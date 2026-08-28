https://sputniknews.uz/20260828/mirziyoev-ozbekiston-60025582.html
Мирзиёев: Ўзбекистон тинчлик, дўстлик ва ҳамкорлик йўлидан ҳеч қачон ортга қайтмайди
Мирзиёев: Ўзбекистон тинчлик, дўстлик ва ҳамкорлик йўлидан ҳеч қачон ортга қайтмайди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон етакчиси дунёда қуролли можаролар ва сиёсий қарама-қаршиликлар кучайиб, улар мамлакатга яқин минтақаларга ҳам кириб келаётгани ташвишли эканини... 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T12:01+0500
2026-08-28T12:01+0500
2026-08-28T12:01+0500
сиёсат
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1c/60021864_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_1305e0bc146dcd8a190a2fe0c9d72ab7.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон тинчлик, дўстлик ва ҳамкорлик йўлидан ҳеч қачон ортга қайтмайди. Бу ҳақда мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев маълум қилди.Давлат раҳбари Мустақиллик байрами арафасида "Шаҳидлар хотираси" ёдгорлик мажмуасида қатағон қурбонларини ёд этиш маросимида иштирок этди.Мирзиёев дунёда қуролли можаролар ва сиёсий қарама-қаршиликлар кучайиб, улар Ўзббекистонга яқин минтақаларга ҳам кириб келаётгани ташвишли эканини таъкидлади. Бу мамлакатдаги тинчликни қадрлаш, янада жипс ва ҳамжиҳат бўлиб яшашни талаб этади.Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Ўзбекистон барча давлатлар билан тенглик асосида ҳамкорлик қилмоқда. Бу мустамлакачилик занжирлари ва “пахта қуллиги”дан бутунлай озод бўлганининг амалий ифодасидир.Ҳаёт ва келажакни билим ҳамда маърифат асосида қуриш, узоқ-яқин мамлакатлар билан дўстона ҳамкорлик қилиш Янги Ўзбекистон тараққиётининг муҳим шарти экани таъкидланди.
https://sputniknews.uz/20260827/mustaqillik-bayram-afv-60001429.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1c/60021864_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_93af83ce763f54d0c8ba8e0dea229032.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, ўзбекистон, шавкат мирзиёев
сиёсат, ўзбекистон, шавкат мирзиёев
Мирзиёев: Ўзбекистон тинчлик, дўстлик ва ҳамкорлик йўлидан ҳеч қачон ортга қайтмайди
Ўзбекистон етакчиси дунёда қуролли можаролар ва сиёсий қарама-қаршиликлар кучайиб, улар мамлакатга яқин минтақаларга ҳам кириб келаётгани ташвишли эканини айтди.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
Ўзбекистон тинчлик, дўстлик ва ҳамкорлик йўлидан ҳеч қачон ортга қайтмайди. Бу ҳақда мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев маълум қилди.
Давлат раҳбари Мустақиллик байрами арафасида "Шаҳидлар хотираси" ёдгорлик мажмуасида қатағон қурбонларини ёд этиш маросимида иштирок этди.
Мирзиёев дунёда қуролли можаролар ва сиёсий қарама-қаршиликлар кучайиб, улар Ўзббекистонга яқин минтақаларга ҳам кириб келаётгани ташвишли эканини таъкидлади. Бу мамлакатдаги тинчликни қадрлаш, янада жипс ва ҳамжиҳат бўлиб яшашни талаб этади.
“Бизнинг йўлимиз – тинчлик, дўстлик ва ҳамкорлик йўли. Ўзбекистон ушбу йўлдан ҳеч қачон ортга қайтмайди”, – деди президент.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Ўзбекистон барча давлатлар билан тенглик асосида ҳамкорлик қилмоқда. Бу мустамлакачилик занжирлари ва “пахта қуллиги”дан бутунлай озод бўлганининг амалий ифодасидир.
Ҳаёт ва келажакни билим ҳамда маърифат асосида қуриш, узоқ-яқин мамлакатлар билан дўстона ҳамкорлик қилиш Янги Ўзбекистон тараққиётининг муҳим шарти экани таъкидланди.