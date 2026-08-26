Ўзбекистоннинг МДҲдаги ўрни қандай — Лебедев асосий рақамларни айтди
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Oбуна бўлиш
МДҲ Бош котиби Сергей Лебедев Ўзбекистоннинг Ҳамдўстликдаги ўрни, иқтисодий натижалари ва 2027 йилги раислиги ҳақида гапирди
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Ўзбекистон МДҲ ривожининг асосий ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига айланди. Бу ҳақда МДҲ Бош котиби Сергей Лебедев Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида “Дунё” ахборот агентлигига берган интервьюсида маълум қилди.
Лебедевнинг таъкидлашича, республика аҳоли сони бўйича Ҳамдўстликда иккинчи, иқтисодиёт ҳажми бўйича учинчи ўринда туради. Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 2025 йилда 7,7 фоизга, 2026 йилнинг биринчи ярмида эса 8,5 фоизга ўсган.
Лебедевнинг бошқа асосий баёнотлари:
Ўзбекистоннинг МДҲдаги иштироки сезиларли даражада кенгайди. Агар 2016 йилда республика Ҳамдўстлик доирасидаги ҳамкорликнинг 29 та асосий йўналишида иш олиб борган бўлса, бугун Ўзбекистон 51 та соҳавий органда иштирок этмоқда. Мамлакатнинг тегишли идоралари вакиллари эса МДҲ эътибор қаратаётган барча 66 йўналишда турли мақомларда фаолият юритмоқда.
Республика қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми бўйича МДҲда Россиядан кейин иккинчи ўринни эгаллайди. Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича эса учинчи ўринда туради.
Ўзбекистон МДҲ доирасидаги ҳамкорликни ривожлантиришда энг фаол ва ташаббускор иштирокчилардан бири ҳисобланади. 2027 йилда республика Ҳамдўстликка раислик қилади. Ўзбекистон аввал 2020 йилда ҳам МДҲда асосий ташкилотчилик вазифаларини бажарган эди.
Ўзбекистоннинг МДҲ давлатлари билан савдоси изчил ўсмоқда. 2025 йилда Ҳамдўстлик мамлакатлари республика ташқи савдосининг улуши 2026 йилнинг биринчи ярмида 37,8 фоизга етди. Россия республика экспортида Хитойни сезиларли даражада ортда қолдириб, биринчи ўринни эгалламоқда.
МДҲ мамлакатларида Ўзбекистон товар ва хизматларига талаб ортиб бормоқда. Республиканинг Ҳамдўстлик мамлакатларига экспорти 2025 йилда 19,4 фоизга ўсган. Лебедевнинг фикрича, бу Ўзбекистонда ишлаб чиқаришни кенгайтириш, янги иш ўринлари яратиш ва аҳоли даромадларини ошириш учун қулай шароит яратади.
Ўзбекистон МДҲда рақамлаштириш ва инновацияларга оид қарорларни ишлаб чиқишда фаол иштирок этмоқда.
Ўзбекистоннинг минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлашга қаратилган ташаббуслари муҳим аҳамиятга эга. Республика 2026–2030 йилларда МДҲнинг ташқи чегараларида хавфсизликни мустаҳкамлаш бўйича қўшма тадбирларда иштирок этмоқда.