Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260828/hindiston-ozbekiston-60039986.html
Ҳиндистон бош вазирининг Ўзбекистонга давлат ташрифи тафсилотлари очиқланди
Ҳиндистон бош вазирининг Ўзбекистонга давлат ташрифи тафсилотлари очиқланди
Sputnik Ўзбекистон
Ташриф чоғида икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўпламини имзолаш кўзда тутилган. 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T17:28+0500
2026-08-28T17:28+0500
сиёсат
нарендра моди
ўзбекистон
ҳиндистон
ташриф
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/09/38733868_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_5814d0258c0745271a161475eddc456d.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди 29-30 август кунлари давлат ташрифи билан мамлакатда бўлади. Бу ҳақда Ўзбекистон етакчиси матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, бўлажак музокаралар кун тартибидан Ўзбекистон – Ҳиндистон стратегик шериклик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш ҳамда кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ўрин олган.Хусусан:Халқаро сиёсат ва минтақавий кун тартибининг долзарб масалалари ҳамда кўп томонлама тузилмалар доирасидаги ҳамкорлик юзасидан фикр алмашилади.Учрашув якунида икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўпламини имзолаш кўзда тутилган.
https://sputniknews.uz/20260827/india-uzbekistan-60007562.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/09/38733868_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_e106c3cb02da0da5aa5e7ac708a1e8cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, нарендра моди , ўзбекистон, ҳиндистон, ташриф, шавкат мирзиёев
сиёсат, нарендра моди , ўзбекистон, ҳиндистон, ташриф, шавкат мирзиёев

Ҳиндистон бош вазирининг Ўзбекистонга давлат ташрифи тафсилотлари очиқланди

17:28 28.08.2026
© РИА Новости Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на саммите Большой двадцатки в Нью-Дели - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
Ташриф чоғида икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўпламини имзолаш кўзда тутилган.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди 29-30 август кунлари давлат ташрифи билан мамлакатда бўлади. Бу ҳақда Ўзбекистон етакчиси матбуот хизмати хабар берди.
Қайд этилишича, бўлажак музокаралар кун тартибидан Ўзбекистон – Ҳиндистон стратегик шериклик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш ҳамда кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ўрин олган.
Хусусан:
тизимли сиёсий мулоқот ва маданий-гуманитар алмашинувни кенгайтириш;
савдо;
энергетика;
кимё;
геология;
соғлиқни сақлаш;
фармацевтика;
қишлоқ хўжалиги;
машинасозлик;
иқтисодиётнинг бошқа тармоқларида аниқ дастурлар ва кооперация лойиҳаларини илгари суришга устувор эътибор қаратилади.
Халқаро сиёсат ва минтақавий кун тартибининг долзарб масалалари ҳамда кўп томонлама тузилмалар доирасидаги ҳамкорлик юзасидан фикр алмашилади.
Учрашув якунида икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўпламини имзолаш кўзда тутилган.
Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.08.2026
Ҳиндистон бош вазири давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келади
Кеча, 16:33
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0