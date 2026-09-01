https://sputniknews.uz/20260901/bishkekda-shavkat-mirziyoev-va-vladimir-putinning-uchrashuvi-bolib-otdi-60108236.html
Бишкекда Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путиннинг учрашуви бўлиб ўтди
Бишкекда Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путиннинг учрашуви бўлиб ўтди
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Ўзбекистон ва Россия етакчилари икки томонлама кун тартибининг долзарб масалаларини муҳокама қилдилар 01.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-01T06:00+0500
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2026-09-01T06:00+0500
россия
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
владимир путин
бишкек
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ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путин Бишкекда учрашув ўтказишди. Савдо-иқтисодий ҳамкорлик жадал ривожланиб бораётгани, хусусан, йил бошидан буён товар айирбошлаш ҳажми 12 фоизга ошгани қайд этилди.Ўзаро савдонинг ижобий динамикасини сақлаб қолиш, саноат кооперацияси лойиҳаларини жадаллаштириш, шунингдек, ҳудудлараро алоқаларни фаол давом эттириш муҳимлиги таъкидланди.Шунингдек етакчилар ўзаро ва кўп томонлама форматлардаги бўлажак тадбирлар режасини ҳам муҳокама қилдилар.
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россия, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, владимир путин, бишкек
россия, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, владимир путин, бишкек
Бишкекда Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путиннинг учрашуви бўлиб ўтди
Ўзбекистон ва Россия етакчилари икки томонлама кун тартибининг долзарб масалаларини муҳокама қилдилар
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путин Бишкекда учрашув ўтказишди.
Мулоқот чоғида Ўзбекистон ва Россиянинг кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
Савдо-иқтисодий ҳамкорлик жадал ривожланиб бораётгани, хусусан, йил бошидан буён товар айирбошлаш ҳажми 12 фоизга ошгани қайд этилди.
Ўзаро савдонинг ижобий динамикасини сақлаб қолиш, саноат кооперацияси лойиҳаларини жадаллаштириш, шунингдек, ҳудудлараро алоқаларни фаол давом эттириш муҳимлиги таъкидланди.
Шунингдек етакчилар ўзаро ва кўп томонлама форматлардаги бўлажак тадбирлар режасини ҳам муҳокама қилдилар.