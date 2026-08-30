https://sputniknews.uz/20260830/uzbekistan-india-hujjat-imzolash-60080263.html
Тиббиёт, геология ва туризм: Ўзбекистон ва Ҳиндистон 12 та ҳужжат имзолади
Тиббиёт, геология ва туризм: Ўзбекистон ва Ҳиндистон 12 та ҳужжат имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Ҳужжатлар тиббиёт, таълим, геология, туризм, археология, экология, маданият ва ҳудудлараро ҳамкорликни қамраб олди. 30.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-30T15:36+0500
2026-08-30T15:36+0500
2026-08-30T15:55+0500
шавкат мирзиёев
нарендра моди
мукофот
ҳамкорлик
шартнома
туризм
таълим
маданият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1e/60083833_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_b4e4ff8c2d2b923b0174c22005d9c3ca.jpg
ТОШКЕНТ, 30 август — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди иштирокида икки томонлама 12 та ҳужжат қабул қилинди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Олий даражадаги музокаралар якунлари бўйича қўшма баёнот имзоланди. Шунингдек, томонлар 2026–2030 йилларга мўлжалланган маданий алмашинувлар дастурини қабул қилди.Ҳиндистон ва Ўзбекистон мутахассислари Сурхондарё вилоятидаги Фаёзтепа ва Қоратепа ёдгорликларида биргаликда археологик тадқиқотлар ўтказади. Бу борада тегишли баённома имзоланди.Ҳужжатлар тўпламидан иқтисодий ва молиявий мулоқот, геология ва минерал ресурслар ҳамда архив иши соҳаларидаги ҳамкорлик меморандумлари ҳам жой олди.Бундан ташқари, 2026–2028 йилларга мўлжалланган туризм соҳасидаги ҳамкорлик дастури қабул қилинди. Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети Ҳиндистондаги Сушма Свараж номидаги Ташқи алоқалар институти билан ҳамкорлик ўрнатади.Шу куни Кўксарой қароргоҳида Нарендра Модига Ўзбекистоннинг "Олий Даражали Дўстлик" орденини топшириш маросими ҳам бўлиб ўтди.
https://sputniknews.uz/20260830/mirziyoev-modi-kelishuv-60078197.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1e/60083833_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_bd83839f2a7524b97691d639a61480f4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, нарендра моди , мукофот, ҳамкорлик, шартнома, туризм, таълим, маданият
шавкат мирзиёев, нарендра моди , мукофот, ҳамкорлик, шартнома, туризм, таълим, маданият
Тиббиёт, геология ва туризм: Ўзбекистон ва Ҳиндистон 12 та ҳужжат имзолади
15:36 30.08.2026 (янгиланди: 15:55 30.08.2026)
Ҳужжатлар тиббиёт, таълим, геология, туризм, археология, экология, маданият ва ҳудудлараро ҳамкорликни қамраб олди.
ТОШКЕНТ, 30 август — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди иштирокида икки томонлама 12 та ҳужжат қабул қилинди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Олий даражадаги музокаралар якунлари бўйича қўшма баёнот имзоланди. Шунингдек, томонлар 2026–2030 йилларга мўлжалланган маданий алмашинувлар дастурини қабул қилди.
Тиббиёт соҳасида Аюрведа ва анъанавий тиббиётнинг бошқа йўналишларида ҳамкорлик қилиш бўйича меморандум имзоланди. Олий таълим ва илмий тадқиқотлар, шунингдек, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича ҳам алоҳида битимлар қабул қилинди.
Ҳиндистон ва Ўзбекистон мутахассислари Сурхондарё вилоятидаги Фаёзтепа ва Қоратепа ёдгорликларида биргаликда археологик тадқиқотлар ўтказади. Бу борада тегишли баённома имзоланди.
Ҳужжатлар тўпламидан иқтисодий ва молиявий мулоқот, геология ва минерал ресурслар ҳамда архив иши соҳаларидаги ҳамкорлик меморандумлари ҳам жой олди.
Бундан ташқари, 2026–2028 йилларга мўлжалланган туризм соҳасидаги ҳамкорлик дастури қабул қилинди. Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети Ҳиндистондаги Сушма Свараж номидаги Ташқи алоқалар институти билан ҳамкорлик ўрнатади.
Самарқанд вилояти ва Ҳиндистоннинг Гужарат штати ўртасида шериклик муносабатларини йўлга қўйиш тўғрисида ҳам битим имзоланди.
Шу куни Кўксарой қароргоҳида Нарендра Модига Ўзбекистоннинг "Олий Даражали Дўстлик" орденини топшириш маросими ҳам бўлиб ўтди.