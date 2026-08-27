https://sputniknews.uz/20260827/oqish-kirish-imtiyoz-60006242.html
"Ватан таянчи" аъзоларига ўқишга киришда имтиёз берилади
"Ватан таянчи" аъзоларига ўқишга киришда имтиёз берилади
Sputnik Ўзбекистон
"Ватан таянчи"нинг фаол аъзолари ва республика мусобақалари ғолибларига ҳарбий ҳамда юридик олийгоҳларга киришда тўплаган балининг 5 фоизи миқдорида қўшимча балл берилади.
2026-08-27T15:51+0500
2026-08-27T15:51+0500
2026-08-27T15:51+0500
имтиёз
таълим
отм
олий таълим муассасалари
университет
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/901/29/9012946_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0ac3af896caa9f23bdff58a473d24e8d.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. "Ватан таянчи"нинг тавсиянома олган аъзоларига ҳарбий, ҳарбийлаштирилган ва юридик олийгоҳларга киришда тўплаган балининг 5 фоизи миқдорида қўшимча балл берилади. Бу Адлия вазирлиги давлат рўйхатидан ўтказган тавсиянома бериш тартиби тўғрисидаги идоравий ҳужжатда белгиланди.Ҳужжатга кўра, тавсиянома "Ватан таянчи" ҳаракатида фаол қатнашган ва таълим муассасасини аъло баҳолар билан тамомлаган отряднинг бир нафар аъзосига берилади. Шунингдек, "Жасорат мактаби"ни аъло баҳолар билан тугатган ҳар бир отряддан бир нафар аъзо тавсиянома олиши мумкин.Имтиёз "Ватанпарварлар" ҳарбий-спорт мусобақаси ва маҳалла ёшлари ўртасидаги "Шижоат ва ғайрат" мусобақасининг республика босқичида биринчи ўринни эгаллаган жамоалар аъзоларига ҳам берилади.Тавсияномалар Мудофаа вазирлиги ҳузуридаги "Ватан таянчи" болалар ва ўсмирлар ҳарбий-ватанпарварлик ҳаракати томонидан расмийлаштирилади.Масалан, абитуриент 150 балл тўпласа, унга яна 7,5 балл қўшилади. Тавсиянома берилган кундан бошлаб уч йил амал қилади.
https://sputniknews.uz/20251127/yuridik-talim-isloh-53781448.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/901/29/9012946_67:0:1132:799_1920x0_80_0_0_d71ec522aaf474c873b4fff5ca3305d7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
имтиёз, таълим, отм, олий таълим муассасалари, университет, жамият, ўзбекистон
имтиёз, таълим, отм, олий таълим муассасалари, университет, жамият, ўзбекистон
"Ватан таянчи" аъзоларига ўқишга киришда имтиёз берилади
Тавсиянома "Ватан таянчи"нинг фаол аъзолари ва республика ҳарбий-спорт мусобақаларида биринчи ўринни олган жамоаларга берилади.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
"Ватан таянчи"нинг тавсиянома олган аъзоларига ҳарбий, ҳарбийлаштирилган ва юридик олийгоҳларга киришда тўплаган балининг 5 фоизи миқдорида қўшимча балл берилади. Бу Адлия вазирлиги давлат рўйхатидан ўтказган тавсиянома бериш тартиби тўғрисидаги идоравий ҳужжатда белгиланди
.
Ҳужжатга кўра, тавсиянома "Ватан таянчи" ҳаракатида фаол қатнашган ва таълим муассасасини аъло баҳолар билан тамомлаган отряднинг бир нафар аъзосига берилади.
Бу тартиб давлат ва нодавлат мактаблари, Президент, ижод, спорт ва ихтисослаштирилган мактаблар, мактаб-интернатлар, академик лицейлар ҳамда техникумларга тааллуқли.
Шунингдек, "Жасорат мактаби"ни аъло баҳолар билан тугатган ҳар бир отряддан бир нафар аъзо тавсиянома олиши мумкин.
Имтиёз "Ватанпарварлар" ҳарбий-спорт мусобақаси ва маҳалла ёшлари ўртасидаги "Шижоат ва ғайрат" мусобақасининг республика босқичида биринчи ўринни эгаллаган жамоалар аъзоларига ҳам берилади.
Тавсияномалар Мудофаа вазирлиги ҳузуридаги "Ватан таянчи" болалар ва ўсмирлар ҳарбий-ватанпарварлик ҳаракати томонидан расмийлаштирилади.
Тавсиянома эгалари олий ҳарбий ва ҳарбийлаштирилган таълим муассасалари, шунингдек, юридик таълим муассасаларига киришда тест ёки якка тартибдаги якуний суҳбатда тўплаган балининг 5 фоизи миқдорида қўшимча балл олади.
Масалан, абитуриент 150 балл тўпласа, унга яна 7,5 балл қўшилади. Тавсиянома берилган кундан бошлаб уч йил амал қилади.