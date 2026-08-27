https://sputniknews.uz/20260827/india-uzbekistan-60007562.html
Ҳиндистон бош вазири давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келади
Ҳиндистон бош вазири давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келади
Sputnik Ўзбекистон
Нарендра Моди 29–30 август кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлади. У Шавкат Мирзиёев билан музокара ўтказади ва Тошкентдаги университетлардан бирига ташриф буюради.
2026-08-27T16:33+0500
2026-08-27T16:33+0500
2026-08-27T16:41+0500
ташриф
шавкат мирзиёев
сиёсат
ҳиндистон
ўзбекистон
нарендра моди
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/10/28279778_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_27f6844167c14f187bf666bbd717ac5d.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди президент Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан 29–30 август кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлади. Бу ҳақда Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Тошкентда Моди ва Мирзиёев делегациялар иштирокида музокаралар ўтказади. Шунингдек, “Ривожланган Ҳиндистон — 2047” (“Viksit Bharat 2047”) ва “Ўзбекистон — 2030” стратегияларини амалга ошириш доирасида ҳамкорлик қилиш истиқболлари кўриб чиқилади.Ҳиндистон бош вазири Тошкентдаги Лал Баҳодир Шастри ёдгорлиги ҳамда Тошкент давлат шарқшунослик университети ҳузуридаги Маҳатма Ганди марказига ташриф буюриши кутилмоқда.Моди Ўзбекистонга ташрифидан сўнг 31 август-1 сентябрь кунлари Бишкекда бўлиб, ШҲТнинг 26-саммитида иштирок этади. Саммит доирасида унинг қатор икки томонлама учрашувлари ҳам режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260804/india-investitsiya-loyihalar-59473362.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/10/28279778_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8c037d106cab4881849eba5c05c7d97f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ташриф, шавкат мирзиёев, сиёсат, ҳиндистон, ўзбекистон, нарендра моди
ташриф, шавкат мирзиёев, сиёсат, ҳиндистон, ўзбекистон, нарендра моди
Ҳиндистон бош вазири давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келади
16:33 27.08.2026 (янгиланди: 16:41 27.08.2026)
Моди Мирзиёев билан музокара ўтказиб, савдо, инвестициялар, муҳим минераллар, технология ва таълим соҳаларидаги ҳамкорликни муҳокама қилади.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди президент Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан 29–30 август кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлади. Бу ҳақда Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Тошкентда Моди ва Мирзиёев делегациялар иштирокида музокаралар ўтказади.
Томонлар савдо ва инвестициялар, мудофаа, рақамли алоқа, энергетика, таълим ҳамда халқлар ўртасидаги муносабатларни муҳокама қилиб, ҳамкорликнинг келгуси кун тартибини белгилайди.
Шунингдек, “Ривожланган Ҳиндистон — 2047” (“Viksit Bharat 2047”) ва “Ўзбекистон — 2030” стратегияларини амалга ошириш доирасида ҳамкорлик қилиш истиқболлари кўриб чиқилади.
Ҳиндистон бош вазири Тошкентдаги Лал Баҳодир Шастри ёдгорлиги ҳамда Тошкент давлат шарқшунослик университети ҳузуридаги Маҳатма Ганди марказига ташриф буюриши кутилмоқда.
Бу Нарендра Модининг Ўзбекистонга тўртинчи ташрифи бўлади. У мамлакатга 2015 ва 2016 йилларда, шунингдек, 2022 йилда Самарқандда ўтказилган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммити муносабати билан келган.
Моди Ўзбекистонга ташрифидан сўнг 31 август-1 сентябрь кунлари Бишкекда бўлиб, ШҲТнинг 26-саммитида иштирок этади. Саммит доирасида унинг қатор икки томонлама учрашувлари ҳам режалаштирилган.