https://sputniknews.uz/20260816/dubai-holding-yangi-tashkent-loyihalar-59733857.html
Активлари $137 млрдлик Dubai Holding Янги Тошкент лойиҳаларига қизиқиш билдирмоқда
Активлари $137 млрдлик Dubai Holding Янги Тошкент лойиҳаларига қизиқиш билдирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Активлари қарийб 137 млрд доллар бўлган Dubai Holding билан Янги Тошкент, кўчмас мулк, меҳмонхона ва туристик инфратузилма соҳаларида лойиҳаларни амалга ошириш имкониятлари муҳокама қилинди.
2026-08-16T13:00+0500
2026-08-16T13:00+0500
2026-08-16T13:00+0500
янги тошкент
баа
ўзбекистон
қурилиш
кўп квартирали уйлар
дубай
инвестиция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/12/22255402_0:60:3071:1787_1920x0_80_0_0_0b1c7db752d9cb4e127a0abec447d211.jpg
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Ўзбекистон ва Dubai Holding ўртасида инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Музокараларда кўчмас мулк, меҳмонхона ва туристик инфратузилмани ривожлантириш, шунингдек, Янги Тошкентда истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш имкониятлари кўриб чиқилди. Учрашувда Dubai Holding бош директори Амит Каушал иштирок этди.Dubai Holding Дубайнинг энг йирик инвестиция гуруҳларидан бири ҳисобланади. Компаниянинг расмий маълумотларига кўра, унинг активлари 500 млрд дирҳамдан ортиқ — қарийб $137 млрдни ташкил этади. Холдинг йирик турар жой мажмуалари, савдо ва дам олиш ҳудудлари ҳамда аралаш функцияли шаҳар кварталларини барпо этиш бўйича катта тажрибага эга. Шу боис музокараларда Янги Тошкентнинг тилга олиниши алоҳида аҳамиятга эга.Бундан аввал, 2025 йил январда Ўзбекистон ва БАА раҳбарлари Дубайнинг илғор шаҳарсозлик ечимларини Янги Тошкент замонавий инфратузилмасини яратишда қўллаш масаласига алоҳида эътибор қаратган эди.Ҳозирча Dubai Holding иштирокидаги аниқ лойиҳа қиймати ва уни амалга ошириш муддатлари маълум қилинмаган.
https://sputniknews.uz/20260604/xodjaev-beglov-tashkent-qurilish-muhokama-58088599.html
баа
ўзбекистон
дубай
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/12/22255402_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_12a7282df8c13e319f6694ae106abb3d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
янги тошкент, баа, ўзбекистон, қурилиш, кўп квартирали уйлар, дубай, инвестиция
янги тошкент, баа, ўзбекистон, қурилиш, кўп квартирали уйлар, дубай, инвестиция
Активлари $137 млрдлик Dubai Holding Янги Тошкент лойиҳаларига қизиқиш билдирмоқда
Дубайнинг йирик инвестиция холдинги билан Ўзбекистонда кўчмас мулк, меҳмонхона ва туристик инфратузилма, жумладан, Янги Тошкентда лойиҳаларни амалга ошириш имкониятлари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
Ўзбекистон ва Dubai Holding ўртасида инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди
.
Музокараларда кўчмас мулк, меҳмонхона ва туристик инфратузилмани ривожлантириш, шунингдек, Янги Тошкентда истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш имкониятлари кўриб чиқилди. Учрашувда Dubai Holding бош директори Амит Каушал иштирок этди.
Dubai Holding Дубайнинг энг йирик инвестиция гуруҳларидан бири ҳисобланади. Компаниянинг расмий маълумотларига кўра, унинг активлари 500 млрд дирҳамдан ортиқ — қарийб $137 млрдни ташкил этади.
Холдинг 30 дан зиёд мамлакатда 10 та йўналишда, жумладан, кўчмас мулк, меҳмонхона бизнеси, савдо, кўнгилочар индустрия ва инвестициялар соҳасида фаолият юритади.
Холдинг йирик турар жой мажмуалари, савдо ва дам олиш ҳудудлари ҳамда аралаш функцияли шаҳар кварталларини барпо этиш бўйича катта тажрибага эга. Шу боис музокараларда Янги Тошкентнинг тилга олиниши алоҳида аҳамиятга эга.
Бундан аввал, 2025 йил январда Ўзбекистон ва БАА раҳбарлари Дубайнинг илғор шаҳарсозлик ечимларини Янги Тошкент замонавий инфратузилмасини яратишда қўллаш масаласига алоҳида эътибор қаратган эди.
Ҳозирча Dubai Holding иштирокидаги аниқ лойиҳа қиймати ва уни амалга ошириш муддатлари маълум қилинмаган.