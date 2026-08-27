https://sputniknews.uz/20260827/sentyabr-uzbekistan-ozgarishlar-59990888.html
Иш ҳақи, жарималар ва "прописка": 1 сентябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради
Иш ҳақи, жарималар ва "прописка": 1 сентябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради
Sputnik Ўзбекистон
1 сентябрдан бюджет ходимлари иш ҳақи ва стипендиялар ошади, БҲМ 440 минг сўм бўлади, автобуслар, давлат хизматлари ва ижтимоий ҳимоя соҳасида янги тартиблар кучга киради.
2026-08-27T10:02+0500
2026-08-27T10:02+0500
2026-08-27T10:16+0500
маош
нималар ўзгаради
ўзгаришлар
нафақа
прописка
талабалар
стипендия
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/59990725_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_ab190fc03a0d749dfe2d492e777a24e2.png
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. 1 сентябрдан Ўзбекистонда иш ҳақи, транспорт, давлат хизматлари, таълим ва ижтимоий ҳимоя соҳаларида бир қатор ўзгаришлар кучга киради.Иш ҳақи ва стипендиялар ошадиБюджет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи ва стипендиялар 7 фоизга оширилади. Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори ойига 1 млн 360 минг сўм, базавий ҳисоблаш миқдори эса 440 минг сўм бўлади. Шу муносабат билан БҲМга боғланган жарималар, давлат божлари ва бошқа тўловлар ҳам ошади. Автобусга чиқиш билан йўлкира тўланадиБрутто-шартнома асосида ишлайдиган шаҳар автобусларида йўловчи транспортга чиқиши билан йўл ҳақини тўлаши шарт. Тўлов транспорт ёки банк картаси, смартфон ва бошқа контактсиз воситалар орқали амалга оширилади. Автобусдан тушиш вақтида тўлашга йўл қўйилмайди. Акс ҳолда йўловчи чиптасиз кетаётган ҳисобланади. Турган жойи бўйича пропискани онлайн бекор қилиш мумкин бўладиМулкдор ёки турган жойи бўйича рўйхатга олинган фуқаро "прописка"сини бекор қилиш учун ЯИДХП ёки давлат хизматлари маркази орқали ариза юбориши мумкин бўлади.Талабаларни ётоқхонада рўйхатга олиш соддалашадиТалабалар ётоқхонасига жойлашиш шартномаси тузилиши билан бир вақтда уларни турган жойи бўйича рўйхатга олишнинг композит тартиби жорий этилади. Яъни талаба рўйхатдан ўтиш учун алоҳида мурожаат қилиши талаб этилмайди. Айрим миграция хизматлари онлайн кўрсатиладиХорижда яшаётган ватандошлар ва уларнинг оила аъзоларини Ўзбекистонга таклиф қилиш, фуқаролиги бўлмаган шахснинг биометрик ҳаракатланиш ҳужжати учун ариза бериш ҳамда турган жой бўйича рўйхатни бекор қилиш хизматлари ЯИДХП ва давлат хизматлари марказлари орқали кўрсатилади. Янги парваришлаш нафақаси жорий этилади18 ва ундан катта ёшдаги чуқур даражадаги ақлий заифлик ташхиси қўйилган шахсни парвариш қилаётган қонуний вакилга ҳар ойлик нафақа тўланади. Унинг миқдори ўзгалар парваришига муҳтож ногиронлиги бўлган боланинг қонуний вакилига бериладиган нафақага тенг бўлади. Зўравонликдан жабрланган болаларга бепул юридик ёрдам бериладиЗўравонликдан жабрланган ёки унга гувоҳ бўлган болаларга процессуал ҳаракатларга жалб қилинган пайтдан давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатилади. Жабрланган боланинг дастлабки кўрсатуви мажбурий тарзда видеоёзувга олинади. Алоҳида таълимга эҳтиёжи бор болалар билан оилабай ишланадиИжтимоий ходимлар ота-оналарга болани таълим ва ижтимоий хизматларга жалб қилишда амалий ёрдам беради. Боланинг мазкур хизматлардан фойдаланиши доимий кузатиб борилади. Паллиатив ва хоспис ёрдамининг ягона тизими ишга тушадиПаллиатив ёрдамга (оғир ва даволаб бўлмайдиган касалликка чалинган беморларнинг оғриғини енгиллаштириш ва ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган кўмак) муҳтож беморларни аниқлаш, йўллаш, ҳисобга олиш ва уларга хизмат кўрсатиш жараёнлари ягона электрон тизим орқали амалга оширилади.
