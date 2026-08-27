https://sputniknews.uz/20260827/uzbekistan-qatar-toqimachilik-fabrika-60009080.html
Ўзбекистон технологиялари асосида Қатарда тўқимачилик фабрикаси қурилиши мумкин
Ўзбекистон технологиялари асосида Қатарда тўқимачилик фабрикаси қурилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қатарда Ўзбекистон билан ҳамкорликда тўқимачилик ва газлама ишлаб чиқариш фабрикаси қуриш таклиф этилди. Қатар Савдо палатаси лойиҳанинг техник-иқтисодий асосини тайёрлаш зарурлигини билдирди.
2026-08-27T17:56+0500
2026-08-27T17:56+0500
2026-08-27T17:56+0500
қатар
тўқимачилик
элчи
ҳамкорлик
иқтисод
корхона
учрашув
тадбиркор
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/60008880_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_eedaa9ffabf8b7e3f9f7934335c85f70.png
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Қатарда Ўзбекистон билан ҳамкорликда тўқимачилик ва газлама ишлаб чиқариш фабрикаси қуриш таклиф этилди. Бу ҳақда Қатар Савдо палатаси матбуот хизмати хабар берди.Ташаббусни Ўзбекистоннинг Қатардаги элчиси Ашраф Хўжаев Лусаил шаҳрида икки мамлакат ишбилармон доиралари иштирокида ўтказилган учрашувда тақдим этди.Элчи қўшма корхона Қатарнинг тўқимачилик ва газлама ишлаб чиқариш бўйича минтақавий марказга айланишига хизмат қилиши мумкинлигини таъкидлади.Қатар Савдо палатаси бошқаруви аъзоси Муҳаммад бин Жавҳар ал-Муҳаммад ташаббусни қўллаб-қувватлаб, фабрика лойиҳасининг техник-иқтисодий асосини тайёрлаш муҳимлигини билдирди.Учрашувда Ўзбекистон Енгил саноатни ривожлантириш агентлиги ва мамлакатнинг тўқимачилик соҳасида фаолият юритувчи 14 та етакчи компанияси вакиллари қатнашди.Агентликнинг лойиҳалар офиси директори Ойбек Хўжаевнинг маълум қилишича, енгил саноат Ўзбекистон иқтисодиётининг қарийб 10 фоизини ташкил этади. Соҳада 10 мингга яқин корхона фаолият юритади, уларнинг маҳсулотлари 87 та давлатга экспорт қилинади.Ўзбекистон айни пайтда Африка ва Форс кўрфази мамлакатлари бозорларида иштирокини кенгайтиришга эътибор қаратмоқда.Ҳозирча фабриканинг қуввати, қиймати, қурилиш муддати ва лойиҳада иштирок этадиган компаниялар маълум қилинмаган.
https://sputniknews.uz/20260622/uzbekistan-katar-loyihalar-boshlash-58498871.html
қатар
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/60008880_174:0:1429:941_1920x0_80_0_0_aa53a2b1b1d5e14e914b3d590598f360.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қатар, тўқимачилик, элчи, ҳамкорлик, иқтисод, корхона, учрашув, тадбиркор, ўзбекистон
қатар, тўқимачилик, элчи, ҳамкорлик, иқтисод, корхона, учрашув, тадбиркор, ўзбекистон
Ўзбекистон технологиялари асосида Қатарда тўқимачилик фабрикаси қурилиши мумкин
Қўшма лойиҳа Қатарни тўқимачилик ва газлама ишлаб чиқариш бўйича минтақавий ҳамда жаҳон марказига айлантириши мумкинлиги айтилди.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Қатарда Ўзбекистон билан ҳамкорликда тўқимачилик ва газлама ишлаб чиқариш фабрикаси қуриш таклиф этилди. Бу ҳақда Қатар Савдо палатаси матбуот хизмати хабар берди
.
Ташаббусни Ўзбекистоннинг Қатардаги элчиси Ашраф Хўжаев Лусаил шаҳрида икки мамлакат ишбилармон доиралари иштирокида ўтказилган учрашувда тақдим этди.
Лойиҳа Ўзбекистоннинг тўқимачилик соҳасидаги тажрибаси ва технологияларидан, шунингдек, Қатардаги хом ашё, инвестиция муҳити ҳамда имтиёзлардан фойдаланишни назарда тутади.
Элчи қўшма корхона Қатарнинг тўқимачилик ва газлама ишлаб чиқариш бўйича минтақавий марказга айланишига хизмат қилиши мумкинлигини таъкидлади.
Қатар Савдо палатаси бошқаруви аъзоси Муҳаммад бин Жавҳар ал-Муҳаммад ташаббусни қўллаб-қувватлаб, фабрика лойиҳасининг техник-иқтисодий асосини тайёрлаш муҳимлигини билдирди.
Учрашувда Ўзбекистон Енгил саноатни ривожлантириш агентлиги ва мамлакатнинг тўқимачилик соҳасида фаолият юритувчи 14 та етакчи компанияси вакиллари қатнашди.
Агентликнинг лойиҳалар офиси директори Ойбек Хўжаевнинг маълум қилишича, енгил саноат Ўзбекистон иқтисодиётининг қарийб 10 фоизини ташкил этади. Соҳада 10 мингга яқин корхона фаолият юритади, уларнинг маҳсулотлари 87 та давлатга экспорт қилинади.
Ўзбекистон айни пайтда Африка ва Форс кўрфази мамлакатлари бозорларида иштирокини кенгайтиришга эътибор қаратмоқда.
Агентлик Қатардаги инвестиция имкониятларини ўзбек ишбилармонлари орасида тарғиб қилишга тайёрлигини билдирди.
Ҳозирча фабриканинг қуввати, қиймати, қурилиш муддати ва лойиҳада иштирок этадиган компаниялар маълум қилинмаган.