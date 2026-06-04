https://sputniknews.uz/20260604/xodjaev-beglov-tashkent-qurilish-muhokama-58088599.html
Ходжаев ва Беглов Тошкентда “Санкт-Петербург” маркази қурилишини муҳокама қилди
Ходжаев ва Беглов Тошкентда “Санкт-Петербург” маркази қурилишини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Жамшид Ходжаев ва Александр Беглов Санкт-Петербургдаги учрашувда савдо, инвестиция лойиҳалари, Тошкентдаги бизнес маркази ва Янги Тошкентдаги “Санкт-Петербург” квартали масалаларини кўриб чиқди.
2026-06-04T15:33+0500
2026-06-04T15:33+0500
2026-06-04T15:37+0500
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жамшид ходжаев
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ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Санкт-Петербург губернатори Александр Беглов Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Санкт-Петербург ташқи алоқалар қўмитаси хабар берди.Томонлар қўшма лойиҳалар ва ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини муҳокама қилди. Савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.Қайд этилишича, Санкт-Петербург ва Ўзбекистон ўртасида ишчи гуруҳ тузилган. У товар айирбошлаш ҳажмини ошириш, етказиб бериш турларини кенгайтириш ва корхоналар ўртасидаги ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш бўйича таклифлар ишлаб чиқади.Учрашувда Тошкентда “Санкт-Петербург” ишбилармонлик марказини қуриш ва Янги Тошкентда “Санкт-Петербург” кварталини барпо этиш лойиҳалари ҳам муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20250910/xodjaev-beglov-sheriklik-muhokama-51864478.html
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россия, жамшид ходжаев, ўзбекистон, савдо, ҳамкорлик, иқтисод, учрашув, янги тошкент, санкт-петербург
россия, жамшид ходжаев, ўзбекистон, савдо, ҳамкорлик, иқтисод, учрашув, янги тошкент, санкт-петербург
Ходжаев ва Беглов Тошкентда “Санкт-Петербург” маркази қурилишини муҳокама қилди
15:33 04.06.2026 (янгиланди: 15:37 04.06.2026)
Учрашувда савдо-иқтисодий ҳамкорлик, қўшма лойиҳалар ва Янги Тошкентда “Санкт-Петербург” кварталини барпо этиш масалалари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Санкт-Петербург губернатори Александр Беглов Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Санкт-Петербург ташқи алоқалар қўмитаси хабар берди
.
Томонлар қўшма лойиҳалар ва ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини муҳокама қилди. Савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Қайд этилишича, Санкт-Петербург ва Ўзбекистон ўртасида ишчи гуруҳ тузилган. У товар айирбошлаш ҳажмини ошириш, етказиб бериш турларини кенгайтириш ва корхоналар ўртасидаги ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш бўйича таклифлар ишлаб чиқади.
“Санкт-Петербург ҳукумати 2025–2026 йилларга мўлжалланган қўшма чора-тадбирлар режасини амалга ошириш бўйича изчил иш олиб бормоқда. Савдо-иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлаш устувор вазифамиздир”, — деди Беглов.
Учрашувда Тошкентда “Санкт-Петербург” ишбилармонлик марказини қуриш ва Янги Тошкентда “Санкт-Петербург” кварталини барпо этиш лойиҳалари ҳам муҳокама қилинди.