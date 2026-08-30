https://sputniknews.uz/20260830/russia-aholi-punkt-nazorat-60085886.html
Россия қўшинлари иккита аҳоли пунктини назоратга олди, 804 та Украина дронини уриб туширди
Россия қўшинлари иккита аҳоли пунктини назоратга олди, 804 та Украина дронини уриб туширди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Великий Прикол ва Садки устидан назорат ўрнатди. Ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари бир суткада 804 та дронни уриб туширди.
2026-08-30T17:21+0500
2026-08-30T17:21+0500
2026-08-30T17:21+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/09/49790804_0:201:2926:1847_1920x0_80_0_0_dd4802db81ef99ac7d3baeea538b8187.jpg
ТОШКЕНТ, 30 август — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Великий Прикол ва Садки аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, аҳоли пунктлари "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида назоратга олинган.Великий Приколда 15-алоҳида танк полки, Садкида эса 22-мотоўқчи полк ҳарбий хизматчилари ҳаракат қилган. Россия Мудофаа вазирлиги ҳар икки аҳоли пунктидан видеолавҳаларни ҳам эълон қилди.Бир кун аввал "Шимол" гуруҳи Суми вилоятидаги Храповшина аҳоли пункти устидан ҳам назорат ўрнатган эди.Бундан ташқари, Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари бир суткада 14 та бошқариладиган авиация бомбаси, АҚШда ишлаб чиқарилган HIMARS кўп ўқ отиш реактив тизимининг бешта снаряди ва самолёт типидаги 804 та дронни уриб туширди.
https://sputniknews.uz/20260829/havo-mudofaa-kuchlari-ukrainaning-715ta-uchuvchisiz-apparatni-urib-tushirdi-60064327.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/09/49790804_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_284af2a286659e22b017519362d711ba.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, дрон
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, дрон
Россия қўшинлари иккита аҳоли пунктини назоратга олди, 804 та Украина дронини уриб туширди
Великий Прикол ва Садкини "Шимол" қўшинлари гуруҳининг мотоўқчи ва танк бўлинмалари назоратга олди.
ТОШКЕНТ, 30 август — Sputnik.
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Великий Прикол ва Садки аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик маълумотига кўра, аҳоли пунктлари "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида назоратга олинган.
Великий Приколда 15-алоҳида танк полки, Садкида эса 22-мотоўқчи полк ҳарбий хизматчилари ҳаракат қилган. Россия Мудофаа вазирлиги ҳар икки аҳоли пунктидан видеолавҳаларни ҳам эълон қилди.
"Россия бўлинмалари ҳар куни олдинга силжиб, душманни давлат чегарасидан узоқлаштирмоқда", — дейилади вазирлик хабарида.
Бир кун аввал "Шимол" гуруҳи Суми вилоятидаги Храповшина аҳоли пункти устидан ҳам назорат ўрнатган эди.
Бундан ташқари, Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари бир суткада 14 та бошқариладиган авиация бомбаси, АҚШда ишлаб чиқарилган HIMARS кўп ўқ отиш реактив тизимининг бешта снаряди ва самолёт типидаги 804 та дронни уриб туширди.