Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260818/russia-dron-parvozlar-cheklov-59784000.html
УҚК Россияда Starlink ишламаслиги унга қийинчилик туғдираётганидан шикоят қилди
УҚК Россияда Starlink ишламаслиги унга қийинчилик туғдираётганидан шикоят қилди
Sputnik Ўзбекистон
УҚК қўмондони Starlink Россия ҳудудида ишламаслиги узоқ масофали дронларни масофадан бошқаришни чеклаётганини айтди. Аппаратлар кейин инерциал навигация орқали учади.
2026-08-18T18:51+0500
2026-08-18T18:51+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
учувчисиз қурилма
россия
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57716050_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_b72a0dae3c3094be990ae77d6467a5bb.jpg
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Украина Қуролли кучлари Россия ҳудудининг ичкарисидаги нишонларга узоқ масофали дронларни йўналтиришда алоқа билан боғлиқ қийинчиликларга дуч келмоқда. Бу ҳақда "Le Monde" Украина Учувчисиз тизимлар кучларининг 413-полки командири Евгений Карасга таяниб хабар берди.Караснинг айтишича, "Starlink" Россия ҳудудида ишламагани сабабли операторлар дрон билан алоқани парвознинг бутун йўли давомида сақлаб тура олмайди. Шу боис аппаратни Россия ичкарисидаги нишонгача масофадан бошқариш имконияти йўқ.Маълумотларга кўра, Украина томони "SpaceX" раҳбари Илон Маскдан Россия ҳудудидаги нишонларга зарба беришда "Starlink" тармоғидан фойдаланиш имкониятини кенгайтиришни сўраган, бироқ ижобий қарор олинмаган. Маск буни можарони янада кучайтириш хавфи билан изоҳлагани хабар қилинган.
https://sputniknews.uz/20250309/mask-starlink-ukraina-armiya-48313887.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57716050_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_5af81623087551bc29511769cbcc8931.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, украина, учувчисиз қурилма, россия, дрон
дунёда, дунё янгиликлари, украина, учувчисиз қурилма, россия, дрон

УҚК Россияда Starlink ишламаслиги унга қийинчилик туғдираётганидан шикоят қилди

18:51 18.08.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинский дрон
Украинский дрон - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Oбуна бўлиш
Украина ҳарбийлари "Starlink" Россия ҳудудида ишламаслиги узоқ масофали дронларни нишонгача бошқариш имкониятини чеклаётганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Украина Қуролли кучлари Россия ҳудудининг ичкарисидаги нишонларга узоқ масофали дронларни йўналтиришда алоқа билан боғлиқ қийинчиликларга дуч келмоқда. Бу ҳақда "Le Monde" Украина Учувчисиз тизимлар кучларининг 413-полки командири Евгений Карасга таяниб хабар берди.
Караснинг айтишича, "Starlink" Россия ҳудудида ишламагани сабабли операторлар дрон билан алоқани парвознинг бутун йўли давомида сақлаб тура олмайди. Шу боис аппаратни Россия ичкарисидаги нишонгача масофадан бошқариш имконияти йўқ.

"Starlink" тармоғидан Россия ҳудудида зарбалар учун фойдаланиш масаласи аввал ҳам кўтарилган.

Маълумотларга кўра, Украина томони "SpaceX" раҳбари Илон Маскдан Россия ҳудудидаги нишонларга зарба беришда "Starlink" тармоғидан фойдаланиш имкониятини кенгайтиришни сўраган, бироқ ижобий қарор олинмаган. Маск буни можарони янада кучайтириш хавфи билан изоҳлагани хабар қилинган.
Илон Маск - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.03.2025
Маск Starlink ўчирилса, Украина армиясига нима бўлишини айтди
9 Март 2025, 15:38
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0