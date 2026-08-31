Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260831/modi-tashrif-tafsilotlar-60089251.html
Уран, мудофаа саноати ва UzQR тўловлари — Моди ташрифининг қўшимча тафсилотлари
Уран, мудофаа саноати ва UzQR тўловлари — Моди ташрифининг қўшимча тафсилотлари
Sputnik Ўзбекистон
Ҳиндистоннинг расмий манбалари Моди ташрифи якунлари бўйича мудофаа саноатида қўшма ишлаб чиқариш, UZQR орқали UPI тўловлари, Оролбўйига грант, савдо тўсиқлари ва бошқа келишувларга оид тафсилотларни келтирди.
2026-08-31T10:02+0500
2026-08-31T10:06+0500
нарендра моди
уран
ҳамкорлик
ташриф
ўзбекистон
ҳиндистон
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60088674_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_0275e0d8945f15041f68b79fd0bd6e1e.jpg
ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Ҳиндистон томони бош вазир Нарендра Модининг Ўзбекистонга давлат ташрифи якунлари бўйича қатор қўшимча тафсилотларни эълон қилди.Ҳиндистон бош вазири сайтида ташриф натижалари имзоланган меморандум ва битимлар ҳамда алоҳида эълонларга ажратилган.Ташриф натижалари рўйхатида тўлов тизимларига оид тижорий келишув ҳам бор. "NPCI International Payments Limited" ва Ўзбекистон Миллий банклараро процессинг маркази ўртасидаги келишув Ҳиндистоннинг UPI иловаларига Ўзбекистонда UZQR миллий QR-кодини сканерлаб тўлов қилиш имконини бериши керак.Ҳиндистон Оролбўйини кўкаламзорлаштириш ва экологик реабилитация қилиш учун 1 млн доллар грант ажратишини ҳам маълум қилди. Лойиҳа техник кўмакни ҳам қамраб олади.Томонлар нотариф тўсиқлар ва инвестициявий ғовларни бартараф этиш бўйича қўшма ишчи гуруҳ тузишга, шунингдек, Ўзбекистон — Ҳиндистон преференциал савдо битими бўйича кейинги қадамларни белгиланган муддатларда кўриб чиқишга келишиб олди.Бундан ташқари, Ўзбекистонда ҳинд тилини ўрганиш учун Лал Баҳодур Шастри номидаги 100 та стипендия ажратилиши ва Тошкент давлат шарқшунослик университетида ICCR санскрит кафедраси ташкил этилиши эълон қилинди."DD News" музокаралар якунларини ёритар экан, икки мамлакат мудофаа саноати ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни ривожлантириш, қўшма ишлаб чиқариш ва қўшма ишланмаларга алоҳида эътибор қаратди.
https://sputniknews.uz/20260830/uzbekistan-india-hujjat-imzolash-60080263.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60088674_0:22:2048:1558_1920x0_80_0_0_39a84d6baa89db0f4c6e97ddf017e625.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
нарендра моди , уран, ҳамкорлик, ташриф, ўзбекистон, ҳиндистон, сиёсат
нарендра моди , уран, ҳамкорлик, ташриф, ўзбекистон, ҳиндистон, сиёсат

Уран, мудофаа саноати ва UzQR тўловлари — Моди ташрифининг қўшимча тафсилотлари

10:02 31.08.2026 (янгиланди: 10:06 31.08.2026)
© сайт премьер-министра ИндииВстреча президента Шавката Мирзиёева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Встреча президента Шавката Мирзиёева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.08.2026
© сайт премьер-министра Индии
Oбуна бўлиш
Ҳиндистон Моди ташрифи якунлари бўйича мудофаа саноати, UZQR, Оролбўйи ва бошқа соҳаларга оид тафсилотларни эълон қилди.
ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Ҳиндистон томони бош вазир Нарендра Модининг Ўзбекистонга давлат ташрифи якунлари бўйича қатор қўшимча тафсилотларни эълон қилди.
Ҳиндистон бош вазири сайтида ташриф натижалари имзоланган меморандум ва битимлар ҳамда алоҳида эълонларга ажратилган.
Хусусан, Моди қўшма матбуот анжуманида келгусида икки мамлакат мудофаа саноати корхоналари ўртасида тўғридан-тўғри алоқалар, қўшма ишлаб чиқариш ва қўшма ишланмалар рағбатлантирилишини билдирди.
Ташриф натижалари рўйхатида тўлов тизимларига оид тижорий келишув ҳам бор. "NPCI International Payments Limited" ва Ўзбекистон Миллий банклараро процессинг маркази ўртасидаги келишув Ҳиндистоннинг UPI иловаларига Ўзбекистонда UZQR миллий QR-кодини сканерлаб тўлов қилиш имконини бериши керак.
Ҳиндистон Оролбўйини кўкаламзорлаштириш ва экологик реабилитация қилиш учун 1 млн доллар грант ажратишини ҳам маълум қилди. Лойиҳа техник кўмакни ҳам қамраб олади.
Томонлар нотариф тўсиқлар ва инвестициявий ғовларни бартараф этиш бўйича қўшма ишчи гуруҳ тузишга, шунингдек, Ўзбекистон — Ҳиндистон преференциал савдо битими бўйича кейинги қадамларни белгиланган муддатларда кўриб чиқишга келишиб олди.
Бундан ташқари, Ўзбекистонда ҳинд тилини ўрганиш учун Лал Баҳодур Шастри номидаги 100 та стипендия ажратилиши ва Тошкент давлат шарқшунослик университетида ICCR санскрит кафедраси ташкил этилиши эълон қилинди.
Шунингдек, Моди Ўзбекистондан Ҳиндистонга уранни узоқ муддатли етказиб бериш бўйича келишувни шакллантиришда эришилган силжишни юқори баҳолади.
"DD News" музокаралар якунларини ёритар экан, икки мамлакат мудофаа саноати ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни ривожлантириш, қўшма ишлаб чиқариш ва қўшма ишланмаларга алоҳида эътибор қаратди.
Принят солидный пакет документов, направленных на укрепление узбекско-индийского партнерства - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.08.2026
Тиббиёт, геология ва туризм: Ўзбекистон ва Ҳиндистон 12 та ҳужжат имзолади
Кеча, 15:36
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0