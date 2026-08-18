https://sputniknews.uz/20260818/russia-dron-parvozlar-cheklov-59784000.html
УҚК Россияда Starlink ишламаслиги унга қийинчилик туғдираётганидан шикоят қилди
УҚК Россияда Starlink ишламаслиги унга қийинчилик туғдираётганидан шикоят қилди
Sputnik Ўзбекистон
УҚК қўмондони Starlink Россия ҳудудида ишламаслиги узоқ масофали дронларни масофадан бошқаришни чеклаётганини айтди. Аппаратлар кейин инерциал навигация орқали учади.
2026-08-18T18:51+0500
2026-08-18T18:51+0500
2026-08-18T18:51+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
учувчисиз қурилма
россия
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57716050_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_b72a0dae3c3094be990ae77d6467a5bb.jpg
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Украина Қуролли кучлари Россия ҳудудининг ичкарисидаги нишонларга узоқ масофали дронларни йўналтиришда алоқа билан боғлиқ қийинчиликларга дуч келмоқда. Бу ҳақда "Le Monde" Украина Учувчисиз тизимлар кучларининг 413-полки командири Евгений Карасга таяниб хабар берди.Караснинг айтишича, "Starlink" Россия ҳудудида ишламагани сабабли операторлар дрон билан алоқани парвознинг бутун йўли давомида сақлаб тура олмайди. Шу боис аппаратни Россия ичкарисидаги нишонгача масофадан бошқариш имконияти йўқ.Маълумотларга кўра, Украина томони "SpaceX" раҳбари Илон Маскдан Россия ҳудудидаги нишонларга зарба беришда "Starlink" тармоғидан фойдаланиш имкониятини кенгайтиришни сўраган, бироқ ижобий қарор олинмаган. Маск буни можарони янада кучайтириш хавфи билан изоҳлагани хабар қилинган.
https://sputniknews.uz/20250309/mask-starlink-ukraina-armiya-48313887.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57716050_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_5af81623087551bc29511769cbcc8931.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, украина, учувчисиз қурилма, россия, дрон
дунёда, дунё янгиликлари, украина, учувчисиз қурилма, россия, дрон
УҚК Россияда Starlink ишламаслиги унга қийинчилик туғдираётганидан шикоят қилди
Украина ҳарбийлари "Starlink" Россия ҳудудида ишламаслиги узоқ масофали дронларни нишонгача бошқариш имкониятини чеклаётганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Украина Қуролли кучлари Россия ҳудудининг ичкарисидаги нишонларга узоқ масофали дронларни йўналтиришда алоқа билан боғлиқ қийинчиликларга дуч келмоқда. Бу ҳақда "Le Monde" Украина Учувчисиз тизимлар кучларининг 413-полки командири Евгений Карасга таяниб хабар берди
.
Караснинг айтишича, "Starlink" Россия ҳудудида ишламагани сабабли операторлар дрон билан алоқани парвознинг бутун йўли давомида сақлаб тура олмайди. Шу боис аппаратни Россия ичкарисидаги нишонгача масофадан бошқариш имконияти йўқ.
"Starlink" тармоғидан Россия ҳудудида зарбалар учун фойдаланиш масаласи аввал ҳам кўтарилган.
Маълумотларга кўра, Украина томони "SpaceX" раҳбари Илон Маскдан Россия ҳудудидаги нишонларга зарба беришда "Starlink" тармоғидан фойдаланиш имкониятини кенгайтиришни сўраган, бироқ ижобий қарор олинмаган. Маск буни можарони янада кучайтириш хавфи билан изоҳлагани хабар қилинган.