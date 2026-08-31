https://sputniknews.uz/20260831/uzbekistan-benzin-ishlab-chiqarish-60096541.html
Ўзбекистонда бензин ишлаб чиқариш қарийб 9 фоизга ошди
Ўзбекистонда бензин ишлаб чиқариш қарийб 9 фоизга ошди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда етти ойда 731,9 минг тонна автомобиль бензини ва 683,4 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилди. Бензин ишлаб чиқариш 8,9 фоизга, дизель ёқилғиси эса 1,4 фоизга ошди.
2026-08-31T13:59+0500
2026-08-31T13:59+0500
2026-08-31T13:59+0500
инфографика
бензин
дизель
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60094024_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3921b94702be92a5129e056637220ed6.png
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–июль ойларида автомобиль бензини ишлаб чиқариш ҳажми 731,9 минг тоннани ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Кўрсаткич 2025 йилнинг мос давридаги 672,1 минг тоннага нисбатан 8,9 фоизга ошган. Шу тариқа, етти ойда автомобиль бензини ишлаб чиқариш қарийб 60 минг тоннага кўпайди.Ҳисобот даврида 683,4 минг тонна дизель ёқилғиси ҳам ишлаб чиқарилди. Ўтган йилнинг январь–июль ойларида бу кўрсаткич 673,7 минг тоннани ташкил этган эди. Дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми бир йилда 1,4 фоизга ёки 9,7 минг тоннага ўсди.Натижада етти ойда республикада ишлаб чиқарилган автомобиль бензини ва дизель ёқилғисининг умумий ҳажми 1,4 млн тоннадан ошди.Умуман, 2026 йил январь–июль ойларида Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқариши ҳажми амалдаги нархларда 795,4 трлн сўмга етди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7,9 фоиз кўп.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60094024_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9d41b36388d53d3eda8d2f3445ba5eca.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, бензин, дизель, миллий статистика қўмитаси , инфографика, ўзбекистон
инфографика, бензин, дизель, миллий статистика қўмитаси , инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистонда бензин ишлаб чиқариш қарийб 9 фоизга ошди
Етти ойда мамлакатда 731,9 минг тонна автомобиль бензини ва 683,4 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилди.
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–июль ойларида автомобиль бензини ишлаб чиқариш ҳажми 731,9 минг тоннани ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Кўрсаткич 2025 йилнинг мос давридаги 672,1 минг тоннага нисбатан 8,9 фоизга ошган. Шу тариқа, етти ойда автомобиль бензини ишлаб чиқариш қарийб 60 минг тоннага кўпайди.
Ҳисобот даврида 683,4 минг тонна дизель ёқилғиси ҳам ишлаб чиқарилди. Ўтган йилнинг январь–июль ойларида бу кўрсаткич 673,7 минг тоннани ташкил этган эди. Дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми бир йилда 1,4 фоизга ёки 9,7 минг тоннага ўсди.
Натижада етти ойда республикада ишлаб чиқарилган автомобиль бензини ва дизель ёқилғисининг умумий ҳажми 1,4 млн тоннадан ошди.
Умуман, 2026 йил январь–июль ойларида Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқариши ҳажми амалдаги нархларда 795,4 трлн сўмга етди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7,9 фоиз кўп.