Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260828/mirziyoev-ozbekiston-60025582.html
Мирзиёев: Ўзбекистон тинчлик, дўстлик ва ҳамкорлик йўлидан ҳеч қачон ортга қайтмайди
Мирзиёев: Ўзбекистон тинчлик, дўстлик ва ҳамкорлик йўлидан ҳеч қачон ортга қайтмайди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон етакчиси дунёда қуролли можаролар ва сиёсий қарама-қаршиликлар кучайиб, улар мамлакатга яқин минтақаларга ҳам кириб келаётгани ташвишли эканини... 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T12:01+0500
2026-08-28T12:01+0500
сиёсат
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1c/60021864_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_1305e0bc146dcd8a190a2fe0c9d72ab7.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон тинчлик, дўстлик ва ҳамкорлик йўлидан ҳеч қачон ортга қайтмайди. Бу ҳақда мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев маълум қилди.Давлат раҳбари Мустақиллик байрами арафасида "Шаҳидлар хотираси" ёдгорлик мажмуасида қатағон қурбонларини ёд этиш маросимида иштирок этди.Мирзиёев дунёда қуролли можаролар ва сиёсий қарама-қаршиликлар кучайиб, улар Ўзббекистонга яқин минтақаларга ҳам кириб келаётгани ташвишли эканини таъкидлади. Бу мамлакатдаги тинчликни қадрлаш, янада жипс ва ҳамжиҳат бўлиб яшашни талаб этади.Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Ўзбекистон барча давлатлар билан тенглик асосида ҳамкорлик қилмоқда. Бу мустамлакачилик занжирлари ва “пахта қуллиги”дан бутунлай озод бўлганининг амалий ифодасидир.Ҳаёт ва келажакни билим ҳамда маърифат асосида қуриш, узоқ-яқин мамлакатлар билан дўстона ҳамкорлик қилиш Янги Ўзбекистон тараққиётининг муҳим шарти экани таъкидланди.
https://sputniknews.uz/20260827/mustaqillik-bayram-afv-60001429.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1c/60021864_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_93af83ce763f54d0c8ba8e0dea229032.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, ўзбекистон, шавкат мирзиёев
сиёсат, ўзбекистон, шавкат мирзиёев

Мирзиёев: Ўзбекистон тинчлик, дўстлик ва ҳамкорлик йўлидан ҳеч қачон ортга қайтмайди

12:01 28.08.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии поминовения жертв репрессий в мемориальном комплексе "Шахидлар хотираси".
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии поминовения жертв репрессий в мемориальном комплексе Шахидлар хотираси. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон етакчиси дунёда қуролли можаролар ва сиёсий қарама-қаршиликлар кучайиб, улар мамлакатга яқин минтақаларга ҳам кириб келаётгани ташвишли эканини айтди.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон тинчлик, дўстлик ва ҳамкорлик йўлидан ҳеч қачон ортга қайтмайди. Бу ҳақда мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев маълум қилди.
Давлат раҳбари Мустақиллик байрами арафасида "Шаҳидлар хотираси" ёдгорлик мажмуасида қатағон қурбонларини ёд этиш маросимида иштирок этди.
Мирзиёев дунёда қуролли можаролар ва сиёсий қарама-қаршиликлар кучайиб, улар Ўзббекистонга яқин минтақаларга ҳам кириб келаётгани ташвишли эканини таъкидлади. Бу мамлакатдаги тинчликни қадрлаш, янада жипс ва ҳамжиҳат бўлиб яшашни талаб этади.
“Бизнинг йўлимиз – тинчлик, дўстлик ва ҳамкорлик йўли. Ўзбекистон ушбу йўлдан ҳеч қачон ортга қайтмайди”, – деди президент.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Ўзбекистон барча давлатлар билан тенглик асосида ҳамкорлик қилмоқда. Бу мустамлакачилик занжирлари ва “пахта қуллиги”дан бутунлай озод бўлганининг амалий ифодасидир.
Ҳаёт ва келажакни билим ҳамда маърифат асосида қуриш, узоқ-яқин мамлакатлар билан дўстона ҳамкорлик қилиш Янги Ўзбекистон тараққиётининг муҳим шарти экани таъкидланди.
Следственный изолятор - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.08.2026
Мирзиёев Мустақиллик байрами арафасида 852 нафар шахсни афв этди
Кеча, 12:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0