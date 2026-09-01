https://sputniknews.uz/20260901/shht-sammitidan-nimalarni-kutish-mumkin--mutaxassislar-fikri-60112892.html
ШҲТ саммитидан нималарни кутиш мумкин — мутахассислар фикри
ШҲТ саммитидан нималарни кутиш мумкин — мутахассислар фикри
Sputnik Ўзбекистон
Бугун Бишкекда ШҲТнинг 25-юбилей саммити бўлиб ўтмоқда. ШҲТ ва ШҲТ+ тадбирларида 18 та давлат раҳбарлари иштирок этмоқда. 01.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-01T10:14+0500
2026-09-01T10:14+0500
2026-09-01T11:48+0500
sputnik
аналитика
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/15/43979560_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0cdb4278170c5e48e49e9cd1e15a702e.jpg
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Айни дамда Бишкекда ШҲТ Давлат раҳбарлари кенгаши мажлиси бўлиб ўтмоқда. Sputnik ушбу саммитдан нималарни кутиш мумкинлиги ҳақида россиялик экспертлар билан суҳбат қилди. Россия Фанлар академиясининг Хитой ва замонавий Осиё институти Марказий Осиё тадқиқотлари маркази раҳбари вазифасини бажарувчи Александр Перминов ва Россия Фанлар академиясининг Шарқшунослик институти илмий ходими Дарья Сапринская ўз прогнозлари билан ўртоқлашди.Саммит мавзулари иқтисодиёт ва энергетикани ўз ичига олади. Вазирлар иккита баёнот тайёрладилар: энергия самарадорлиги ва энергия таъминоти бўйича, улар декларацияга киритилиши мумкин. ШҲТ ривожланиш банки ва энергетика консорциумини яратиш бўйича маслаҳатлашувлар давом этмоқда - бу ғоялар салоҳиятга эга.Мутахассисларнинг таъкидлашича, ШҲТ сув муаммоларини бевосита ҳал қилмайди — ташкилот бундай низоларни тартибга солиш ёки арбитраж қилиш ваколатига эга эмас. Бироқ, у кўп томонлама даражада икки томонлама сув ва энергетика лойиҳаларини амалга ошириш ва кўпроқ инвестицияларни жалб қилиш учун қулай сиёсий ва молиявий муҳит яратиши мумкин.Қирғизистоннинг мамлакатнинг амалдаги раиси сифатидаги ташаббуслари орасида ШҲТ фавқулодда ёрдам жамғармасини яратиш ва "ШҲТ Яшил поезди" дастури бор. Транспорт лойиҳалари орасида Хитой-Қирғизистон-Ўзбекистон темир йўли, шунингдек, транспорт воситаларига рухсатномаларни рақамлаштириш ва чегарадан ўтишни соддалаштириш ташаббуслари алоҳида таъкидланган.Мутахассислар, шунингдек, раисликнинг имиж яратиш таъсирини таъкидладилар: янги лойиҳалар, инвестициялар ва Қирғизистонга эътибор, бу дарҳол эмас, балки узоқ муддатда намоён бўлади.
https://sputniknews.uz/20260724/shht-59247862.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/15/43979560_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_91644778d8d0c6ec06cf2f43e27921dd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sputnik, аналитика, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
sputnik, аналитика, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
ШҲТ саммитидан нималарни кутиш мумкин — мутахассислар фикри
10:14 01.09.2026 (янгиланди: 11:48 01.09.2026)
Бугун Бишкекда ШҲТнинг 25-юбилей саммити бўлиб ўтмоқда. ШҲТ ва ШҲТ+ тадбирларида 18 та давлат раҳбарлари иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
Айни дамда Бишкекда ШҲТ Давлат раҳбарлари кенгаши мажлиси бўлиб ўтмоқда.
Sputnik ушбу саммитдан нималарни кутиш мумкинлиги ҳақида россиялик экспертлар билан суҳбат қилди.
Россия Фанлар академиясининг Хитой ва замонавий Осиё институти Марказий Осиё тадқиқотлари маркази раҳбари вазифасини бажарувчи Александр Перминов ва Россия Фанлар академиясининг Шарқшунослик институти илмий ходими Дарья Сапринская ўз прогнозлари билан ўртоқлашди.
Уларнинг сўзларига кўра, йиғилишдан сўнг ташкилот низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши мумкин. Минтақавий терроризмга қарши тузилма хавфсизликка таҳдидлар ва таҳдидларга қарши курашиш учун универсал марказга айлантирилиши кутилмоқда.
Саммит мавзулари иқтисодиёт ва энергетикани ўз ичига олади. Вазирлар иккита баёнот тайёрладилар: энергия самарадорлиги ва энергия таъминоти бўйича, улар декларацияга киритилиши мумкин. ШҲТ ривожланиш банки ва энергетика консорциумини яратиш бўйича маслаҳатлашувлар давом этмоқда - бу ғоялар салоҳиятга эга.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ШҲТ сув муаммоларини бевосита ҳал қилмайди — ташкилот бундай низоларни тартибга солиш ёки арбитраж қилиш ваколатига эга эмас. Бироқ, у кўп томонлама даражада икки томонлама сув ва энергетика лойиҳаларини амалга ошириш ва кўпроқ инвестицияларни жалб қилиш учун қулай сиёсий ва молиявий муҳит яратиши мумкин.
Қирғизистоннинг мамлакатнинг амалдаги раиси сифатидаги ташаббуслари орасида ШҲТ фавқулодда ёрдам жамғармасини яратиш ва "ШҲТ Яшил поезди" дастури бор. Транспорт лойиҳалари орасида Хитой-Қирғизистон-Ўзбекистон темир йўли, шунингдек, транспорт воситаларига рухсатномаларни рақамлаштириш ва чегарадан ўтишни соддалаштириш ташаббуслари алоҳида таъкидланган.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, ташкилотни кенгайтириш ҳозирда устувор вазифа эмас — ШҲТ мавжуд "оила" ишини соддалаштиришга кўпроқ эътибор қаратмоқда. Мўғулистон ва Озарбайжон кўпинча ташкилот билан яқинроқ алоқалар учун номзодлар сифатида тилга олинади, аммо уларнинг қўшилиши бўйича аниқ қарорлар кутилмайди.
Мутахассислар, шунингдек, раисликнинг имиж яратиш таъсирини таъкидладилар: янги лойиҳалар, инвестициялар ва Қирғизистонга эътибор, бу дарҳол эмас, балки узоқ муддатда намоён бўлади.