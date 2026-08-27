Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260827/qodirov-kinofestival-eng-yaxshi-aktyor-59999713.html
Улуғбек Қодиров халқаро кинофестивалда энг яхши актёр деб топилди
Улуғбек Қодиров халқаро кинофестивалда энг яхши актёр деб топилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик актёр Улуғбек Қодиров "Казбек" тарихий драмасидаги роли учун VII Lendoc халқаро кинофестивалида "Энг яхши эркак роли" номинацияси ғолиби бўлди.
2026-08-27T12:03+0500
2026-08-27T12:03+0500
ижодий танлов
улуғ ватан уруши
кино
ўзбек кино
россия
маданият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/59997176_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_e9ce5e1bfbd102bc7d6eea2c46f02b3b.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Ўзбекистонлик актёр Улуғбек Қодиров “Казбек” фильмидаги роли учун VII Lendoc халқаро кинофестивалида “Энг яхши эркак роли” номинацияси ғолиби бўлди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Акбар Бектурдиев режиссёрлигидаги “Казбек” тарихий драмаси Ўзбекистон ва Беларусь ҳамкорлигида суратга олинган.Фестиваль Санкт-Петербург шаҳрида “Лендок” ва “Кинокультура” киностудиялари томонидан Россия Маданият вазирлиги ҳамда Санкт-Петербург Маданият қўмитаси кўмагида ташкил этилди.Бу йилги фестивалда 13 та мамлакатдан 39 та бадиий, ҳужжатли, тарихий, дебют ва талабалар фильми намойиш этилди. Унда Россия, Ўзбекистон, Ҳиндистон, Эрон, Хитой, Индонезия, Мавритания, Латвия ва бошқа мамлакатлар вакиллари қатнашди.Дастурга уруш йилларида жасорат кўрсатган 18 ёшли почтачи қиз ҳақида ҳикоя қилувчи “Ўша баҳор ҳақида” қисқа метражли фильми ҳам киритилди.Талабалар ва ўқув ишлари йўналишида Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти талабаларининг ижодий ишлари намойиш этилди. Фильмлар Санкт-Петербургнинг марказий кинотеатрларида томошабинларга тақдим қилинди.Танлов ишларини Россия, Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Беларусь кино арбобларидан иборат ҳакамлар ҳайъати баҳолади.
https://sputniknews.uz/20251014/yulduz-rajabova-kinofestival-golib-52681831.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/59997176_158:0:870:534_1920x0_80_0_0_3e8dd9910f34ae1126efb8143709b3cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ижодий танлов, улуғ ватан уруши, кино, ўзбек кино, россия, маданият, ўзбекистон
ижодий танлов, улуғ ватан уруши, кино, ўзбек кино, россия, маданият, ўзбекистон

Улуғбек Қодиров халқаро кинофестивалда энг яхши актёр деб топилди

12:03 27.08.2026
© ИА "Дунё"Узбекский актер Улугбек Кадыров на кинофестивале в Санкт-Петербурге был удостоен премии в номинации "Лучшая мужская роль"
Узбекский актер Улугбек Кадыров на кинофестивале в Санкт-Петербурге был удостоен премии в номинации Лучшая мужская роль - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.08.2026
© ИА "Дунё"
Oбуна бўлиш
Фестивалда Ўзбекистон иштирокида суратга олинган бешта фильм ва талабаларнинг ижодий ишлари намойиш этилди. Улуғбек Қодиров эса энг яхши актёр деб топилди.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Ўзбекистонлик актёр Улуғбек Қодиров “Казбек” фильмидаги роли учун VII Lendoc халқаро кинофестивалида “Энг яхши эркак роли” номинацияси ғолиби бўлди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.
Акбар Бектурдиев режиссёрлигидаги “Казбек” тарихий драмаси Ўзбекистон ва Беларусь ҳамкорлигида суратга олинган.
Фестиваль Санкт-Петербург шаҳрида “Лендок” ва “Кинокультура” киностудиялари томонидан Россия Маданият вазирлиги ҳамда Санкт-Петербург Маданият қўмитаси кўмагида ташкил этилди.
Бу йилги фестивалда 13 та мамлакатдан 39 та бадиий, ҳужжатли, тарихий, дебют ва талабалар фильми намойиш этилди. Унда Россия, Ўзбекистон, Ҳиндистон, Эрон, Хитой, Индонезия, Мавритания, Латвия ва бошқа мамлакатлар вакиллари қатнашди.

Намойишларда Ўзбекистон ва Туркманистон ҳамкорлигида ишланган “Маҳтумқули”, Аюб Шаҳобиддиновнинг “Баҳорни қувиб”, Шамшод Исматовнинг “Тортишиш кучи” фильмлари тақдим этилди.

Дастурга уруш йилларида жасорат кўрсатган 18 ёшли почтачи қиз ҳақида ҳикоя қилувчи “Ўша баҳор ҳақида” қисқа метражли фильми ҳам киритилди.
Талабалар ва ўқув ишлари йўналишида Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти талабаларининг ижодий ишлари намойиш этилди. Фильмлар Санкт-Петербургнинг марказий кинотеатрларида томошабинларга тақдим қилинди.
Танлов ишларини Россия, Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Беларусь кино арбобларидан иборат ҳакамлар ҳайъати баҳолади.
На международном кинофестивале Юлдуз Раджабова была признана Лучшей актрисой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.10.2025
“Қўрқут ота” халқаро кинофестивалида Юлдуз Ражабова энг яхши актриса деб топилди
14 Октябр 2025, 11:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0