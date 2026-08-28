https://sputniknews.uz/20260828/tadbirkorlik-moratoriy-60040764.html
Кичик тадбиркорлик субъектларини ҳар қандай текширишга 3 йилга мораторий эълон қилинди
Кичик тадбиркорлик субъектларини ҳар қандай текширишга 3 йилга мораторий эълон қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Мораторий даврида кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятини текшириш ноқонуний ҳисобланади. 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T17:46+0500
2026-08-28T17:46+0500
2026-08-28T17:46+0500
жамият
ўзбекистон
тадбиркор
мораторий
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/11/50596522_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_be01dc0eaf6ad85e45fc993478d0838e.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик субъектларини ҳар қандай текширишга 3 йилга мораторий эълон қилинди. Президентнинг тегишли фармони қабул қилинди.Президент ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил (бизнес-омбудсман) “Самарали назорат” тадбирини ўтказади.Бунда назорат органларининг охирги 3 йиллик текширув материаллари жойига чиққан ҳолда тўлиқ ўрганиб чиқилади. Ўрганиш якунлари бўйича назорат органлари томонидан йўл қўйилган қонунбузилишлар бўйича ўз ваколатлари доирасида тегишли чоралар кўрилади.Текширув ўтказиш тартиби бузилган ҳамда ноқонуний текширувлар аниқланган ҳолларда фаолияти текширилган тадбиркорлик субъектларининг бузилган ҳуқуқларини тиклаш чоралари кўрилади.
https://sputniknews.uz/20260818/mirziyoev-tadbirkorlar-muloqot-59772727.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/11/50596522_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_8a65aaa4a4a91e49f724b8a009b74c21.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, тадбиркор, мораторий
жамият, ўзбекистон, тадбиркор, мораторий
Кичик тадбиркорлик субъектларини ҳар қандай текширишга 3 йилга мораторий эълон қилинди
Мораторий даврида кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятини текшириш ноқонуний ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик субъектларини ҳар қандай текширишга 3 йилга мораторий эълон қилинди. Президентнинг тегишли фармони қабул қилинди.
Фармонга кўра, кичик тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини ҳар қандай текширишга 3 йил муддатга мораторий эълон қилиниши белгиланди (бундан жиноят иши доирасида, инсон соғлиғига таъсирини ўрганиш ва меҳнат қонунчилигига риоя этилиши, фуқаролар мурожаатлари, ҚҚСни қоплаш (қайтариш) ва тадбиркорлик субъекти тугатилиши муносабати билан ўтказиладиган текширишлар мустасно).
Президент ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил (бизнес-омбудсман) “Самарали назорат” тадбирини ўтказади.
Бунда назорат органларининг охирги 3 йиллик текширув материаллари жойига чиққан ҳолда тўлиқ ўрганиб чиқилади. Ўрганиш якунлари бўйича назорат органлари томонидан йўл қўйилган қонунбузилишлар бўйича ўз ваколатлари доирасида тегишли чоралар кўрилади.
Текширув ўтказиш тартиби бузилган ҳамда ноқонуний текширувлар аниқланган ҳолларда фаолияти текширилган тадбиркорлик субъектларининг бузилган ҳуқуқларини тиклаш чоралари кўрилади.