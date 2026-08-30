https://sputniknews.uz/20260830/usa-china-ai-raqobat-uzbekistan-60075506.html
АҚШ ва Хитойнинг СИ рақобати: Ўзбекистон элчиси “қизил чизиқлар”га қарши чиқди
АҚШ ва Хитойнинг СИ рақобати: Ўзбекистон элчиси “қизил чизиқлар”га қарши чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Хитойнинг СИ ташкилотига қўшилганидан сўнг АҚШнинг Pax Silica ташаббусига кириш учун расман мурожаат қилди. Тошкент ҳар икки томон билан ишламоқчи.
2026-08-30T11:30+0500
2026-08-30T11:30+0500
2026-08-30T11:30+0500
сунъий интеллект
рақамли технологиялар
президент администрацияси
форум
элчи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1e/60075326_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d5a5f6ad3cfa6cc901500e94e08787c0.jpg
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Ўзбекистон сунъий интеллект соҳасида АҚШ ва Хитойдан бирини танлашни истамаяпти, деб ёзмоқда South China Morning Post.Нашр Тошкент Хитой томонидан тузилган Жаҳон сунъий интеллект ҳамкорлик ташкилоти — WAICOга қўшилганидан бир ой ўтиб, АҚШнинг Pax Silica ташаббусига кириш учун расман мурожаат қилганига эътибор қаратди.Ўзбекистоннинг АҚШдаги элчиси Фурқат Сиддиқовнинг айтишича, Тошкент ўтган ҳафта бу ҳақда АҚШ Давлат департаментига ёзма мурожаат юборган.Элчининг фикрича, мамлакатларда халқаро ҳамкорликнинг турли шаклларида иштирок этиш имконияти бўлиши керак. Бу борада “қизил чизиқлар” белгилаш эса тескари натижа бериши мумкин.АҚШ Давлат департаменти SCMPга ёпиқ дипломатик музокараларни шарҳламаслигини билдирди. Шу билан бирга, идора Pax Silica ташаббусига қизиқиш ортиб бораётганини олқишлади.Pax Silica — АҚШнинг сунъий интеллект моделлари, яримўтказгичлар ва муҳим минераллар таъминот занжирларини ҳимоя қилишга қаратилган ташаббуси. WAICO эса Хитой томонидан илгари сурилган муқобил халқаро тузилмадир.Аввалроқ Reuters АҚШ Давлат департаменти ҳамкор мамлакатлардан Америка ва Хитой ташаббусларидан бирини танлашни талаб қилувчи мактуб лойиҳасини тайёрлагани ҳақида хабар берган эди. Президент Администрацияси департаменти раҳбари Бобур Хўжаев ҳам 24 август куни Тошкентда ўтказилган "Silk Road Finance & Technology Forum"да Ўзбекистон ҳар икки мамлакат технологияларидан фойдаланишни исташини айтган эди.Унинг сўзларига кўра, АҚШ компаниялари илғор СИ чиплари ва моделларини, Хитой эса нисбатан арзон очиқ кодли моделларни таклиф қилмоқда. Ривожланаётган давлат сифатида Ўзбекистон ҳар икки йўналишдан фойдаланиш имкониятига эга бўлишни истайди.
https://sputniknews.uz/20260716/uzbekistan-suniy-intellekt-tashkilot-tasischi-59074803.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1e/60075326_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_c37db7f090bfcb04deb0303a50235d0f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сунъий интеллект, рақамли технологиялар, президент администрацияси, форум, элчи
сунъий интеллект, рақамли технологиялар, президент администрацияси, форум, элчи
АҚШ ва Хитойнинг СИ рақобати: Ўзбекистон элчиси “қизил чизиқлар”га қарши чиқди
Тошкент Хитойнинг СИ ташкилотига қўшилганидан бир ой ўтиб, АҚШнинг Pax Silica ташаббусига кириш учун расман мурожаат қилди.
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Ўзбекистон сунъий интеллект соҳасида АҚШ ва Хитойдан бирини танлашни истамаяпти, деб ёзмоқда South China Morning Post
.
Нашр Тошкент Хитой томонидан тузилган Жаҳон сунъий интеллект ҳамкорлик ташкилоти — WAICOга қўшилганидан бир ой ўтиб, АҚШнинг Pax Silica ташаббусига кириш учун расман мурожаат қилганига эътибор қаратди.
Ўзбекистоннинг АҚШдаги элчиси Фурқат Сиддиқовнинг айтишича, Тошкент ўтган ҳафта бу ҳақда АҚШ Давлат департаментига ёзма мурожаат юборган.
“Энди АҚШ буни тасдиқлаши керак. Биз имзолашга тайёрмиз”, — деди Сиддиқов.
Элчининг фикрича, мамлакатларда халқаро ҳамкорликнинг турли шаклларида иштирок этиш имконияти бўлиши керак. Бу борада “қизил чизиқлар” белгилаш эса тескари натижа бериши мумкин.
АҚШ Давлат департаменти SCMPга ёпиқ дипломатик музокараларни шарҳламаслигини билдирди. Шу билан бирга, идора Pax Silica ташаббусига қизиқиш ортиб бораётганини олқишлади.
Pax Silica — АҚШнинг сунъий интеллект моделлари, яримўтказгичлар ва муҳим минераллар таъминот занжирларини ҳимоя қилишга қаратилган ташаббуси. WAICO эса Хитой томонидан илгари сурилган муқобил халқаро тузилмадир.
Аввалроқ Reuters
АҚШ Давлат департаменти ҳамкор мамлакатлардан Америка ва Хитой ташаббусларидан бирини танлашни талаб қилувчи мактуб лойиҳасини тайёрлагани ҳақида хабар берган эди.
Бироқ ҳужжат ҳали юборилмаган ва унинг матни ўзгариши мумкин.
Президент Администрацияси департаменти раҳбари Бобур Хўжаев ҳам 24 август куни Тошкентда ўтказилган "Silk Road Finance & Technology Forum"да Ўзбекистон ҳар икки мамлакат технологияларидан фойдаланишни исташини айтган эди.
Унинг сўзларига кўра, АҚШ компаниялари илғор СИ чиплари ва моделларини, Хитой эса нисбатан арзон очиқ кодли моделларни таклиф қилмоқда. Ривожланаётган давлат сифатида Ўзбекистон ҳар икки йўналишдан фойдаланиш имкониятига эга бўлишни истайди.