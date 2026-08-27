https://sputniknews.uz/20260827/poezd-ayollar-vagon-59998744.html
Олмаота — Тошкент поездида илк бор "Аёллар вагони" пайдо бўлади
Олмаота — Тошкент поездида илк бор "Аёллар вагони" пайдо бўлади
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 1 октябрдан Олмаота — Тошкент халқаро поездида "Аёллар вагони" ишга туширилади. Чипталар фақат аёлларга сотилади, улар билан етти ёшгача бўлган ўғил болалар ҳам сафар қилиши мумкин.
2026-08-27T11:18+0500
2026-08-27T11:18+0500
2026-08-27T11:18+0500
поезд қатнови
темир йўл
қозоғистон
ўзбекистон
аёллар
жамият
олмаота
тошкент
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ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. 2026 йил 1 октябрдан Олмаота — Тошкент йўналишидаги халқаро поезд таркибида "Аёллар вагони" ишга туширилади. Бу ҳақда Қозоғистоннинг "Йўловчи ташиш" компанияси матбуот хизмати хабар берди.Махсус вагон №1/2 Олмаота — Тошкент поезди таркибида ҳаракатланади. Компания маълумотига кўра, Қозоғистонда ички йўналишларда амал қилиб келаётган мазкур хизмат илк бор халқаро қатновда жорий этилмоқда.Қозоғистон миллий темир йўл ташувчиси бундай вагонларга талаб юқори эканини маълум қилди. Хизмат йўлга қўйилганидан буён мамлакат ички йўналишларида ундан 946 мингдан ортиқ йўловчи фойдаланган. Олмаота — Тошкент қатнови қўшилгач, "Аёллар вагони" мавжуд йўналишлар сони 14 тага етади.№1/2 поезд ҳар куни қатнайди. У Олмаотадан соат 19:05 да жўнаб, Тошкентга кейинги куни соат 12:53 да етиб келади. Қайтиш йўналишида поезд Тошкентдан соат 14:41 да чиқиб, Олмаотага соат 08:51 да етиб боради.Чипталар темир йўл кассалари ва онлайн тарзда сотилади. Билет расмийлаштиришда вагон ёнидаги "ЖН" — "женский" белгисига эътибор бериш керак. Сотув поезд жўнашидан 45 кун олдин бошланади.
https://sputniknews.uz/20260308/afrosiyob-xavfsizlik-gozal-56170188.html
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поезд қатнови, темир йўл, қозоғистон, ўзбекистон, аёллар, жамият, олмаота, тошкент
поезд қатнови, темир йўл, қозоғистон, ўзбекистон, аёллар, жамият, олмаота, тошкент
Олмаота — Тошкент поездида илк бор "Аёллар вагони" пайдо бўлади
Унга аёллар билан бирга етти ёшгача бўлган ўғил болалар ҳам чиқиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
2026 йил 1 октябрдан Олмаота — Тошкент йўналишидаги халқаро поезд таркибида "Аёллар вагони" ишга туширилади. Бу ҳақда Қозоғистоннинг "Йўловчи ташиш" компанияси матбуот хизмати хабар берди
.
Махсус вагон №1/2 Олмаота — Тошкент поезди таркибида ҳаракатланади. Компания маълумотига кўра, Қозоғистонда ички йўналишларда амал қилиб келаётган мазкур хизмат илк бор халқаро қатновда жорий этилмоқда.
"Аёллар вагони" учун чипталар фақат аёлларга сотилади. Улар билан бирга етти ёшгача бўлган ўғил болалар ҳам сафар қилиши мумкин. Вагонда йўловчиларга фақат аёл йўл кузатувчилар (проводниклар) хизмат кўрсатади.
Қозоғистон миллий темир йўл ташувчиси бундай вагонларга талаб юқори эканини маълум қилди. Хизмат йўлга қўйилганидан буён мамлакат ички йўналишларида ундан 946 мингдан ортиқ йўловчи фойдаланган. Олмаота — Тошкент қатнови қўшилгач, "Аёллар вагони" мавжуд йўналишлар сони 14 тага етади.
№1/2 поезд ҳар куни қатнайди. У Олмаотадан соат 19:05 да жўнаб, Тошкентга кейинги куни соат 12:53 да етиб келади. Қайтиш йўналишида поезд Тошкентдан соат 14:41 да чиқиб, Олмаотага соат 08:51 да етиб боради.
Чипталар темир йўл кассалари ва онлайн тарзда сотилади. Билет расмийлаштиришда вагон ёнидаги "ЖН" — "женский" белгисига эътибор бериш керак. Сотув поезд жўнашидан 45 кун олдин бошланади.