишни рағбатлантириш ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтириш бўйича фикр алмашилади", дейилади баёнотда."ШҲТнинг 25 йили: Барқарор тинчлик, ривожланиш ва фаровонлик учун биргаликда" шиори остида ўтказиладиган саммит Қирғизистоннинг 2025-2026 йиллардаги ШҲТга раислиги даврининг якуний тадбири бўлади.
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1d/60062293_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_68738d7f86c15c83471988ab2f9a36fc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), қирғизистон, саммит
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), қирғизистон, саммит
Қирғизистондаги ШҲТ саммитида 17 давлат вакиллари иштирок этади
Тадбир "ШҲТнинг 25 йили: Барқарор тинчлик, ривожланиш ва фаровонлик учун биргаликда" шиори остида ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Қирғизистонда бўлиб ўтадиган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ва ШҲТ+ саммитларида 17 давлат ва олтита халқаро ташкилот вакиллари иштирок этади, деб хабар берди Қирғизистон президенти матбуот хизмати.
"ШҲТ Давлат раҳбарлари кенгашининг кейинги йиғилиши ва ШҲТ+ саммити 2026 йил 1 сентябрда Қирғизистон президенти Садир Жапаров раислигида бўлиб ўтади", дейилади баёнотда.
Матбуот хизмати маълумотларига кўра, тадбирларда Россия президенти Владимир Путин, ХХР раиси Си Сзинпин, Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди, Беларус президенти Александр Лукашенко, Эрон президенти Масуд Пезешкиён, Қозоғистон президенти Қосим-Жомарт Токаев, Покистон бош вазири Шаҳбоз Шариф, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев, Озарбайжон президенти Илҳом Алиев, Арманистон бош вазири Никол Пашинян, Мўғулистон президенти Ухнаагиин Хурелсух, Того бош вазири Фауре Эссозимна Гнассингбе, Туркия президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған ва Лаос президенти Тҳонглоун Сисоулит иштирок этади.
Ветнамни вице-президент Во Тҳи Анҳ Хуан, Мисрни эса бош вазир ўринбосари Ҳусайн Иса тақдим этади.
Халқаро ташкилотлардан ШҲТ бош котиби Нурлан Ермекбаев, БМТ бош котиби Антониу Гутерриш, МДҲ бош котиби Сергей Лебедев, КХШТ бош котиби Таалатбек Масадиков, Евроосиё Иқтисодий Комиссияси ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев ва Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича конференция бош котиби Қайрат Сарибай тақдим этади.
"Давлат раҳбарлари халқаро ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалаларни, Ташкилотни янада ривожлантиришнинг устувор йўналишларини, шунингдек, сиёсий, савдо-иқтисодий, транспорт ва логистика, рақамли, экологик, маданий ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни чуқурлаштириш истиқболларини муҳокама қиладилар", деб маълум қилди Қирғизистон раҳбари матбуот хизмати.
Йиғилиш якунлари бўйича ШҲТнинг 25 йиллиги ҳақидаги Бишкек декларацияси, шунингдек, кўп қиррали ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга қаратилган ҳужжатлар ва қарорлар имзоланиши, шунингдек, ташкилот фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган ҳужжатлар ва қарорлар қабул қилиниши ҳамда давлат раҳбарларининг бир қатор тематик баёнотлари қабул қилиниши таъкидланди.
"ШҲТ+" форматидаги саммитда кенгайтирилган форматда БМТ ва халқаро ҳуқуқнинг марказий мувофиқлаштирувчи ролини кучайтириш, шунингдек, барқарор ривожланишни рағбатлантириш ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтириш бўйича фикр алмашилади", дейилади баёнотда.
"ШҲТнинг 25 йили: Барқарор тинчлик, ривожланиш ва фаровонлик учун биргаликда" шиори остида ўтказиладиган саммит Қирғизистоннинг 2025-2026 йиллардаги ШҲТга раислиги даврининг якуний тадбири бўлади.