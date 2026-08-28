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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260828/rossiya-starlink-60030791.html
Россия армияси “Starlink” сунъий йўлдош алоқасини муваффақиятли бостирди – El Mundo
Россия армияси “Starlink” сунъий йўлдош алоқасини муваффақиятли бостирди – El Mundo
Sputnik Ўзбекистон
Бу алоқадан Украина Қуролли кучлари фронтда фойдаланмоқда. 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T15:36+0500
2026-08-28T15:36+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Россия радиоэлектрон кураш воситалари Украина Қуролли кучлари фойдаланаётган Американинг “Starlink” сунъий йўлдош алоқа тизимининг ишини жиддий равишда чекламоқда. Бу ҳақда Испаниянинг “El Mundo” газетаси ёзмоқда.Ҳарбий хизматчининг қўшимча қилишича, ўзининг технологик суверенитетига эга бўлмаган мамлакатнинг келажаги йўқ.Илгари Россиянинг энг янги радиоэлектрон кураш тизимлари “Starlink” сунъий йўлдошларига тузатиб бўлмас даражада зарар етказа бошлагани маълум бўлганди.
https://sputniknews.uz/20260818/russia-dron-parvozlar-cheklov-59784000.html
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия

Россия армияси “Starlink” сунъий йўлдош алоқасини муваффақиятли бостирди – El Mundo

15:36 28.08.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Бу алоқадан Украина Қуролли кучлари фронтда фойдаланмоқда.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Россия радиоэлектрон кураш воситалари Украина Қуролли кучлари фойдаланаётган Американинг “Starlink” сунъий йўлдош алоқа тизимининг ишини жиддий равишда чекламоқда. Бу ҳақда Испаниянинг “El Mundo” газетаси ёзмоқда.
“Starlink” имкониятлари ойнаси ёпилмоқда. Россиянинг радиоэлектрон кураш тизимлари уни тўлиқ блокламайди, аммо самарадорлигини пасайтирмоқда”, - деди украиналик ҳарбий Игорь Луценко нашрга берган интервьюсида.
Ҳарбий хизматчининг қўшимча қилишича, ўзининг технологик суверенитетига эга бўлмаган мамлакатнинг келажаги йўқ.
Илгари Россиянинг энг янги радиоэлектрон кураш тизимлари “Starlink” сунъий йўлдошларига тузатиб бўлмас даражада зарар етказа бошлагани маълум бўлганди.
Украинский дрон - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
УҚК Россияда Starlink ишламаслиги унга қийинчилик туғдираётганидан шикоят қилди
18 Август, 18:51
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