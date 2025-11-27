Юридик таълимни ислоҳ қилувчи фармон қабул қилинди — тафсилотлар

https://sputniknews.uz/20251127/yuridik-talim-isloh-53781448.html
Ўзбекистон юридик таълими ислоҳ этилади: талабалар учун амалий ўқиш улуши оширилади, дуал ва клиник таълим жорий этилади, AI-баҳолаш тизими йўлга қўйилади.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Юридик таълим ва илм-фанни янада ислоҳ қилишга қаратилган президент фармони қабул қилинди. Унга кўра, 2-, 3- ва 4-курс талабалари учун таълимнинг 50 фоизи аудиторияларда, қолгани суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда бошқа юридик ташкилотларда амалий ўқитиш шаклида ташкил этилади.Фармонда юридик таълим самарадорлигини ошириш ва Университетни 2030 йилгача QS рейтингида ҳуқуқ соҳаси бўйича 1 000 талик рўйхатга киритиш вазифаси белгиланган.Таълим – тадқиқот – амалиёт интеграциясини таъминлаш мақсадида соҳавий факультетлар академик департаментлар, тадқиқот, амалиёт ва карьера марказларидан иборат тарзда қайта ташкил этилади. Университет кафедралари негизида академик департаментлар ва улар таркибида шўъбалар тузилади.Тадқиқот марказлари ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги муаммоларни илмий асосда ўрганади. Шу билан бирга, факультет деканлари, департамент ва марказ раҳбарларини икки ўқув йилига сайлаш амалиёти жорий этилади; бир шахс кетма-кет икки муддатдан зиёд шу лавозимни эгалламайди.2026/2027 ўқув йилдан сунъий интеллект асосида дарс сифатини баҳолаш тизими йўлга қўйилади. Электрон платформа орқали талабаларнинг оралиқ билимлари, шунингдек якуний назорат ишлари сунъий интеллект томонидан баҳоланади.Университетда “Рақамли ҳуқуқ” (Digital Law) халқаро йўналиши очилади. Унга қабул IQ-тест асосида, хорижий ҳамкор ташкилотлар иштирокида ўтказилади. Танловда чет тили бўйича B2 даражасидаги миллий ёки халқаро сертификатга эга абитуриентлар қатнашади. Таълим инглиз ва бошқа тилларда олиб борилади.2026/2027 ўқув йилидан махсус 3 йиллик бакалавриат дастури жорий этилади, Қашқадарё юридик техникуми негизида эса академик лицей ташкил этилади. Шу йилдан “Юриспруденция” ва “Давлат ва жамият бошқаруви” бакалаврлари қайта тайёрловсиз мактабларда “Давлат ва ҳуқуқ асослари”дан дарс бера олади; ҳуқуқ фанидан билимни баҳолаш сертификати ҳам жорий этилади.2026 йил 1 мартдан турдош йўналиш битирувчилари учун икки йиллик магистратура очилади.
Юридик таълимни ислоҳ қилувчи фармон қабул қилинди — тафсилотлар
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Юридик таълим ва илм-фанни янада ислоҳ қилишга қаратилган президент фармони қабул қилинди
Унга кўра, 2-, 3- ва 4-курс талабалари учун таълимнинг 50 фоизи аудиторияларда, қолгани суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда бошқа юридик ташкилотларда амалий ўқитиш шаклида ташкил этилади.
Фармонда юридик таълим самарадорлигини ошириш ва Университетни 2030 йилгача QS рейтингида ҳуқуқ соҳаси бўйича 1 000 талик рўйхатга киритиш вазифаси белгиланган.
2026/2027 ўқув йилидан Университетда клиник ва дуал таълим тамойили асосида амалий ўқитиш тизими жорий этилади. 2027/2028 ўқув йилдан эса бу тажриба “Юриспруденция” йўналиши мавжуд давлат ОТМларига ҳам татбиқ этилади.
Таълим – тадқиқот – амалиёт интеграциясини таъминлаш мақсадида соҳавий факультетлар академик департаментлар, тадқиқот, амалиёт ва карьера марказларидан иборат тарзда қайта ташкил этилади. Университет кафедралари негизида академик департаментлар ва улар таркибида шўъбалар тузилади.
Тадқиқот марказлари ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги муаммоларни илмий асосда ўрганади. Шу билан бирга, факультет деканлари, департамент ва марказ раҳбарларини икки ўқув йилига сайлаш амалиёти жорий этилади; бир шахс кетма-кет икки муддатдан зиёд шу лавозимни эгалламайди.
3- ва 4-курс талабалари давлат ташкилотлари, нотариат ва адвокатлик тузилмаларига иш юритувчи ёки юрисконсульт ёрдамчиси сифатида ишга қабул қилиниши мумкин.
2026/2027 ўқув йилдан сунъий интеллект асосида дарс сифатини баҳолаш тизими йўлга қўйилади. Электрон платформа орқали талабаларнинг оралиқ билимлари, шунингдек якуний назорат ишлари сунъий интеллект томонидан баҳоланади.
Университетда “Рақамли ҳуқуқ” (Digital Law) халқаро йўналиши очилади. Унга қабул IQ-тест асосида, хорижий ҳамкор ташкилотлар иштирокида ўтказилади. Танловда чет тили бўйича B2 даражасидаги миллий ёки халқаро сертификатга эга абитуриентлар қатнашади. Таълим инглиз ва бошқа тилларда олиб борилади.
2026/2027 ўқув йилидан махсус 3 йиллик бакалавриат дастури жорий этилади, Қашқадарё юридик техникуми негизида эса академик лицей ташкил этилади. Шу йилдан “Юриспруденция” ва “Давлат ва жамият бошқаруви” бакалаврлари қайта тайёрловсиз мактабларда “Давлат ва ҳуқуқ асослари”дан дарс бера олади; ҳуқуқ фанидан билимни баҳолаш сертификати ҳам жорий этилади.
2026 йил 1 мартдан турдош йўналиш битирувчилари учун икки йиллик магистратура очилади.