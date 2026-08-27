https://sputniknews.uz/20260827/dubai-uzbekistan-ishbilarmonlar-kengash-59989564.html
Тадбиркорларга БААда янги имкониятлар: Дубайда Ўзбекистон ишбилармонлар кенгаши иш бошлади
Тадбиркорларга БААда янги имкониятлар: Дубайда Ўзбекистон ишбилармонлар кенгаши иш бошлади
Sputnik Ўзбекистон
Дубайда Ўзбекистон Ишбилармонлар кенгаши ташкил этилди. У компаниялар ўртасидаги алоқаларни кучайтириш ва янги инвестиция лойиҳаларини илгари суришга хизмат қилади.
2026-08-27T09:19+0500
2026-08-27T09:19+0500
2026-08-27T09:59+0500
дубай
баа
ҳамкорлик
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
савдо
экспорт
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/59989010_31:0:1275:700_1920x0_80_0_0_ebcb9651ffa0851e357e476df27500be.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрида Ўзбекистон Ишбилармонлар кенгаши ташкил этилди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Кенгаш Ўзбекистон ва Дубай тадбиркорлари ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни йўлга қўйиш, янги ҳамкорлар топиш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун доимий платформа вазифасини бажаради.2025 йил якунида Дубай Савдо палатасида рўйхатдан ўтган фаол ўзбек компаниялари сони 826 тага етди. Бу аввалги йилга нисбатан 21,3 фоизга кўп. 2026 йилнинг биринчи ярмида палатага яна 75 та ўзбек компанияси қўшилди.Дубай Савдо палатаси маълумотига кўра, 2025 йилда Дубай ва Ўзбекистон ўртасидаги нефтьдан ташқари савдо ҳажми 10,3 млрд дирҳамни — қарийб 2,8 млрд долларни ташкил этди.Кенгаш Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигининг БААдаги ваколатхонаси, Ўзбекистоннинг ушбу мамлакатдаги элчихонаси ҳамда ўзбек ишбилармон доиралари вакиллари ташаббуси билан Дубай Савдо палатаси кўмагида тузилди.
https://sputniknews.uz/20260816/dubai-holding-yangi-tashkent-loyihalar-59733857.html
дубай
баа
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/59989010_187:0:1120:700_1920x0_80_0_0_07cfa4b8eb295e667592b14f9e3993c2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дубай, баа, ҳамкорлик, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, савдо, экспорт, иқтисод, ўзбекистон
дубай, баа, ҳамкорлик, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, савдо, экспорт, иқтисод, ўзбекистон
Тадбиркорларга БААда янги имкониятлар: Дубайда Ўзбекистон ишбилармонлар кенгаши иш бошлади
09:19 27.08.2026 (янгиланди: 09:59 27.08.2026)
Тааъкидланишича, янги кенгаш икки томон компанияларини боғлаш, инвестиция лойиҳаларини илгари суриш ва савдо алоқаларини кенгайтиришга хизмат қилади.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрида Ўзбекистон Ишбилармонлар кенгаши ташкил этилди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Кенгаш Ўзбекистон ва Дубай тадбиркорлари ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни йўлга қўйиш, янги ҳамкорлар топиш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун доимий платформа вазифасини бажаради.
Унинг илк йиғилиши Дубай Савдо палатаси бош қароргоҳида ўтказилди. Кенгаш раиси этиб "Aksum Group" асосчиси ва бошқарув раиси Улуғбекхон Махсумов тайинланди.
2025 йил якунида Дубай Савдо палатасида рўйхатдан ўтган фаол ўзбек компаниялари сони 826 тага етди. Бу аввалги йилга нисбатан 21,3 фоизга кўп. 2026 йилнинг биринчи ярмида палатага яна 75 та ўзбек компанияси қўшилди.
Дубай Савдо палатаси маълумотига кўра, 2025 йилда Дубай ва Ўзбекистон ўртасидаги нефтьдан ташқари савдо ҳажми 10,3 млрд дирҳамни — қарийб 2,8 млрд долларни ташкил этди.
Кенгаш Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигининг БААдаги ваколатхонаси, Ўзбекистоннинг ушбу мамлакатдаги элчихонаси ҳамда ўзбек ишбилармон доиралари вакиллари ташаббуси билан Дубай Савдо палатаси кўмагида тузилди.