Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260830/russia-aholi-punkt-nazorat-60085886.html
Россия қўшинлари иккита аҳоли пунктини назоратга олди, 804 та Украина дронини уриб туширди
Россия қўшинлари иккита аҳоли пунктини назоратга олди, 804 та Украина дронини уриб туширди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Великий Прикол ва Садки устидан назорат ўрнатди. Ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари бир суткада 804 та дронни уриб туширди.
2026-08-30T17:21+0500
2026-08-30T17:21+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/09/49790804_0:201:2926:1847_1920x0_80_0_0_dd4802db81ef99ac7d3baeea538b8187.jpg
ТОШКЕНТ, 30 август — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Великий Прикол ва Садки аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, аҳоли пунктлари "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида назоратга олинган.Великий Приколда 15-алоҳида танк полки, Садкида эса 22-мотоўқчи полк ҳарбий хизматчилари ҳаракат қилган. Россия Мудофаа вазирлиги ҳар икки аҳоли пунктидан видеолавҳаларни ҳам эълон қилди.Бир кун аввал "Шимол" гуруҳи Суми вилоятидаги Храповшина аҳоли пункти устидан ҳам назорат ўрнатган эди.Бундан ташқари, Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари бир суткада 14 та бошқариладиган авиация бомбаси, АҚШда ишлаб чиқарилган HIMARS кўп ўқ отиш реактив тизимининг бешта снаряди ва самолёт типидаги 804 та дронни уриб туширди.
https://sputniknews.uz/20260829/havo-mudofaa-kuchlari-ukrainaning-715ta-uchuvchisiz-apparatni-urib-tushirdi-60064327.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/09/49790804_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_284af2a286659e22b017519362d711ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, дрон
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, дрон

Россия қўшинлари иккита аҳоли пунктини назоратга олди, 804 та Украина дронини уриб туширди

17:21 30.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Великий Прикол ва Садкини "Шимол" қўшинлари гуруҳининг мотоўқчи ва танк бўлинмалари назоратга олди.
ТОШКЕНТ, 30 август — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Великий Прикол ва Садки аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотига кўра, аҳоли пунктлари "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида назоратга олинган.
Великий Приколда 15-алоҳида танк полки, Садкида эса 22-мотоўқчи полк ҳарбий хизматчилари ҳаракат қилган. Россия Мудофаа вазирлиги ҳар икки аҳоли пунктидан видеолавҳаларни ҳам эълон қилди.
"Россия бўлинмалари ҳар куни олдинга силжиб, душманни давлат чегарасидан узоқлаштирмоқда", — дейилади вазирлик хабарида.
Бир кун аввал "Шимол" гуруҳи Суми вилоятидаги Храповшина аҳоли пункти устидан ҳам назорат ўрнатган эди.
Бундан ташқари, Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари бир суткада 14 та бошқариладиган авиация бомбаси, АҚШда ишлаб чиқарилган HIMARS кўп ўқ отиш реактив тизимининг бешта снаряди ва самолёт типидаги 804 та дронни уриб туширди.
Учения ЮВО в Краснодарском крае - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия кучлари ДХРда иккита аҳоли пунктини озод қилди
Кеча, 16:36
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0