https://sputniknews.uz/20260828/hindiston-ozbekiston-60039986.html
Ҳиндистон бош вазирининг Ўзбекистонга давлат ташрифи тафсилотлари очиқланди
Ҳиндистон бош вазирининг Ўзбекистонга давлат ташрифи тафсилотлари очиқланди
Sputnik Ўзбекистон
Ташриф чоғида икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўпламини имзолаш кўзда тутилган. 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T17:28+0500
2026-08-28T17:28+0500
2026-08-28T17:28+0500
сиёсат
нарендра моди
ўзбекистон
ҳиндистон
ташриф
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/09/38733868_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_5814d0258c0745271a161475eddc456d.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди 29-30 август кунлари давлат ташрифи билан мамлакатда бўлади. Бу ҳақда Ўзбекистон етакчиси матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, бўлажак музокаралар кун тартибидан Ўзбекистон – Ҳиндистон стратегик шериклик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш ҳамда кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ўрин олган.Хусусан:Халқаро сиёсат ва минтақавий кун тартибининг долзарб масалалари ҳамда кўп томонлама тузилмалар доирасидаги ҳамкорлик юзасидан фикр алмашилади.Учрашув якунида икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўпламини имзолаш кўзда тутилган.
https://sputniknews.uz/20260827/india-uzbekistan-60007562.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/09/38733868_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_e106c3cb02da0da5aa5e7ac708a1e8cb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, нарендра моди , ўзбекистон, ҳиндистон, ташриф, шавкат мирзиёев
сиёсат, нарендра моди , ўзбекистон, ҳиндистон, ташриф, шавкат мирзиёев
Ҳиндистон бош вазирининг Ўзбекистонга давлат ташрифи тафсилотлари очиқланди
Ташриф чоғида икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўпламини имзолаш кўзда тутилган.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди 29-30 август кунлари давлат ташрифи билан мамлакатда бўлади. Бу ҳақда Ўзбекистон етакчиси матбуот хизмати хабар берди.
Қайд этилишича, бўлажак музокаралар кун тартибидан Ўзбекистон – Ҳиндистон стратегик шериклик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш ҳамда кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ўрин олган.
тизимли сиёсий мулоқот ва маданий-гуманитар алмашинувни кенгайтириш;
иқтисодиётнинг бошқа тармоқларида аниқ дастурлар ва кооперация лойиҳаларини илгари суришга устувор эътибор қаратилади.
Халқаро сиёсат ва минтақавий кун тартибининг долзарб масалалари ҳамда кўп томонлама тузилмалар доирасидаги ҳамкорлик юзасидан фикр алмашилади.
Учрашув якунида икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўпламини имзолаш кўзда тутилган.