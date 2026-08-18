Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260818/mirziyoev-tadbirkorlar-muloqot-59772727.html
Мирзиёев тадбиркорлар билан очиқ мулоқотда бизнесдаги ўзгаришларни маълум қилди
Мирзиёев тадбиркорлар билан очиқ мулоқотда бизнесдаги ўзгаришларни маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев тадбиркорлар билан VI очиқ мулоқотда бизнесга кредитлар 450 трлн сўмга етгани, корхоналар инвестицияси уч карра ошгани ва хусусий сектор учун янги бозорлар очилганини маълум қилди.
2026-08-18T11:46+0500
2026-08-18T12:14+0500
тадбиркорлар билан учрашув
тадбиркор
шавкат мирзиёев
кредит
корхона
имтиёз
солиқ
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/12/59772559_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_40d327c6a8f2b010e4b58cc12801c386.jpg
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Хоразмда тадбиркорлар билан VI очиқ мулоқот ўтказмоқда. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Унда 500 нафарга яқин тадбиркор бевосита, туманлардаги студиялар орқали эса яна 25 мингга яқин бизнес вакили иштирок этмоқда.Давлат раҳбари Ўзбекистондаги 1,2 миллионлик бизнес ҳамжамиятини Тадбиркорлар куни билан табриклаб, сўнгги беш йилда тадбиркорлик учун яратилган имкониятларга тўхталди.Сўнгги беш йилда:– бизнесга ажратилган кредитлар портфели қарийб 3 карра ошиб, 450 трлн сўмга етди;– тадбиркорлар 650 трлн сўмлик солиқ ва божхона имтиёзларидан фойдаланди;– бизнес вакиллари хорижий банклардан мустақил равишда 1 млрд доллар жалб қилди;– корхоналарнинг асосий капиталга инвестицияси 3 карра ошиб, 363 трлн сўмга етди;– саноати 100 млн доллардан ошган туманлар сони 66 тадан 116 тага кўпайди;– хизматлар ҳажми 1 трлн сўмдан ошган туманлар 41 тадан 152 тага етди.Хоразмда эса сўнгги йилларда 4 млрд доллар хорижий инвестиция киритилиб, 10 мингта янги қувват ишга туширилди. Вилоят иқтисодиётининг 72 фоизини, экспортининг эса 81 фоизини кичик бизнес таъминламоқда.Ҳафталик авиарейслар 16 тадан 102 тага, темир йўл қатновлари 8 тадан 41 тага кўпайди. Жорий йил Хоразмга 3 млн хорижий сайёҳ келиши кутилмоқда.Стратегик корхоналар эълон қилган 650 дан зиёд янги маҳсулот тадбиркорлар учун қўшимча 1 млрд долларлик бозор яратди.Шунингдек, ҚҚСга ўтиш чегараси 1 млрд сўмдан 5 млрд сўмга оширилди, кафе ва ресторанларга 100 млрд сўм ҚҚС қайтарилди, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига нол ставка жорий қилиниши ҳисобига 400 млрд сўм фермерларда қолди.
https://sputniknews.uz/20260813/tadbirkor-muammolar-axborot-59682521.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/12/59772559_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_dd1e77f825cea254c3d280bf6c1d7924.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тадбиркорлар билан учрашув, тадбиркор, шавкат мирзиёев, кредит, корхона, имтиёз, солиқ, сиёсат
тадбиркорлар билан учрашув, тадбиркор, шавкат мирзиёев, кредит, корхона, имтиёз, солиқ, сиёсат

Мирзиёев тадбиркорлар билан очиқ мулоқотда бизнесдаги ўзгаришларни маълум қилди

11:46 18.08.2026 (янгиланди: 12:14 18.08.2026)
© Пресс-служба президента Узбекистана VI открытый диалог Президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями.
 VI открытый диалог Президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президент тадбиркорлар билан очиқ мулоқотда сўнгги беш йилда бизнесга кредитлар, инвестициялар ва бозор имкониятлари қандай ўзгарганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Хоразмда тадбиркорлар билан VI очиқ мулоқот ўтказмоқда. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Унда 500 нафарга яқин тадбиркор бевосита, туманлардаги студиялар орқали эса яна 25 мингга яқин бизнес вакили иштирок этмоқда.
Давлат раҳбари Ўзбекистондаги 1,2 миллионлик бизнес ҳамжамиятини Тадбиркорлар куни билан табриклаб, сўнгги беш йилда тадбиркорлик учун яратилган имкониятларга тўхталди.

"Бугун тадбиркорларимиз "бизнесни бошлаш" босқичидан "капитални кўпайтириш" босқичига ўтяпти", – деди президент.

Сўнгги беш йилда:
– бизнесга ажратилган кредитлар портфели қарийб 3 карра ошиб, 450 трлн сўмга етди;
– тадбиркорлар 650 трлн сўмлик солиқ ва божхона имтиёзларидан фойдаланди;
– бизнес вакиллари хорижий банклардан мустақил равишда 1 млрд доллар жалб қилди;
– корхоналарнинг асосий капиталга инвестицияси 3 карра ошиб, 363 трлн сўмга етди;
– саноати 100 млн доллардан ошган туманлар сони 66 тадан 116 тага кўпайди;
– хизматлар ҳажми 1 трлн сўмдан ошган туманлар 41 тадан 152 тага етди.
Хоразмда эса сўнгги йилларда 4 млрд доллар хорижий инвестиция киритилиб, 10 мингта янги қувват ишга туширилди. Вилоят иқтисодиётининг 72 фоизини, экспортининг эса 81 фоизини кичик бизнес таъминламоқда.
Ҳафталик авиарейслар 16 тадан 102 тага, темир йўл қатновлари 8 тадан 41 тага кўпайди. Жорий йил Хоразмга 3 млн хорижий сайёҳ келиши кутилмоқда.
Президент жорий йилда бизнес учун қабул қилинган чораларни ҳам санаб ўтди. Хусусий корхоналар "Миллий саноат занжири" орқали давлат компанияларидан 4 трлн сўмлик буюртма олди.
Стратегик корхоналар эълон қилган 650 дан зиёд янги маҳсулот тадбиркорлар учун қўшимча 1 млрд долларлик бозор яратди.
Шунингдек, ҚҚСга ўтиш чегараси 1 млрд сўмдан 5 млрд сўмга оширилди, кафе ва ресторанларга 100 млрд сўм ҚҚС қайтарилди, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига нол ставка жорий қилиниши ҳисобига 400 млрд сўм фермерларда қолди.
Шавкату Мирзиёеву доложено о ходе подготовки к открытому диалогу с предпринимателями - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.08.2026
Сўровномада тадбиркорлар қайси муаммолардан арз қилди — президентга ахборот берилди
13 Август, 18:55
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0