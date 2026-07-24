Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260724/shht-59247862.html
Ўн еттита мамлакатга ШҲТ ҳамкори мақоми берилади
Ўн еттита мамлакатга ШҲТ ҳамкори мақоми берилади
Sputnik Ўзбекистон
Мулоқот бўйича ҳамкор ва кузатувчилар ўрнига ШҲТ ҳамкорларининг ягона тоифаси бўлади. 24.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-24T17:15+0500
2026-07-24T17:15+0500
жамият
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
сергей лавров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51641246_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2880917f05a17df88f3fce5ee42604a7.jpg
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) давлатлари ташкилотдаги мулоқот бўйича ҳамкор давлатлар ва кузатувчилар тоифасини бирхиллаштириш тўғрисида қарор қабул қилади, улар ҳамкорлар тоифасига киритилади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, ШҲТнинг 10 та аъзосидан ташқари 15 та ҳамкор давлат ва иккита кузатувчи мамлакати бор.“Ушбу 17 та давлатдан иборат тоифанинг барчаси, умид қиламанки, ҳамкор мақомига ўтишга эътироз билдирмайди” - дея қўшимча қилди Россия ТИВ раҳбари.
https://sputniknews.uz/20260717/shht-viza-59096053.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51641246_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b346e819645edf7c770bfe62bb313149.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), сергей лавров
жамият, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), сергей лавров

Ўн еттита мамлакатга ШҲТ ҳамкори мақоми берилади

17:15 24.07.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги ШОС
Флаги ШОС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Мулоқот бўйича ҳамкор ва кузатувчилар ўрнига ШҲТ ҳамкорларининг ягона тоифаси бўлади.
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) давлатлари ташкилотдаги мулоқот бўйича ҳамкор давлатлар ва кузатувчилар тоифасини бирхиллаштириш тўғрисида қарор қабул қилади, улар ҳамкорлар тоифасига киритилади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.
“Биз самарали ишладик. Бу кузда Бишкекда бўлиб ўтадиган ШҲТ саммитига тайёргарликнинг бир қисмидир. Раҳбарлар учун ҳужжатлар лойиҳалари янги хавф-хатар ва таҳдидларга қарши курашиш бўйича универсал марказ, гиёҳвандлик жиноятларига қарши курашиш марказини яратишни назарда тутади. Энди мулоқот бўйича ҳамкорлар ва кузатувчилар ўрнига ШҲТ ҳамкорларининг ягона тоифаси бўлиши ҳақида эълон қилиш турибди”, - деди Лавров журналистларга.
Унинг сўзларига кўра, ШҲТнинг 10 та аъзосидан ташқари 15 та ҳамкор давлат ва иккита кузатувчи мамлакати бор.
“Ушбу 17 та давлатдан иборат тоифанинг барчаси, умид қиламанки, ҳамкор мақомига ўтишга эътироз билдирмайди” - дея қўшимча қилди Россия ТИВ раҳбари.
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти

ШҲТ 2001 йилда ташкил этилган. Унга Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Покистон ва Ўзбекистон аъзо.

Мулоқот бўйича ҳамкор давлатлар: Озарбайжон, Арманистон, Баҳрайн, Миср, Камбоджа, Қатар, Кувайт, Лаос, Мальдив ороллари, Мьянма, Непал, БАА, Саудия Арабистони, Туркия ва Шри-Ланка.

Кузатувчи давлатлар: Афғонистон, Мўғулистон.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаги стран-участниц ШОС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.07.2026
ШҲТ мамлакатлари виза режимини соддалаштиришни муҳокама қилмоқда
17 Июл, 15:09
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0