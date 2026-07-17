https://sputniknews.uz/20260717/shht-viza-59096053.html
ШҲТ мамлакатлари виза режимини соддалаштиришни муҳокама қилмоқда
ШҲТ мамлакатлари виза режимини соддалаштиришни муҳокама қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ташкилотга ҳозир Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Покистон ва Ўзбекистон аъзо. 17.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-17T15:09+0500
2026-07-17T15:09+0500
2026-07-17T15:09+0500
жамият
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
виза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36531686_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_94b4f18dba05950c7223f05d45f7258d.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) аъзо мамлакатлар фуқаролари учун виза режимини соддалаштиришни муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар бермоқда.Ташкилот бош котиби ўринбосари Пяо Янфань Бишкекдаги ШҲТ Ёшлар туризми форуми доирасида яқинда бу мавзуга бағишланган туризм идоралари раҳбарларининг йиғилиши бўлиб ўтганини маълум қилди.“Ўйлайманки, фуқароларимиз сафарларини осонлаштириш мақсадида бу йўналишда ишлашни давом эттирамиз”, - деди у.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36531686_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_ae7e6fe7dacef5cc7d31f085a2a26678.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), виза
жамият, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), виза
ШҲТ мамлакатлари виза режимини соддалаштиришни муҳокама қилмоқда
Ташкилотга ҳозир Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Покистон ва Ўзбекистон аъзо.
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik.
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) аъзо мамлакатлар фуқаролари учун виза режимини соддалаштиришни муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон
хабар бермоқда.
Ташкилот бош котиби ўринбосари Пяо Янфань Бишкекдаги ШҲТ Ёшлар туризми форуми доирасида яқинда бу мавзуга бағишланган туризм идоралари раҳбарларининг йиғилиши бўлиб ўтганини маълум қилди.
“Ўйлайманки, фуқароларимиз сафарларини осонлаштириш мақсадида бу йўналишда ишлашни давом эттирамиз”, - деди у.
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти
ШҲТ 2001 йилда ташкил этилган. Унга Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Покистон ва Ўзбекистон аъзо.
Мулоқот бўйича ҳамкор давлатлар: Озарбайжон, Арманистон, Баҳрайн, Миср, Камбоджа, Қатар, Кувайт, Лаос, Мальдив ороллари, Мьянма, Непал, БАА, Саудия Арабистони, Туркия ва Шри-Ланка.
Кузатувчи давлатлар: Афғонистон, Мўғулистон.
Кенгайтириш Йиғиштириш