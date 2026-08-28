Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260828/tibbiyot-muassasalari-60031769.html
Байрам ва дам олиш кунларида тиббиёт муассасалари узлуксиз ишлайди – ССВ
Байрам ва дам олиш кунларида тиббиёт муассасалари узлуксиз ишлайди – ССВ
Sputnik Ўзбекистон
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар кетма-кет 4 кун дам олади. 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T14:08+0500
2026-08-28T14:08+0500
жамият
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/10/50582289_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e8b67562f1a4c697c617b44f8d0afe8d.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистонда дам олиш ва Мустақиллик байрами кунларида тиббиёт муассасалари узлуксиз ишлайди. Бу ҳақда Соғлиқ сақлаш вазирлиги (ССВ) матбуот хизмати хабар берди.Аҳоли саломатлигини асраш, хусусан, байрам ва дам олиш кунларида тиббиёт муассасалари фаолиятини мувофиқлаштириб бориш мақсадида ССВда алоҳида штаб ташкил этилди.Шунингдек, 29 август-1 сентябрь кунлари мамлакатдаги туман (шаҳар), вилоят ва республика миқёсидаги барча шифохоналар, ихтисослаштирилган тиббиёт марказлари ҳамда тиббиёт олий ўқув юртлари клиникалари ҳамда ҳудудлардаги 39 та туманлараро қўшма шикастланиш ва ўткир қон-томир касалликлари марказларида тиббиёт тизими ходимлари қонунда белгиланган тартибда, навбатчилик асосида аҳолига тиббий хизмат кўрсатади.Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази ва унинг ҳудудлардаги 13 та филиали ҳамда 200 тага яқин аҳоли пунктида жойлашган шошилинч тиббий ёрдам бўлимларида ҳам 24 соат давомида навбатчи шифокор ва ҳамширалар фаолият юритади. 29 август-1 сентябрь саналарида "103" хизмати ҳам одатий иш фаолиятини давом эттиради. Хусусан, Республика тез тиббий ёрдам марказининг мамлакат бўйлаб 14 та ҳудудий филиали, 189 та станция, 40 та подстанция ва 1 492 та таянч пунктида 2 900 тадан зиёд тиббий ёрдам бригадаси келиб тушадиган чақирувлар учун доимий шай ҳолда бўлади.Бундан ташқари, барча туғуруқ ва болалар даволаш муассасалари ҳам узлуксиз иш олиб боради.Мустақиллик байрами арафасида 31 август, душанба қўшимча дам олиш куни бўлади. Шу тариқа, беш кунлик иш ҳафтасидаги ходимлар кетма-кет 4 кун, олти кунликлар эса 3 кун дам олади.
https://sputniknews.uz/20260828/qoshimcha-qatnovlar-60015549.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/10/50582289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d53e9c9cb2909ecfb89bc034ca3b8e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), ўзбекистон
жамият, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), ўзбекистон

Байрам ва дам олиш кунларида тиббиёт муассасалари узлуксиз ишлайди – ССВ

14:08 28.08.2026
© Getty Images / RunPhotoВрач пишет
Врач пишет - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2026
© Getty Images / RunPhoto
Oбуна бўлиш
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар кетма-кет 4 кун дам олади.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистонда дам олиш ва Мустақиллик байрами кунларида тиббиёт муассасалари узлуксиз ишлайди. Бу ҳақда Соғлиқ сақлаш вазирлиги (ССВ) матбуот хизмати хабар берди.
Аҳоли саломатлигини асраш, хусусан, байрам ва дам олиш кунларида тиббиёт муассасалари фаолиятини мувофиқлаштириб бориш мақсадида ССВда алоҳида штаб ташкил этилди.

Шунингдек, 29 август-1 сентябрь кунлари мамлакатдаги туман (шаҳар), вилоят ва республика миқёсидаги барча шифохоналар, ихтисослаштирилган тиббиёт марказлари ҳамда тиббиёт олий ўқув юртлари клиникалари ҳамда ҳудудлардаги 39 та туманлараро қўшма шикастланиш ва ўткир қон-томир касалликлари марказларида тиббиёт тизими ходимлари қонунда белгиланган тартибда, навбатчилик асосида аҳолига тиббий хизмат кўрсатади.

Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази ва унинг ҳудудлардаги 13 та филиали ҳамда 200 тага яқин аҳоли пунктида жойлашган шошилинч тиббий ёрдам бўлимларида ҳам 24 соат давомида навбатчи шифокор ва ҳамширалар фаолият юритади.

29 август-1 сентябрь саналарида "103" хизмати ҳам одатий иш фаолиятини давом эттиради. Хусусан, Республика тез тиббий ёрдам марказининг мамлакат бўйлаб 14 та ҳудудий филиали, 189 та станция, 40 та подстанция ва 1 492 та таянч пунктида 2 900 тадан зиёд тиббий ёрдам бригадаси келиб тушадиган чақирувлар учун доимий шай ҳолда бўлади.

Бундан ташқари, барча туғуруқ ва болалар даволаш муассасалари ҳам узлуксиз иш олиб боради.

Мустақиллик байрами арафасида 31 август, душанба қўшимча дам олиш куни бўлади. Шу тариқа, беш кунлик иш ҳафтасидаги ходимлар кетма-кет 4 кун, олти кунликлар эса 3 кун дам олади.
В Узбекистане в праздничные дни увеличат число железнодорожных, автобусных и авиарейсов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2026
Байрам кунларида Ўзбекистон ҳудудлари ўртасида қўшимча қатновлар йўлга қўйилади
11:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0