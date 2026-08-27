Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260827/india-uzbekistan-60007562.html
Ҳиндистон бош вазири давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келади
Ҳиндистон бош вазири давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келади
Sputnik Ўзбекистон
Нарендра Моди 29–30 август кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлади. У Шавкат Мирзиёев билан музокара ўтказади ва Тошкентдаги университетлардан бирига ташриф буюради.
2026-08-27T16:33+0500
2026-08-27T16:41+0500
ташриф
шавкат мирзиёев
сиёсат
ҳиндистон
ўзбекистон
нарендра моди
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/10/28279778_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_27f6844167c14f187bf666bbd717ac5d.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди президент Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан 29–30 август кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлади. Бу ҳақда Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Тошкентда Моди ва Мирзиёев делегациялар иштирокида музокаралар ўтказади. Шунингдек, “Ривожланган Ҳиндистон — 2047” (“Viksit Bharat 2047”) ва “Ўзбекистон — 2030” стратегияларини амалга ошириш доирасида ҳамкорлик қилиш истиқболлари кўриб чиқилади.Ҳиндистон бош вазири Тошкентдаги Лал Баҳодир Шастри ёдгорлиги ҳамда Тошкент давлат шарқшунослик университети ҳузуридаги Маҳатма Ганди марказига ташриф буюриши кутилмоқда.Моди Ўзбекистонга ташрифидан сўнг 31 август-1 сентябрь кунлари Бишкекда бўлиб, ШҲТнинг 26-саммитида иштирок этади. Саммит доирасида унинг қатор икки томонлама учрашувлари ҳам режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260804/india-investitsiya-loyihalar-59473362.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/10/28279778_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8c037d106cab4881849eba5c05c7d97f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташриф, шавкат мирзиёев, сиёсат, ҳиндистон, ўзбекистон, нарендра моди
ташриф, шавкат мирзиёев, сиёсат, ҳиндистон, ўзбекистон, нарендра моди

Ҳиндистон бош вазири давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келади

16:33 27.08.2026 (янгиланди: 16:41 27.08.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.08.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Моди Мирзиёев билан музокара ўтказиб, савдо, инвестициялар, муҳим минераллар, технология ва таълим соҳаларидаги ҳамкорликни муҳокама қилади.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди президент Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан 29–30 август кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлади. Бу ҳақда Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Тошкентда Моди ва Мирзиёев делегациялар иштирокида музокаралар ўтказади.
Томонлар савдо ва инвестициялар, мудофаа, рақамли алоқа, энергетика, таълим ҳамда халқлар ўртасидаги муносабатларни муҳокама қилиб, ҳамкорликнинг келгуси кун тартибини белгилайди.
Шунингдек, “Ривожланган Ҳиндистон — 2047” (“Viksit Bharat 2047”) ва “Ўзбекистон — 2030” стратегияларини амалга ошириш доирасида ҳамкорлик қилиш истиқболлари кўриб чиқилади.
Ҳиндистон бош вазири Тошкентдаги Лал Баҳодир Шастри ёдгорлиги ҳамда Тошкент давлат шарқшунослик университети ҳузуридаги Маҳатма Ганди марказига ташриф буюриши кутилмоқда.
Бу Нарендра Модининг Ўзбекистонга тўртинчи ташрифи бўлади. У мамлакатга 2015 ва 2016 йилларда, шунингдек, 2022 йилда Самарқандда ўтказилган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммити муносабати билан келган.
Моди Ўзбекистонга ташрифидан сўнг 31 август-1 сентябрь кунлари Бишкекда бўлиб, ШҲТнинг 26-саммитида иштирок этади. Саммит доирасида унинг қатор икки томонлама учрашувлари ҳам режалаштирилган.
Встреча Бахтиёра Саидова с министром иностранных дел Индии Е.П. Субраманьямом Джайшанкаром - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.08.2026
Саидов Ҳиндистон раҳбарияти билан янги инвестиция лойиҳаларини муҳокама қилди
4 Август, 09:18
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0