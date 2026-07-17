Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260717/shht-viza-59096053.html
ШҲТ мамлакатлари виза режимини соддалаштиришни муҳокама қилмоқда
ШҲТ мамлакатлари виза режимини соддалаштиришни муҳокама қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ташкилотга ҳозир Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Покистон ва Ўзбекистон аъзо. 17.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-17T15:09+0500
2026-07-17T15:09+0500
жамият
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
виза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36531686_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_94b4f18dba05950c7223f05d45f7258d.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) аъзо мамлакатлар фуқаролари учун виза режимини соддалаштиришни муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар бермоқда.Ташкилот бош котиби ўринбосари Пяо Янфань Бишкекдаги ШҲТ Ёшлар туризми форуми доирасида яқинда бу мавзуга бағишланган туризм идоралари раҳбарларининг йиғилиши бўлиб ўтганини маълум қилди.“Ўйлайманки, фуқароларимиз сафарларини осонлаштириш мақсадида бу йўналишда ишлашни давом эттирамиз”, - деди у.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36531686_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_ae7e6fe7dacef5cc7d31f085a2a26678.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), виза
жамият, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), виза

ШҲТ мамлакатлари виза режимини соддалаштиришни муҳокама қилмоқда

15:09 17.07.2026
© Sputnik / Табылды КадырбековФлаги стран-участниц ШОС
Флаги стран-участниц ШОС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.07.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Oбуна бўлиш
Ташкилотга ҳозир Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Покистон ва Ўзбекистон аъзо.
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) аъзо мамлакатлар фуқаролари учун виза режимини соддалаштиришни муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар бермоқда.
Ташкилот бош котиби ўринбосари Пяо Янфань Бишкекдаги ШҲТ Ёшлар туризми форуми доирасида яқинда бу мавзуга бағишланган туризм идоралари раҳбарларининг йиғилиши бўлиб ўтганини маълум қилди.
“Ўйлайманки, фуқароларимиз сафарларини осонлаштириш мақсадида бу йўналишда ишлашни давом эттирамиз”, - деди у.
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти

ШҲТ 2001 йилда ташкил этилган. Унга Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Покистон ва Ўзбекистон аъзо.

Мулоқот бўйича ҳамкор давлатлар: Озарбайжон, Арманистон, Баҳрайн, Миср, Камбоджа, Қатар, Кувайт, Лаос, Мальдив ороллари, Мьянма, Непал, БАА, Саудия Арабистони, Туркия ва Шри-Ланка.

Кузатувчи давлатлар: Афғонистон, Мўғулистон.

КенгайтиришЙиғиштириш
Безвизовые_страны_для_граждан_Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон фуқаролари визасиз бориши мумкин бўлган давлатлар – инфографика
Кўриш
4 Август 2025, 20:18
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0