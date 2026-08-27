https://sputniknews.uz/20260827/tashkent-oliygoh-darslar-boshlanish-60003433.html
Тошкент олийгоҳларида дарслар 08:00 да бошланади — вазирлик сабабини айтди
Тошкент олийгоҳларида дарслар 08:00 да бошланади — вазирлик сабабини айтди
Sputnik Ўзбекистон
2026/2027-ўқув йилидан Тошкентдаги олий таълим ташкилотларида биринчи смена дарслари соат 08:00 да бошланади. Янги тартиб эрталабки ва кечки транспорт юкламасини камайтиришга қаратилган.
2026-08-27T14:18+0500
2026-08-27T14:18+0500
2026-08-27T14:18+0500
отм
олий таълим муассасалари
олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги
таълим
талабалар
тошкент
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/414/19/4141996_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f120b641ef0d9b40f375968522d43769.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. 2026/2027-ўқув йилидан Тошкент шаҳрида жойлашган олий таълим ташкилотларида биринчи сменадаги дарслар соат 08:00 да бошланади. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди.Янги тартиб пойтахтда транспорт оқимини самарали ташкил этиш, эрталабки ва кечки тиғиз вақтларда йўллардаги юкламани камайтиришга қаратилган.Ўзгариш кундузги ва кечки таълим шаклларида таҳсил олаётган талабаларнинг ўқув кунини режалаштириш, машғулотлар ҳамда бошқа ўқув фаолияти учун вақт имкониятларини кенгайтиришга ҳам қаратилган.Олийгоҳлар раҳбариятига дарсларни белгиланган вақтда бошлаш, ўқув жараёнини янги тартиб асосида ташкил этиш ва талабалар учун зарур шароитларни таъминлаш вазифаси қўйилди.Вазирлик янги талаб фақат Тошкент шаҳридаги олий таълим ташкилотларининг биринчи сменадаги машғулотларига тааллуқли эканини алоҳида урғулади.
https://sputniknews.uz/20260818/otm-qabul-natijalar-kvota-yotoqxona-59775432.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/414/19/4141996_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f6b6a329ece1dea36eec988cc36e85c6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
отм, олий таълим муассасалари, олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги, таълим, талабалар, тошкент, жамият
отм, олий таълим муассасалари, олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги, таълим, талабалар, тошкент, жамият
Тошкент олийгоҳларида дарслар 08:00 да бошланади — вазирлик сабабини айтди
Янги тартиб 2026/2027-ўқув йилидан фақат биринчи сменага татбиқ этилади.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
2026/2027-ўқув йилидан Тошкент шаҳрида жойлашган олий таълим ташкилотларида биринчи сменадаги дарслар соат 08:00 да бошланади. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди
.
Янги тартиб пойтахтда транспорт оқимини самарали ташкил этиш, эрталабки ва кечки тиғиз вақтларда йўллардаги юкламани камайтиришга қаратилган.
Вазирликка кўра, машғулотларнинг эртароқ бошланиши талабалар ва профессор-ўқитувчиларга ҳаракатланиш вақтини оқилона режалаштириш имконини беради. Шунингдек, бу кун давомида таълим жараёнини самарали ташкил этиш ва шаҳардаги транспорт оқимини мақбуллаштиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Ўзгариш кундузги ва кечки таълим шаклларида таҳсил олаётган талабаларнинг ўқув кунини режалаштириш, машғулотлар ҳамда бошқа ўқув фаолияти учун вақт имкониятларини кенгайтиришга ҳам қаратилган.
Олийгоҳлар раҳбариятига дарсларни белгиланган вақтда бошлаш, ўқув жараёнини янги тартиб асосида ташкил этиш ва талабалар учун зарур шароитларни таъминлаш вазифаси қўйилди.
Вазирлик янги талаб фақат Тошкент шаҳридаги олий таълим ташкилотларининг биринчи сменадаги машғулотларига тааллуқли эканини алоҳида урғулади.