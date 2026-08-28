https://sputniknews.uz/20260828/rossiya-starlink-60030791.html
Россия армияси “Starlink” сунъий йўлдош алоқасини муваффақиятли бостирди – El Mundo
Россия армияси “Starlink” сунъий йўлдош алоқасини муваффақиятли бостирди – El Mundo
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Бу алоқадан Украина Қуролли кучлари фронтда фойдаланмоқда. 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T15:36+0500
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ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Россия радиоэлектрон кураш воситалари Украина Қуролли кучлари фойдаланаётган Американинг “Starlink” сунъий йўлдош алоқа тизимининг ишини жиддий равишда чекламоқда. Бу ҳақда Испаниянинг “El Mundo” газетаси ёзмоқда.Ҳарбий хизматчининг қўшимча қилишича, ўзининг технологик суверенитетига эга бўлмаган мамлакатнинг келажаги йўқ.Илгари Россиянинг энг янги радиоэлектрон кураш тизимлари “Starlink” сунъий йўлдошларига тузатиб бўлмас даражада зарар етказа бошлагани маълум бўлганди.
https://sputniknews.uz/20260818/russia-dron-parvozlar-cheklov-59784000.html
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия
Россия армияси “Starlink” сунъий йўлдош алоқасини муваффақиятли бостирди – El Mundo
Бу алоқадан Украина Қуролли кучлари фронтда фойдаланмоқда.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
Россия радиоэлектрон кураш воситалари Украина Қуролли кучлари фойдаланаётган Американинг “Starlink” сунъий йўлдош алоқа тизимининг ишини жиддий равишда чекламоқда. Бу ҳақда Испаниянинг “El Mundo
” газетаси ёзмоқда.
“Starlink” имкониятлари ойнаси ёпилмоқда. Россиянинг радиоэлектрон кураш тизимлари уни тўлиқ блокламайди, аммо самарадорлигини пасайтирмоқда”, - деди украиналик ҳарбий Игорь Луценко нашрга берган интервьюсида.
Ҳарбий хизматчининг қўшимча қилишича, ўзининг технологик суверенитетига эга бўлмаган мамлакатнинг келажаги йўқ.
Илгари Россиянинг энг янги радиоэлектрон кураш тизимлари “Starlink” сунъий йўлдошларига тузатиб бўлмас даражада зарар етказа бошлагани маълум бўлганди.