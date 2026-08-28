Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260828/ozbekiston-jar-60014672.html
Ўзбекистон ва ЖАР имтиёзли савдо тўғрисидаги битим устида иш бошлади
Ўзбекистон ва ЖАР имтиёзли савдо тўғрисидаги битим устида иш бошлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) савдо тўғрисидаги битим устида иш бошлашга келишиб олди. Вазир Лазиз Кудратов жанубий африкалик ҳамкасби Паркс Тау онлайн тарзда савдо-иқтисодий, инвестициявий ва саноат ҳамкорлигини кенгайтириш, шунингдек, устувор тармоқларда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш истиқболларини муҳокама қилди
2026-08-28T10:21+0500
2026-08-28T10:30+0500
иқтисод
ўзбекистон
жанубий африка республикаси (жар)
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47666775_0:59:1199:733_1920x0_80_0_0_604238364d0b725121f9d147dfe453be.png
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон ва Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) имтиёзли савдо тўғрисидаги битим устида иш бошлашга келишиб олди. Бу ҳақда Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Вазир Лазиз Кудратов жанубий африкалик ҳамкасби Паркс Тау онлайн тарзда савдо-иқтисодий, инвестициявий ва саноат ҳамкорлигини кенгайтириш, шунингдек, устувор тармоқларда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш истиқболларини муҳокама қилдиАлоҳида эътибор жорий йилнинг кузида 50 нафарга яқин Ўзбекистон компанияларининг Йоханнесбургга бизнес миссиясини ташкил этиш ҳамда Жанубий Африка бизнес вакиллари билан манзилли B2B учрашувларини ўтказишга қаратилди.Шунингдек, томонлар Ҳукуматлараро комиссияни ташкил этиш, савдо ва инвестицияларни ҳимоя қилиш соҳасидаги битимларни тайёрлашни кўриб чиқди.Музокаралар якунида томонлар қўшма ташаббусларни амалий жиҳатдан ишлаб чиқишни давом эттириш ва истиқболли лойиҳалар портфелини шакллантиришга келишиб олди.
https://sputniknews.uz/20260728/eaeu-bozor-imtiyoz-59329997.html
ўзбекистон
жанубий африка республикаси (жар)
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47666775_72:0:1127:791_1920x0_80_0_0_b5e19e11bf5f09e2be3a7886f1f7c06b.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, ўзбекистон, жанубий африка республикаси (жар), савдо
иқтисод, ўзбекистон, жанубий африка республикаси (жар), савдо

Ўзбекистон ва ЖАР имтиёзли савдо тўғрисидаги битим устида иш бошлади

10:21 28.08.2026 (янгиланди: 10:30 28.08.2026)
© iStock / opoljaДеловое рукопожатие. Архивное фото
Деловое рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2026
© iStock / opolja
Oбуна бўлиш
Кузда Ўзбекистон компанияларининг Йоханнесбургга бизнес миссияси ташкил этилади.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон ва Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) имтиёзли савдо тўғрисидаги битим устида иш бошлашга келишиб олди. Бу ҳақда Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Вазир Лазиз Кудратов жанубий африкалик ҳамкасби Паркс Тау онлайн тарзда савдо-иқтисодий, инвестициявий ва саноат ҳамкорлигини кенгайтириш, шунингдек, устувор тармоқларда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш истиқболларини муҳокама қилди

Алоҳида эътибор жорий йилнинг кузида 50 нафарга яқин Ўзбекистон компанияларининг Йоханнесбургга бизнес миссиясини ташкил этиш ҳамда Жанубий Африка бизнес вакиллари билан манзилли B2B учрашувларини ўтказишга қаратилди.

Шунингдек, томонлар Ҳукуматлараро комиссияни ташкил этиш, савдо ва инвестицияларни ҳимоя қилиш соҳасидаги битимларни тайёрлашни кўриб чиқди.

Музокаралар якунида томонлар қўшма ташаббусларни амалий жиҳатдан ишлаб чиқишни давом эттириш ва истиқболли лойиҳалар портфелини шакллантиришга келишиб олди.
Лазиз Кудратов на узбекско-азербайджанском бизнес-форуме в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.07.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Кудратов: Қирғизистонда қўшма ишлаб чиқариш ЕОИИ бозорига имтиёзли кириш имконини беради
28 Июл, 16:06
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0