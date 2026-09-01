https://sputniknews.uz/20260901/putin-mirziyoevni-mustaqillikning-35-yilligi-bilan-tabrikladi-60117664.html
Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни мустақилликнинг 35 йиллиги билан табриклади
Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни мустақилликнинг 35 йиллиги билан табриклади
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Табрикномада Россия ва Ўзбекистон муносабатларининг стратегик шериклик ва иттифоқчилик хусусияти алоҳида таъкидланган. 01.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга республика мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан табрик телеграммаси йўллади. Путин, шунингдек, Ўзбекистон иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш йўлида ишонч билан олдинга силжиб бораётганини ва ҳақли равишда глобал миқёсда юқори обрўга эга эканлигини таъкидлади.Россия раҳбари қўшма саъй-ҳаракатлар орқали мамлакатлар дўстона давлатлар манфаатлари йўлида ва минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш манфаатлари йўлида шерикликнинг барча турларини янада кенгайтиришига ишонч билдирди."Ҳурматли Шавкат Миромонович, сизга сиҳат-саломатлик ва муваффақиятлар, барча ватандошларингизга эса бахт ва фаровонлик тилайман", - дея якунлади Путин.
https://sputniknews.uz/20260829/shavkat-mirziyoev-ozbekiston-xalqini-mustaqillikning-35-yilligi-bilan-tabrikladi-60052384.html
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россия, ўзбекистон, владимир путин, шавкат мирзиёев, сиёсат, мустақиллик куни, табрик
россия, ўзбекистон, владимир путин, шавкат мирзиёев, сиёсат, мустақиллик куни, табрик
Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни мустақилликнинг 35 йиллиги билан табриклади
12:35 01.09.2026 (янгиланди: 12:40 01.09.2026)
Табрикномада Россия ва Ўзбекистон муносабатларининг стратегик шериклик ва иттифоқчилик хусусияти алоҳида таъкидланган.
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга республика мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан табрик телеграммаси йўллади.
“Ҳурматли Шавкат Мирзиёев, Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги эълон қилинганининг 35 йиллиги муносабати билан самимий табрикларимни қабул қилинг. Россия-Ўзбекистон муносабатлари стратегик шериклик ва иттифоқчилик билан тавсифланади. Москва ва Тошкент ўртасида барча асосий соҳалардасамарали ҳамкорлик ўрнатилди”, - дейилади табрикда.
Путин, шунингдек, Ўзбекистон иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш йўлида ишонч билан олдинга силжиб бораётганини ва ҳақли равишда глобал миқёсда юқори обрўга эга эканлигини таъкидлади.
Россия раҳбари қўшма саъй-ҳаракатлар орқали мамлакатлар дўстона давлатлар манфаатлари йўлида ва минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш манфаатлари йўлида шерикликнинг барча турларини янада кенгайтиришига ишонч билдирди.
"Ҳурматли Шавкат Миромонович, сизга сиҳат-саломатлик ва муваффақиятлар, барча ватандошларингизга эса бахт ва фаровонлик тилайман", - дея якунлади Путин.