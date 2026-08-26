Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260826/uzbekistan-cis-59973396.html
Ўзбекистоннинг МДҲдаги ўрни қандай — Лебедев асосий рақамларни айтди
Ўзбекистоннинг МДҲдаги ўрни қандай — Лебедев асосий рақамларни айтди
Sputnik Ўзбекистон
Сергей Лебедев Ўзбекистоннинг МДҲдаги ўрни, савдо кўрсаткичлари ва 2027 йилдаги раислиги ҳақида гапирди. У республика Ҳамдўстлик ривожининг асосий кучларидан бирига айланганини таъкидлаб, рақамларни келтирди.
2026-08-26T10:49+0500
2026-08-26T10:49+0500
россия
мдҳ
сергей лебедев
иқтисод
сиёсат
қишлоқ хўжалиги
бмт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54460187_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_64790741cabddc9b9021069373b97d55.jpg
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Ўзбекистон МДҲ ривожининг асосий ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига айланди. Бу ҳақда МДҲ Бош котиби Сергей Лебедев Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида “Дунё” ахборот агентлигига берган интервьюсида маълум қилди.Лебедевнинг таъкидлашича, республика аҳоли сони бўйича Ҳамдўстликда иккинчи, иқтисодиёт ҳажми бўйича учинчи ўринда туради. Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 2025 йилда 7,7 фоизга, 2026 йилнинг биринчи ярмида эса 8,5 фоизга ўсган.Лебедевнинг бошқа асосий баёнотлари:
https://sputniknews.uz/20260812/cis-iqtisod-statistika-59640326.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54460187_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_0b711663eee95b43c5d02e32e50629ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, мдҳ, сергей лебедев, иқтисод, сиёсат, қишлоқ хўжалиги, бмт
россия, мдҳ, сергей лебедев, иқтисод, сиёсат, қишлоқ хўжалиги, бмт

Ўзбекистоннинг МДҲдаги ўрни қандай — Лебедев асосий рақамларни айтди

10:49 26.08.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев / Медиабанкка ўтишГенеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.08.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
МДҲ Бош котиби Сергей Лебедев Ўзбекистоннинг Ҳамдўстликдаги ўрни, иқтисодий натижалари ва 2027 йилги раислиги ҳақида гапирди
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Ўзбекистон МДҲ ривожининг асосий ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига айланди. Бу ҳақда МДҲ Бош котиби Сергей Лебедев Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида “Дунё” ахборот агентлигига берган интервьюсида маълум қилди.
Лебедевнинг таъкидлашича, республика аҳоли сони бўйича Ҳамдўстликда иккинчи, иқтисодиёт ҳажми бўйича учинчи ўринда туради. Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 2025 йилда 7,7 фоизга, 2026 йилнинг биринчи ярмида эса 8,5 фоизга ўсган.
Лебедевнинг бошқа асосий баёнотлари:
Ўзбекистоннинг МДҲдаги иштироки сезиларли даражада кенгайди. Агар 2016 йилда республика Ҳамдўстлик доирасидаги ҳамкорликнинг 29 та асосий йўналишида иш олиб борган бўлса, бугун Ўзбекистон 51 та соҳавий органда иштирок этмоқда. Мамлакатнинг тегишли идоралари вакиллари эса МДҲ эътибор қаратаётган барча 66 йўналишда турли мақомларда фаолият юритмоқда.
Республика қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми бўйича МДҲда Россиядан кейин иккинчи ўринни эгаллайди. Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича эса учинчи ўринда туради.
Ўзбекистон МДҲ доирасидаги ҳамкорликни ривожлантиришда энг фаол ва ташаббускор иштирокчилардан бири ҳисобланади. 2027 йилда республика Ҳамдўстликка раислик қилади. Ўзбекистон аввал 2020 йилда ҳам МДҲда асосий ташкилотчилик вазифаларини бажарган эди.
Ўзбекистоннинг МДҲ давлатлари билан савдоси изчил ўсмоқда. 2025 йилда Ҳамдўстлик мамлакатлари республика ташқи савдосининг улуши 2026 йилнинг биринчи ярмида 37,8 фоизга етди. Россия республика экспортида Хитойни сезиларли даражада ортда қолдириб, биринчи ўринни эгалламоқда.
МДҲ мамлакатларида Ўзбекистон товар ва хизматларига талаб ортиб бормоқда. Республиканинг Ҳамдўстлик мамлакатларига экспорти 2025 йилда 19,4 фоизга ўсган. Лебедевнинг фикрича, бу Ўзбекистонда ишлаб чиқаришни кенгайтириш, янги иш ўринлари яратиш ва аҳоли даромадларини ошириш учун қулай шароит яратади.
Ўзбекистон МДҲда рақамлаштириш ва инновацияларга оид қарорларни ишлаб чиқишда фаол иштирок этмоқда.
Ўзбекистоннинг минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлашга қаратилган ташаббуслари муҳим аҳамиятга эга. Республика 2026–2030 йилларда МДҲнинг ташқи чегараларида хавфсизликни мустаҳкамлаш бўйича қўшма тадбирларда иштирок этмоқда.
Флаги стран-участников СНГ, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
МДҲ иқтисодий статистикаси эълон қилинди — Ўзбекистон асосий соҳаларда қайси ўринда
12 Август, 10:54
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0