Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260828/eoii-armaniston-60031239.html
ЕОИИдан чиқиш Арманистон экспортига қандай таъсир қилиши айтилди
ЕОИИдан чиқиш Арманистон экспортига қандай таъсир қилиши айтилди
Sputnik Ўзбекистон
Фақат 2025 йилнинг ўзида республика Россия билан савдо-сотиқдан қарийб 2,9 миллиард доллар фойда олган. 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T18:41+0500
2026-08-28T18:41+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
арманистон
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45809312_0:69:1352:830_1920x0_80_0_0_50fbc0918e9353e814d13ac71b8b0f11.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Арманистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан эркин савдо келишувларидан чиқса, экспортининг 25-27 фоизигачасини йўқотиши мумкин. P.A. Столипин номидаги Ўсиш иқтисодиёти институти ижрочи директори Антон Свириденко шундай фикрда.Эскпертнинг қўшимча қилишича, Арманистон ишчи кучининг тўсиқсиз ҳаракатланиши каби муҳим ресурсдан ҳам маҳрум бўлади.Аввалроқ Арманистон бош вазири Никол Пашинян Арманистон яқин вақт ичида Европа Иттифоқига аъзо бўлиш учун ариза бериш жараёнини бошлашини маълум қилганди.Арманистон парламенти 2025 йил 26 март куни республиканинг ЕИга аъзо бўлиш жараёнини бошлаш тўғрисидаги қонунни қабул қилди. Россия президенти Владимир Путиннинг таъкидлашича, Европа Иттифоқига интеграциялашув автоматик равишда Арманистоннинг ЕОИИ билан ҳамкорлиги тўхтатишига, барча имтиёзлардан маҳрум бўлишига олиб келади.29 май куни Остона шаҳрида бўлиб ўтган ЕОИИ саммитида Россия, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон раҳбарлари қўшма баёнот қабул қилди. Унда Арманистонда Европа Иттифоқига аъзо бўлиш ёки ЕОИИ таркибида қолиш бўйича умумхалқ референдумини ўтказиш зарурлиги тўғрисидаги позицияни қўллаб-қувватлашлари таъкидланган.Таҳлилчилар ҳисоб-китобларига кўра, Арманистон ЕОИИдан чиқса, товар айирбошлаш ҳажмининг қарийб 40 фоизини йўқотиши мумкин. Фақат 2025 йилнинг ўзида республика Россия билан савдо-сотиқдан қарийб 2,9 миллиард доллар даромад олган.
https://sputniknews.uz/20260824/armenia-eu-eaeu-tanlov-59928961.html
арманистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45809312_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_aeecf3aa26c30e5c220057d303904ffc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, арманистон, еоии
иқтисод, арманистон, еоии

ЕОИИдан чиқиш Арманистон экспортига қандай таъсир қилиши айтилди

18:41 28.08.2026
© Sputnik / Asatur YesayantsФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2026
© Sputnik / Asatur Yesayants
Oбуна бўлиш
Фақат 2025 йилнинг ўзида республика Россия билан савдо-сотиқдан қарийб 2,9 миллиард доллар фойда олган.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Арманистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан эркин савдо келишувларидан чиқса, экспортининг 25-27 фоизигачасини йўқотиши мумкин. P.A. Столипин номидаги Ўсиш иқтисодиёти институти ижрочи директори Антон Свириденко шундай фикрда.
“Агар ЕОИИ блоки билан эркин савдо қилиш имконияти йўқолса, Арманистон экспортининг 25-27 фоизигачасини йўқотади”, - деди у.
Эскпертнинг қўшимча қилишича, Арманистон ишчи кучининг тўсиқсиз ҳаракатланиши каби муҳим ресурсдан ҳам маҳрум бўлади.
“Арманистон фуқаролари бу ерда (Россияда – таҳр.), ҳойнаҳой, ишлаш учун рухсатнома асосида ишлаши мумкин бўлади, аммо ҳозирги ЕОИИда бўлгани каби, ҳеч қандай қўшимча рухсатнома олмасдан иттифоқнинг исталган давлатида ишлаши мумкин бўлгандай эмас”, - дея тушунтирди Свидиренко.
Аввалроқ Арманистон бош вазири Никол Пашинян Арманистон яқин вақт ичида Европа Иттифоқига аъзо бўлиш учун ариза бериш жараёнини бошлашини маълум қилганди.
Арманистон парламенти 2025 йил 26 март куни республиканинг ЕИга аъзо бўлиш жараёнини бошлаш тўғрисидаги қонунни қабул қилди. Россия президенти Владимир Путиннинг таъкидлашича, Европа Иттифоқига интеграциялашув автоматик равишда Арманистоннинг ЕОИИ билан ҳамкорлиги тўхтатишига, барча имтиёзлардан маҳрум бўлишига олиб келади.
29 май куни Остона шаҳрида бўлиб ўтган ЕОИИ саммитида Россия, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон раҳбарлари қўшма баёнот қабул қилди. Унда Арманистонда Европа Иттифоқига аъзо бўлиш ёки ЕОИИ таркибида қолиш бўйича умумхалқ референдумини ўтказиш зарурлиги тўғрисидаги позицияни қўллаб-қувватлашлари таъкидланган.
Таҳлилчилар ҳисоб-китобларига кўра, Арманистон ЕОИИдан чиқса, товар айирбошлаш ҳажмининг қарийб 40 фоизини йўқотиши мумкин. Фақат 2025 йилнинг ўзида республика Россия билан савдо-сотиқдан қарийб 2,9 миллиард доллар даромад олган.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Пашинян заявил, что Армения готовится к выбору между ЕС и ЕАЭС. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.08.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Пашинян ЕИ ва ЕОИИ ўртасидаги танлов бўйича референдум шартларини айтди
24 Август, 14:18
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0