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Ўзбекистон сунъий интеллект бўйича янги ташкилот таъсисчилари қаторига қўшилди
Ўзбекистон сунъий интеллект бўйича янги ташкилот таъсисчилари қаторига қўшилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Шанхайда сунъий интеллект соҳасида ҳамкорлик бўйича Бутунжаҳон ташкилотини таъсис этиш битимини имзолади. Ҳужжатга Россия, Хитой ва яна 25 дан ортиқ давлат вакиллари қўшилди.
2026-07-16T18:54+0500
2026-07-16T18:54+0500
2026-07-16T18:54+0500
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жамият
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ТОШКЕНТ, 16 июль — Sputnik. Ўзбекистон Сунъий интеллект соҳасида ҳамкорлик бўйича бутунжаҳон ташкилотини таъсис этиш тўғрисидаги битимни имзолади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Ҳужжатни имзолаш маросими Шанхайда 2026 йилги Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси очилиши арафасида бўлиб ўтди. Битимга Россия, Хитой ва яна 25 тадан ортиқ давлат вакиллари қўшилди.Шунингдек, Беларусь, Бразилия, Индонезия, Малайзия, Покистон, Сербия, Жанубий Африка, Куба, Венесуэла ва бошқа давлатлар ҳам битимни имзолади.Ўзбекистоннинг мазкур ташкилотни тузиш жараёнида иштирок этиши аввалдан муҳокама қилинган. 2025 йил ноябрида Хитой ташқи ишлар вазири Ван И Пекин Ўзбекистоннинг ташкилот таъсисчилари қаторига қўшилишини қўллаб-қувватлашини билдирган эди.17–20 июль кунлари Шанхайда Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси ва Сунъий интеллектни глобал бошқариш бўйича юқори даражадаги конференция ўтказилади.Хитой раҳбари Си Цзиньпин конференциянинг очилиш маросимида сунъий интеллектни ривожлантириш ва глобал бошқариш бўйича Пекиннинг таклифларини баён қилиши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260514/uzbekistan-ai-foydalanish-orin-57565928.html
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рақамли технологиялар, сунъий интеллект, ҳамкорлик, хитой, россия, халқаро конференция, жамият, ўзбекистон
рақамли технологиялар, сунъий интеллект, ҳамкорлик, хитой, россия, халқаро конференция, жамият, ўзбекистон
Ўзбекистон сунъий интеллект бўйича янги ташкилот таъсисчилари қаторига қўшилди
Шанхайда имзоланган ҳужжатга Россия, Хитой ва яна 25 тадан ортиқ давлат қўшилди.
ТОШКЕНТ, 16 июль — Sputnik.
Ўзбекистон Сунъий интеллект соҳасида ҳамкорлик бўйича бутунжаҳон ташкилотини таъсис этиш тўғрисидаги битимни имзолади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди
.
Ҳужжатни имзолаш маросими Шанхайда 2026 йилги Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси очилиши арафасида бўлиб ўтди. Битимга Россия, Хитой ва яна 25 тадан ортиқ давлат вакиллари қўшилди.
Имзоловчилар орасида Марказий Осиёдан Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон давлатлари бор.
Шунингдек, Беларусь, Бразилия, Индонезия, Малайзия, Покистон, Сербия, Жанубий Африка, Куба, Венесуэла ва бошқа давлатлар ҳам битимни имзолади.
Ўзбекистоннинг мазкур ташкилотни тузиш жараёнида иштирок этиши аввалдан муҳокама қилинган. 2025 йил ноябрида Хитой ташқи ишлар вазири Ван И Пекин Ўзбекистоннинг ташкилот таъсисчилари қаторига қўшилишини қўллаб-қувватлашини билдирган эди.
17–20 июль кунлари Шанхайда Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси ва Сунъий интеллектни глобал бошқариш бўйича юқори даражадаги конференция ўтказилади.
Тадбирлар доирасида 140 тадан ортиқ форум ташкил этилиб, уларда 1 400 нафардан зиёд хорижий меҳмон қатнашиши кутилмоқда. Кўргазмада эса 1 100 тадан ортиқ компания 3 мингдан зиёд ишланмани намойиш этади.
Хитой раҳбари Си Цзиньпин конференциянинг очилиш маросимида сунъий интеллектни ривожлантириш ва глобал бошқариш бўйича Пекиннинг таклифларини баён қилиши режалаштирилган.