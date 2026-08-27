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Улуғбек Қодиров халқаро кинофестивалда энг яхши актёр деб топилди
Улуғбек Қодиров халқаро кинофестивалда энг яхши актёр деб топилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик актёр Улуғбек Қодиров "Казбек" тарихий драмасидаги роли учун VII Lendoc халқаро кинофестивалида "Энг яхши эркак роли" номинацияси ғолиби бўлди.
2026-08-27T12:03+0500
2026-08-27T12:03+0500
2026-08-27T12:03+0500
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ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Ўзбекистонлик актёр Улуғбек Қодиров “Казбек” фильмидаги роли учун VII Lendoc халқаро кинофестивалида “Энг яхши эркак роли” номинацияси ғолиби бўлди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Акбар Бектурдиев режиссёрлигидаги “Казбек” тарихий драмаси Ўзбекистон ва Беларусь ҳамкорлигида суратга олинган.Фестиваль Санкт-Петербург шаҳрида “Лендок” ва “Кинокультура” киностудиялари томонидан Россия Маданият вазирлиги ҳамда Санкт-Петербург Маданият қўмитаси кўмагида ташкил этилди.Бу йилги фестивалда 13 та мамлакатдан 39 та бадиий, ҳужжатли, тарихий, дебют ва талабалар фильми намойиш этилди. Унда Россия, Ўзбекистон, Ҳиндистон, Эрон, Хитой, Индонезия, Мавритания, Латвия ва бошқа мамлакатлар вакиллари қатнашди.Дастурга уруш йилларида жасорат кўрсатган 18 ёшли почтачи қиз ҳақида ҳикоя қилувчи “Ўша баҳор ҳақида” қисқа метражли фильми ҳам киритилди.Талабалар ва ўқув ишлари йўналишида Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти талабаларининг ижодий ишлари намойиш этилди. Фильмлар Санкт-Петербургнинг марказий кинотеатрларида томошабинларга тақдим қилинди.Танлов ишларини Россия, Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Беларусь кино арбобларидан иборат ҳакамлар ҳайъати баҳолади.
https://sputniknews.uz/20251014/yulduz-rajabova-kinofestival-golib-52681831.html
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ижодий танлов, улуғ ватан уруши, кино, ўзбек кино, россия, маданият, ўзбекистон
ижодий танлов, улуғ ватан уруши, кино, ўзбек кино, россия, маданият, ўзбекистон
Улуғбек Қодиров халқаро кинофестивалда энг яхши актёр деб топилди
Фестивалда Ўзбекистон иштирокида суратга олинган бешта фильм ва талабаларнинг ижодий ишлари намойиш этилди. Улуғбек Қодиров эса энг яхши актёр деб топилди.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Ўзбекистонлик актёр Улуғбек Қодиров “Казбек” фильмидаги роли учун VII Lendoc халқаро кинофестивалида “Энг яхши эркак роли” номинацияси ғолиби бўлди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди
.
Акбар Бектурдиев режиссёрлигидаги “Казбек” тарихий драмаси Ўзбекистон ва Беларусь ҳамкорлигида суратга олинган.
Фестиваль Санкт-Петербург шаҳрида “Лендок” ва “Кинокультура” киностудиялари томонидан Россия Маданият вазирлиги ҳамда Санкт-Петербург Маданият қўмитаси кўмагида ташкил этилди.
Бу йилги фестивалда 13 та мамлакатдан 39 та бадиий, ҳужжатли, тарихий, дебют ва талабалар фильми намойиш этилди. Унда Россия, Ўзбекистон, Ҳиндистон, Эрон, Хитой, Индонезия, Мавритания, Латвия ва бошқа мамлакатлар вакиллари қатнашди.
Намойишларда Ўзбекистон ва Туркманистон ҳамкорлигида ишланган “Маҳтумқули”, Аюб Шаҳобиддиновнинг “Баҳорни қувиб”, Шамшод Исматовнинг “Тортишиш кучи” фильмлари тақдим этилди.
Дастурга уруш йилларида жасорат кўрсатган 18 ёшли почтачи қиз ҳақида ҳикоя қилувчи “Ўша баҳор ҳақида” қисқа метражли фильми ҳам киритилди.
Талабалар ва ўқув ишлари йўналишида Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти талабаларининг ижодий ишлари намойиш этилди. Фильмлар Санкт-Петербургнинг марказий кинотеатрларида томошабинларга тақдим қилинди.
Танлов ишларини Россия, Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Беларусь кино арбобларидан иборат ҳакамлар ҳайъати баҳолади.