https://sputniknews.uz/20260623/pensiy-ish-haqi-oshirilish-58549585.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/59990725_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_ca6d3b747059128fece3a43744e95c81.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
маош, нималар ўзгаради, ўзгаришлар, нафақа, прописка, талабалар, стипендия, жамият, ўзбекистон
маош, нималар ўзгаради, ўзгаришлар, нафақа, прописка, талабалар, стипендия, жамият, ўзбекистон
Иш ҳақи, жарималар ва "прописка": 1 сентябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради
10:02 27.08.2026 (янгиланди: 10:16 27.08.2026)
Янги ойдан иш ҳақи ва стипендиялар ошади, автобусларда йўлкира тўлаш тартиби ўзгаради ва янги ижтимоий хизматлар жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. 1 сентябрдан Ўзбекистонда иш ҳақи, транспорт, давлат хизматлари, таълим ва ижтимоий ҳимоя соҳаларида бир қатор ўзгаришлар кучга киради.
Иш ҳақи ва стипендиялар ошади
Бюджет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи ва стипендиялар 7 фоизга оширилади. Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори ойига 1 млн 360 минг сўм, базавий ҳисоблаш миқдори эса 440 минг сўм бўлади. Шу муносабат билан БҲМга боғланган жарималар, давлат божлари ва бошқа тўловлар ҳам ошади.
Автобусга чиқиш билан йўлкира тўланади
Брутто-шартнома асосида ишлайдиган шаҳар автобусларида йўловчи транспортга чиқиши билан йўл ҳақини тўлаши шарт. Тўлов транспорт ёки банк картаси, смартфон ва бошқа контактсиз воситалар орқали амалга оширилади. Автобусдан тушиш вақтида тўлашга йўл қўйилмайди. Акс ҳолда йўловчи чиптасиз кетаётган ҳисобланади.
Турган жойи бўйича пропискани онлайн бекор қилиш мумкин бўлади
Мулкдор ёки турган жойи бўйича рўйхатга олинган фуқаро "прописка"сини бекор қилиш учун ЯИДХП ёки давлат хизматлари маркази орқали ариза юбориши мумкин бўлади.
Талабаларни ётоқхонада рўйхатга олиш соддалашади
Талабалар ётоқхонасига жойлашиш шартномаси тузилиши билан бир вақтда уларни турган жойи бўйича рўйхатга олишнинг композит тартиби жорий этилади. Яъни талаба рўйхатдан ўтиш учун алоҳида мурожаат қилиши талаб этилмайди.
Айрим миграция хизматлари онлайн кўрсатилади
Хорижда яшаётган ватандошлар ва уларнинг оила аъзоларини Ўзбекистонга таклиф қилиш, фуқаролиги бўлмаган шахснинг биометрик ҳаракатланиш ҳужжати учун ариза бериш ҳамда турган жой бўйича рўйхатни бекор қилиш хизматлари ЯИДХП ва давлат хизматлари марказлари орқали кўрсатилади.
Янги парваришлаш нафақаси жорий этилади
18 ва ундан катта ёшдаги чуқур даражадаги ақлий заифлик ташхиси қўйилган шахсни парвариш қилаётган қонуний вакилга ҳар ойлик нафақа тўланади. Унинг миқдори ўзгалар парваришига муҳтож ногиронлиги бўлган боланинг қонуний вакилига бериладиган нафақага тенг бўлади.
Зўравонликдан жабрланган болаларга бепул юридик ёрдам берилади
Зўравонликдан жабрланган ёки унга гувоҳ бўлган болаларга процессуал ҳаракатларга жалб қилинган пайтдан давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатилади. Жабрланган боланинг дастлабки кўрсатуви мажбурий тарзда видеоёзувга олинади.
Алоҳида таълимга эҳтиёжи бор болалар билан оилабай ишланади
Ижтимоий ходимлар ота-оналарга болани таълим ва ижтимоий хизматларга жалб қилишда амалий ёрдам беради. Боланинг мазкур хизматлардан фойдаланиши доимий кузатиб борилади.
Паллиатив ва хоспис ёрдамининг ягона тизими ишга тушади
Паллиатив ёрдамга (оғир ва даволаб бўлмайдиган касалликка чалинган беморларнинг оғриғини енгиллаштириш ва ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган кўмак) муҳтож беморларни аниқлаш, йўллаш, ҳисобга олиш ва уларга хизмат кўрсатиш жараёнлари ягона электрон тизим орқали амалга оширилади.