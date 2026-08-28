https://sputniknews.uz/20260828/mirziyoev-60026811.html
Мирзиёев: тинч осмон остида эркин ва фаровон яшаш – бебаҳо бойлик
Мирзиёев: тинч осмон остида эркин ва фаровон яшаш – бебаҳо бойлик
Sputnik Ўзбекистон
Президент ўттиз беш йилдан буён мамлакат ҳеч кимга қарам бўлмасдан озод яшаб келаётганини урғулади. 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T12:25+0500
2026-08-28T12:25+0500
2026-08-28T12:25+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1c/60022124_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_817e311de16fdf23a28d0f9febc9b320.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев тинч осмон остида эркин ва фаровон яшаш бебаҳо бойлик эканини маълум қилди.Давлат раҳбари Мустақиллик байрами арафасида "Шаҳидлар хотираси" ёдгорлик мажмуасида қатағон қурбонларини ёд этиш маросимида иштирок этди.Президент фидойи аждодларнинг қаҳрамонлиги ҳеч қачон унутилмаслиги, уларнинг жасорати ўзбек халқи учун ҳамиша маънавий куч манбаи бўлиб қолишини таъкидлади.Маълум қилинишича, кейинги йилларда қатағон қурбонлари хотирасини абадийлаштириш ва тарихий адолатни тиклаш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Шаҳидлар хотираси хиёбонидаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи тўлиқ реконструкция қилиниб, экспозицияси бойитилди, замонавий технологиялар билан жиҳозланди. Рақамли тизимлар ва сунъий интеллект ёрдамида кўргазмаларнинг таъсирчанлиги оширилди.Қорақалпоғистон Республикаси ва барча вилоятларда ташкил этилган қатағон қурбонлари музейлари ҳам замон талаблари асосида жиҳозланди. Уларнинг фондлари дунёнинг турли нуқталаридан келтирилган ноёб ҳужжатлар ва фотосуратлар билан бойитилмоқда.2021-2025 йилларда Ўзбекистон Олий суди томонидан қатағон қурбони бўлган 1 минг 200 нафардан зиёд ўзбекистонлик оқланди. Жорий йилда яна 161 киши оқланди.
https://sputniknews.uz/20251106/qatagon-qurbonlar-dastur-53269612.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1c/60022124_351:360:2146:1706_1920x0_80_0_0_22428a317e03df4d0862ec1d6c3559f7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, шавкат мирзиёев, ўзбекистон
сиёсат, шавкат мирзиёев, ўзбекистон
Мирзиёев: тинч осмон остида эркин ва фаровон яшаш – бебаҳо бойлик
Президент ўттиз беш йилдан буён мамлакат ҳеч кимга қарам бўлмасдан озод яшаб келаётганини урғулади.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев тинч осмон остида эркин ва фаровон яшаш бебаҳо бойлик эканини маълум қилди.
Давлат раҳбари Мустақиллик байрами арафасида "Шаҳидлар хотираси" ёдгорлик мажмуасида қатағон қурбонларини ёд этиш маросимида иштирок этди.
“Шу кунларда эл-юртимиз билан биргаликда мустақиллигимизнинг 35 йиллигини катта хурсандчилик билан кутиб оляпмиз. Ўттиз беш йилдан буён ҳеч кимга қарам бўлмасдан, мана шундай тинч ва тиниқ осмон остида эркин ва фаровон яшаяпмиз. Бу – катта бахт, бебаҳо бойлик. Шундай улуғ кунларда истиқлол ва озодлик йўлида ҳалок бўлган қаҳрамон аждодларимизни эслаш, уларнинг хотирасига ҳурмат бажо келтириш – муқаддас бурчимиз”, - деди Мирзиёев.
Президент фидойи аждодларнинг қаҳрамонлиги ҳеч қачон унутилмаслиги, уларнинг жасорати ўзбек халқи учун ҳамиша маънавий куч манбаи бўлиб қолишини таъкидлади.
Маълум қилинишича, кейинги йилларда қатағон қурбонлари хотирасини абадийлаштириш ва тарихий адолатни тиклаш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Шаҳидлар хотираси хиёбонидаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи тўлиқ реконструкция қилиниб, экспозицияси бойитилди, замонавий технологиялар билан жиҳозланди. Рақамли тизимлар ва сунъий интеллект ёрдамида кўргазмаларнинг таъсирчанлиги оширилди.
Қорақалпоғистон Республикаси ва барча вилоятларда ташкил этилган қатағон қурбонлари музейлари ҳам замон талаблари асосида жиҳозланди. Уларнинг фондлари дунёнинг турли нуқталаридан келтирилган ноёб ҳужжатлар ва фотосуратлар билан бойитилмоқда.
2021-2025 йилларда Ўзбекистон Олий суди томонидан қатағон қурбони бўлган 1 минг 200 нафардан зиёд ўзбекистонлик оқланди. Жорий йилда яна 161 киши оқланди.