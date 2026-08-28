Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260828/tadbirkorlik-moratoriy-60040764.html
Кичик тадбиркорлик субъектларини ҳар қандай текширишга 3 йилга мораторий эълон қилинди
Кичик тадбиркорлик субъектларини ҳар қандай текширишга 3 йилга мораторий эълон қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Мораторий даврида кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятини текшириш ноқонуний ҳисобланади. 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T17:46+0500
2026-08-28T17:46+0500
жамият
ўзбекистон
тадбиркор
мораторий
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/11/50596522_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_be01dc0eaf6ad85e45fc993478d0838e.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик субъектларини ҳар қандай текширишга 3 йилга мораторий эълон қилинди. Президентнинг тегишли фармони қабул қилинди.Президент ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил (бизнес-омбудсман) “Самарали назорат” тадбирини ўтказади.Бунда назорат органларининг охирги 3 йиллик текширув материаллари жойига чиққан ҳолда тўлиқ ўрганиб чиқилади. Ўрганиш якунлари бўйича назорат органлари томонидан йўл қўйилган қонунбузилишлар бўйича ўз ваколатлари доирасида тегишли чоралар кўрилади.Текширув ўтказиш тартиби бузилган ҳамда ноқонуний текширувлар аниқланган ҳолларда фаолияти текширилган тадбиркорлик субъектларининг бузилган ҳуқуқларини тиклаш чоралари кўрилади.
https://sputniknews.uz/20260818/mirziyoev-tadbirkorlar-muloqot-59772727.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/11/50596522_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_8a65aaa4a4a91e49f724b8a009b74c21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, тадбиркор, мораторий
жамият, ўзбекистон, тадбиркор, мораторий

Кичик тадбиркорлик субъектларини ҳар қандай текширишга 3 йилга мораторий эълон қилинди

17:46 28.08.2026
© Getty Images / Prapass PulsubЖенщина-бухгалтера или банкира, делающей расчёты
Женщина-бухгалтера или банкира, делающей расчёты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2026
© Getty Images / Prapass Pulsub
Oбуна бўлиш
Мораторий даврида кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятини текшириш ноқонуний ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик субъектларини ҳар қандай текширишга 3 йилга мораторий эълон қилинди. Президентнинг тегишли фармони қабул қилинди.
Фармонга кўра, кичик тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини ҳар қандай текширишга 3 йил муддатга мораторий эълон қилиниши белгиланди (бундан жиноят иши доирасида, инсон соғлиғига таъсирини ўрганиш ва меҳнат қонунчилигига риоя этилиши, фуқаролар мурожаатлари, ҚҚСни қоплаш (қайтариш) ва тадбиркорлик субъекти тугатилиши муносабати билан ўтказиладиган текширишлар мустасно).
Президент ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил (бизнес-омбудсман) “Самарали назорат” тадбирини ўтказади.
Бунда назорат органларининг охирги 3 йиллик текширув материаллари жойига чиққан ҳолда тўлиқ ўрганиб чиқилади. Ўрганиш якунлари бўйича назорат органлари томонидан йўл қўйилган қонунбузилишлар бўйича ўз ваколатлари доирасида тегишли чоралар кўрилади.
Текширув ўтказиш тартиби бузилган ҳамда ноқонуний текширувлар аниқланган ҳолларда фаолияти текширилган тадбиркорлик субъектларининг бузилган ҳуқуқларини тиклаш чоралари кўрилади.
VI открытый диалог Президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2026
Мирзиёев тадбиркорлар билан очиқ мулоқотда бизнесдаги ўзгаришларни маълум қилди
18 Август, 11:46
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0