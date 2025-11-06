https://sputniknews.uz/20251106/qatagon-qurbonlar-dastur-53269612.html
Қатағон қурбонларини ёд этиш ҳафталиги, конференция ва учрашувлар: янги дастур тасдиқланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2025–2026 йилларга мўлжалланган қатағон қурбонлари хотирасини увозлаш дастури тасдиқланди. Унда ёд этиш ҳафталиги ва илмий конференциялар ўтказиш кўзда тутилган.
2025-11-06T14:08+0500
2025-11-06T14:08+0500
2025-11-06T14:44+0500
жамият
жадидлар
қатағон қурбонлари
янги қонун
вазирлар маҳкамаси
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. 2025–2026 йилларда Ўзбекистонда қатағон қурбонлари ҳаёти ва фаолиятини тарғиб этиш ишларини янада жадаллаштириш бўйича чора-тадбирлар дастури тасдиқланди. Тегишли чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш тўғрисидаги Ҳукумат қарори имзоланди.Дастурда қуйидагилар назарда тутилди, жумладан:Қарорга кўра, ўқувчи ёшлар ва талабалар иштирокида қатағон қурбонлари таваллуд топган масканларда “Юрт ва миллат фидоийлари ёддан чиқмаслар” мавзусида учрашув ва давра суҳбатлари ўтказилади.
ўзбекистон
қатағон қурбонлари, хотира тадбирлари, ўзбекистон ҳукумат қарори, илмий конференциялар, ёд этиш ҳафталиги, қатағон қурбонлари музейи, ёшлар тарбияси, фидоийлар, тарихий хотира, 2025–2026 дастур
14:08 06.11.2025 (янгиланди: 14:44 06.11.2025)
Дастурга кўра, ҳар йили октябрнинг биринчи ҳафтасида Қатағон қурбонларини ёд этиш ҳафталиги ўтказилади ва республика миқёсида илмий конференциялар ташкил этилади.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik.
2025–2026 йилларда Ўзбекистонда қатағон қурбонлари ҳаёти ва фаолиятини тарғиб этиш ишларини янада жадаллаштириш бўйича чора-тадбирлар дастури тасдиқланди. Тегишли чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш тўғрисидаги Ҳукумат қарори имзоланди
.
Дастурда қуйидагилар назарда тутилди, жумладан:
ҳар йили октябрнинг биринчи ҳафтасида Сиёсий қатағон қурбонларини ёд этиш ҳафталигини ўтказиб бориш;
ҳар йили октябрь ойида қатағон қурбонлари хотирасига бағишланган республика даражасида илмий-амалий конференциялар ташкил этиш;
Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи фаолиятини янада такомиллаштириш.
Қарорга кўра, ўқувчи ёшлар ва талабалар иштирокида қатағон қурбонлари таваллуд топган масканларда “Юрт ва миллат фидоийлари ёддан чиқмаслар” мавзусида учрашув ва давра суҳбатлари ўтказилади.